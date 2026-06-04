تصاویر ماهواره‌ای از تخریب یک ساختمان در پایگاه هوایی علی‌اسالم کویت پس از حملات پهپادی و موشکی ایران حکایت دارد. این پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی نیز است اما سنتکام مدعی دفع حملات شده است. همزمان، برخورد پهپاد به فرودگاه کویت یک کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

تصاویر ماهواره‌ای شرکت ایرباس که روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ثبت شده است، نشان می‌دهد که در پی حملات پهپادی و موشکی ایران به کویت ، یک ساختمان در پایگاه هوایی علی‌اسالم به‌طور کامل تخریب شده است.

این تصاویر که در ساعت ۱۰ صبح روز مذکور گرفته شده، حاکی از آن است که سازه تخریب‌شده احتمالاً آشیانه نگهداری هواگردها بوده است. پایگاه علی‌اسالم متعلق به ارتش کویت است، اما نیروهای آمریکایی و ایتالیایی نیز در آن مستقر هستند. پیش از این نیز این پایگاه میزبان نیروهای هوایی بریتانیا بوده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز گذشته اعلام کرد که تلاش ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در کویت ناکام مانده و سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا چندین پهپاد را رهگیری و منهدم کرده‌اند. به ادعای سنتکام، هیچ آسیبی به نیروها یا تجهیزات آمریکایی وارد نشده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که ساختمان تخریب‌شده در پایگاه علی‌اسالم در اختیار نیروهای کدام کشور بوده است. سنتکام تاکنون به پرسش‌های رسانه‌ها در این باره پاسخ نداده است.

حملات ایران به کویت تنها به این پایگاه محدود نشد. یک پهپاد دیگر به فرودگاه بین‌المللی کویت برخورد کرد و آسیب شدیدی به سقف یکی از ترمینال‌ها وارد آورد. سازمان هواپیمایی کویت ویدیویی منتشر کرده که در آن یک پهپاد شاهد ساخت ایران به سقف ترمینال اصابت می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرگونه مسئولیت در قبال این حمله را رد کرده است.

مقام‌های کویتی اعلام کردند که در جریان این حملات یک شهروند هندی جان خود را از دست داده و بیش از ۶۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. ایران در واکنش به این اتهامات، حملات خود را پاسخی به اقدامات آمریکا عنوان کرد. به گفته مقام‌های ایرانی، آمریکا به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران حمله کرده و همچنین یک دکل مخابراتی متعلق به سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، آمریکا اقدامات خود را واکنش‌های دفاعی توصیف می‌کند. این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که ایران و آمریکا پس از ۴۰ روز درگیری، در ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ به یک آتش‌بس موقت دست یافته بودند. مذاکرات میان دو کشور همچنان ادامه دارد، اما تداوم درگیری‌های پراکنده در هفته‌های اخیر، آینده این آتش‌بس را با ابهام مواجه کرده است.

به نظر می‌رسد که هر دو طرف هنوز به دنبال راهکاری برای کاهش تنش‌ها هستند، اما حملات اخیر نشان می‌دهد که اعتماد بین طرفین در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. کارشناسان نظامی معتقدند که استفاده از پهپادهای شاهد ایران نشان‌دهنده افزایش توان نظامی این کشور در حملات دقیق است. در همین حال، کویت و بحرین که هدف حملات قرار گرفته‌اند، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونت‌ها ابراز داشته و خواستار خویشتنداری طرفین شده است. با این وجود، به نظر نمی‌رسد که تنش‌ها به زودی فروکش کند و احتمال افزایش درگیری‌ها در منطقه وجود دارد. این بحران نه تنها ثبات خلیج فارس را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت انرژی جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد





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حمله ایران پایگاه علی‌اسالم کویت پهپاد شاهد تنش ایران و آمریکا

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