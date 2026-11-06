تخریب پهپاد آمریکایی در قشم / هدف قرار گرفتن سامانه پدافندی ایران

ادعای ایران مبنی بر سرنگونی پهپاد MQ-9 آمریکا در جزیره قشم و گزارش‌های اصابت موشک به سوزا و هدف قرار گرفتن سامانه پدافندی ایران. جزئیات حادثه در تنگه هرمز.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، حملات هوایی نیروهای آمریکایی منجر به هدف قرار گرفتن یک پرتابگر موشک پدافند هوایی ایران در جزیره قشم شده است. این رویداد در شرایطی رخ داده که این سامانه دفاعی دقایقی پیش موفق به شلیک به سمت یک جنگنده آمریکایی شده بود و تنش‌ها در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز به اوج خود رسیده است.

تخریب پهپاد آمریکا در آسمان قشم

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک فروند پهپاد شناسایی و حمله‌گر MQ-9 متعلق به ایالات متحده آمریکا در آسمان جزیره قشم هدف قرار گرفته و منهدم شده است. این اطلاعیه تأیید می‌کند که پهپاد مذکور توسط سامانه‌های نوین نیروی پدافند هوایی ارتش و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و سرنگون شده است. خبرگزاری آناتولی نیز با استناد به این اطلاعیه رسمی، گزارش داد که تهران مدعی سرنگونی این پهپاد آمریکایی در آسمان قشم است، اما ارتش آمریکا هنوز این ادعا را تأیید نکرده است.

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تایید اصابت موشک به شهر سوزا

همزمان با ادعای سرنگونی پهپاد، گزارش‌های متعددی مبنی بر اصابت دو موشک به محدوده شهر سوزا در جزیره قشم منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که دو موشک به جزیره قشم اصابت کرده‌اند و شاهدان محلی از شنیده شدن صدای یک هواگرد پیش از اصابت این موشک‌ها خبر داده‌اند. بر اساس گزارش‌های اولیه، صدای دست‌کم دو انفجار در بخش‌هایی از قشم شنیده شد و هم‌زمان گزارش‌هایی از پرواز یک هواگرد و فعالیت سامانه‌های پدافندی در منطقه منتشر شد. برخی شاهدان نیز از شکسته شدن دیوار صوتی توسط جنگنده آمریکایی خبر داده‌اند.

واکنش سنتکام آمریکا به تحولات قشم

در واکنش به گزارش‌های مربوط به جزیره قشم و ادعای سرنگونی پهپاد آمریکایی، یک مقام فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به خبرگزاری الجزیره گفت که گزارش‌های مربوط به این جزیره را دریافت کرده‌اند. این مقام آمریکایی وضعیت منطقه را "نسبتاً آرام" توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت درگیری‌ها یا سرنوشت پهپاد خودداری نمود. تا پیش از این اظهارنظر، درباره منشأ انفجارها و ماهیت اهداف مورد حمله روایت‌های متفاوتی منتشر شده بود و هنوز جزئیات کامل حادثه از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

تداوم تنش در تنگه هرمز و آینده رویداد

این حادثه در شرایطی رخ داده است که تنش نظامی میان ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز همچنان پابرجاست و در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره درگیری‌های مرتبط با هواگردهای آمریکایی و فعالیت سامانه‌های پدافندی ایران در این منطقه منتشر شده بود. جزیره قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در نزدیکی تنگه هرمز، به عنوان یکی از نقاط حساس و استراتژیک در تحولات نظامی منطقه محسوب می‌شود. در حال حاضر، درباره میزان خسارات احتمالی حادثه اخیر و اینکه آیا انفجارها مستقیماً با عملیات علیه اهداف نظامی مرتبط بوده‌اند، اطلاعات رسمی و مستقلی منتشر نشده است و تحولات مربوط به این حادثه همچنان در حال پیگیری است.