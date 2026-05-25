رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از اختصاص ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان، حمایت از آبیاری نوین و تأمین بودجه تجهیزات آتش‌نشانی در مراتع خبر داد.

در پی برگزاری نشست گسترده و کلیدی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه ، تصمیمات راهبردی و مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه گندم‌کاران اتخاذ شد.

محمدجواد عسکری، رئیس این کمیسیون، در تشریح جزئیات این نشست تصریح کرد که محوریت اصلی گفتگوها بر تعیین تکلیف مطالبات انباشته کشاورزان و نحوه بهینه تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه سال جاری متمرکز بوده است. یکی از حیاتی‌ترین دستاوردهای این جلسه، نهایی شدن مبلغ اختصاص یافته برای خرید تضمینی گندم بود.

بر اساس توافقات صورت گرفته، از مجموع ۵۰۴ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه برای این منظور پیش‌بینی شده بود، مبلغ ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به طور قطعی و بدون جایگزینی به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، به دلیل عدم تأمین اعتبار کافی، پرداخت مطالبات گندم‌کاران با تأخیرهای شدیدی مواجه شده بود؛ در حالی که طبق قوانین جاری، این مبالغ باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول به کشاورزان پرداخت شود.

در همین راستا، مسئولان سازمان برنامه و بودجه متعهد شدند که فرآیند پرداخت این مطالبات را بلافاصله از روز دوشنبه آغاز کنند تا فشار مالی بر دوش تولیدکنندگان کاهش یابد. علاوه بر موضوع خرید گندم، در این نشست بر لزوم تغییر رویکرد در نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید شد. مقرر گردید کمیته‌ای تخصصی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا پیشرفت اهداف برنامه هفتم توسعه را بر اساس سنجه‌های عملکردی دقیق پایش کند.

این تغییر رویکرد به این معناست که از این پس، سازمان برنامه و بودجه تنها به ارائه آمارهای کلی و تئوریک اکتفا نخواهد کرد، بلکه به سمت بررسی‌های میدانی و تحلیل دقیق اثرات اجرای قوانین در سطح جامعه کشاورزی حرکت می‌کند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها به سرعت شناسایی و اصلاح شوند. همچنین، در راستای ارتقای بهره‌وری و مدرن‌سازی بخش کشاورزی، تصمیم شد اعتبارات ویژه‌ای برای دانش‌بنیان کردن این صنعت و توسعه مکانیزاسیون تخصیص یابد.

در حوزه مدیریت منابع آب که یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات ملی است، موضوع تخصیص اعتبار برای روش‌های نوین آبیاری، از جمله آبیاری زیرسطحی و تحت‌فشار، به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت تا اتلاف آب در بخش کشاورزی به حداقل برسد. همچنین برای رفع موانع بودجه‌ای در طرح‌های آبخیزداری که مدت‌ها با مشکل تخصیص اعتبار مواجه بودند، تصمیمات لازم اتخاذ شد تا این پروژه‌های حیاتی برای حفظ خاک و منابع آب دوباره فعال شوند.

در بخش دیگری از مصوبات این نشست، بر اهمیت تأمین نقدینگی و جبران خسارات کشاورزان تأکید شد. برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعتبار ویژه‌ای پیش‌بینی گردید تا در صورت بروز حوادث طبیعی، خسارات وارده به کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود و زنجیره تولید دچار گسست نگردد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا اعتبارات مصوب را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا این مبالغ در قالب تسهیلات کم‌بهره و سریع به واحدهای تولیدی پرداخت شود و نقدینگی مورد نیاز برای شروع فصل‌های جدید کشت و کار تأمین گردد. یکی دیگر از تصمیمات مهم، تخصیص همزمان اعتبارات برای احداث کانال‌های آبیاری بود؛ به گونه‌ای که کانال‌های ۱ و ۲ بر عهده وزارت نیرو و کانال‌های ۳ و ۴ بر عهده وزارت کشاورزی در پایین‌دست سدها به صورت موازی و همزمان اجرا شوند تا هماهنگی بین‌دستگاهی افزایش یابد.

در نهایت، با نگاهی به مخاطرات محیط زیستی فصل تابستان، رئیس کمیسیون اشاره کرد که با توجه به بارندگی‌های مناسب سال جاری و افزایش حجم علوفه در مراتع، خطر آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و مراتع بسیار جدی است. بر این اساس، مقرر شد اعتبارات لازم برای تجهیز دستگاه‌های امدادی و آتش‌نشانی جهت مهار سریع آتش‌سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به سرعت تخصیص یافته و پرداخت شود تا از تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور جلوگیری گردد





