مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه به آمار کشفیات چوب قاچاق در جنگل‌های بلوط زاگرس و عوامل تخریب این اکوسیستم حساس پرداخته است.

جنگل‌های بلوط زاگرس در استان کرمانشاه به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی غرب کشور، نقشی حیاتی در حفظ منابع آب، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری محیط زیست ایفا می‌کنند. با این وجود، عواملی همچون قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب ، خشکسالی و تخریب پوشش گیاهی، حیات این میراث طبیعی را با تهدید جدی مواجه کرده است. مقابله با این تهدیدها نیازمند نظارت مستمر، برخورد قاطع با متخلفان و مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌هاست.

آمار کشفیات مواد چوبی و پرونده‌های تشکیل‌شده

محمدحسین رستمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه با اشاره به اهمیت راهبردی جنگل‌های بلوط زاگرس اظهار کرد: جنگل‌های بلوط از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی استان به شمار می‌روند و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از خاک، حفظ منابع آب، جلوگیری از فرسایش، تعدیل شرایط اقلیمی و صیانت از تنوع زیستی دارند. ازاین‌رو هرگونه تخریب و برداشت غیرمجاز از این عرصه‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای محیط زیست و زندگی جوامع محلی به همراه داشته باشد. وی با بیان اینکه تخریب جنگل‌های زاگرس نتیجه مجموعه‌ای از عوامل انسانی و طبیعی است افزود: قطع غیرمجاز درختان برای تأمین سوخت یا تهیه چوب، تبدیل اراضی جنگلی به زمین‌های کشاورزی، چرای بی‌رویه دام، بهره‌برداری غیراصولی از منابع طبیعی و آتش‌سوزی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی از جمله عوامل مؤثر در تخریب این عرصه‌ها هستند. در کنار این عوامل خشکسالی‌های متوالی افزایش دما تغییرات اقلیمی و گسترش آفات و بیماری‌ها نیز بر وضعیت پوشش گیاهی و توان بازسازی طبیعی جنگل‌ها تأثیر می‌گذارند.

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رستمی ادامه داد: مقابله با روند تخریب جنگل‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. در این زمینه پیشگیری از تخلف افزایش نظارت بر عرصه‌های طبیعی شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر برخورد قانونی با متخلفان و اجرای برنامه‌های احیایی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. همچنین نمی‌توان نقش شرایط اقتصادی و معیشتی برخی بهره‌برداران محلی را نادیده گرفت؛ بنابراین توسعه راهکارهای جایگزین برای تأمین سوخت و ایجاد فرصت‌های درآمدی سازگار با حفاظت از منابع طبیعی نیز اهمیت دارد.

جزئیات توقیف چوب و زغال در هفت ماهه سال جاری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با برداشت غیرمجاز چوب و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی گفت: در هفت‌ماهه سال جاری اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی به دستگیری ۴۹ نفر توقیف ۵۰ وسیله نقلیه و تشکیل ۴۸ پرونده تخلف منجر شده است. وی افزود: در پرونده‌های تشکیل‌شده ۱۶۷ مترمکعب چوب‌آلات و سه‌هزار و ۸۵۹ کیلوگرم زغال کشف و ضبط شده است. علاوه بر این در اجرای مانورهای متعدد حفاظتی در سطح استان ۵۰ تن چوب‌آلات جنگلی و ۲۰ تن زغال نیز کشف و ضبط شده است.

رستمی با تأکید بر ضرورت تفکیک آمار کشفیات از میزان واقعی برداشت غیرمجاز خاطرنشان کرد: آمارهای مربوط به کشفیات و پرونده‌های تشکیل‌شده بیانگر بخشی از تخلفات شناسایی‌شده است و به‌تنهایی نمی‌توان آنها را معادل کل حجم برداشت و قاچاق چوب در استان دانست؛ زیرا ممکن است بخشی از تخلفات به دلایل مختلف شناسایی نشود. ازاین‌رو ارزیابی دقیق ابعاد این پدیده مستلزم بررسی مستمر عرصه‌های جنگلی تحلیل گزارش‌های حفاظتی و شناسایی مسیرهای احتمالی انتقال چوب است. وی درباره مقصد چوب‌های برداشت‌شده از جنگل‌های استان نیز اظهار کرد: بخشی از چوب‌آلات کشف‌شده یا شناسایی‌شده برای مصارف محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی دیگر ممکن است به کارگاه‌های چوب‌بری محل‌های انبار و مراکز غیرمجاز تولید زغال در سطح استان منتقل شود. همچنین برخی محموله‌ها به خارج از استان انتقال می‌یابند.

چالش‌های نظارتی و راهکارهای پیشگیرانه در جنگل‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت شناسایی حلقه‌های مختلف تخلف تصریح کرد: مقابله با برداشت غیرمجاز چوب نباید صرفا به کشف محموله‌ها و توقیف وسایل نقلیه محدود شود؛ بلکه لازم است منشأ چوب شیوه تأمین مسیرهای انتقال و مراکز عرضه یا فرآوری غیرمجاز نیز مورد بررسی قرار گیرد تا امکان شناسایی عوامل اصلی و جلوگیری از تکرار تخلفات فراهم شود. رستمی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گشت‌های حفاظتی و برخورد با متخلفان قطع غیرمجاز درختان همچنان در عرصه‌های جنگلی ادامه دارد گفت: گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی دشواری دسترسی به برخی مناطق محدودیت نیروی انسانی و تجهیزات انگیزه‌های اقتصادی و دشواری شناسایی شبکه‌های احتمالی سازمان‌یافته از جمله عواملی هستند که روند نظارت و مقابله با این تخلفات را با چالش مواجه می‌کنند. وی افزود: حفاظت از جنگل‌ها نیازمند حضور مستمر و هدفمند نیروهای حفاظتی و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و میدانی است. به همین دلیل شناسایی نقاط دارای سابقه تخلف بررسی مسیرهای احتمالی حمل چوب و تمرکز بر مناطق آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار گیرد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: گزارش‌های مردمی پایش عرصه‌های طبیعی گشت‌های حفاظتی و همکاری با دستگاه‌های انتظامی و قضایی از ابزارهای مهم شناسایی تخلفات هستند. در این فرایند مستندسازی دقیق تخلف و پیگیری قانونی پرونده‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد مؤثر و به‌موقع می‌تواند احتمال تکرار تخلف را کاهش دهد. رستمی تأکید کرد: برای دستیابی به نتیجه پایدار باید در کنار برخورد با افرادی که مستقیما اقدام به قطع یا حمل غیرمجاز چوب می‌کنند عوامل تأمین انتقال و عرضه آن نیز شناسایی شوند.