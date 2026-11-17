جزئیات بازداشت افسر آمریکایی در بریتانیا، سقوط هواپیمای آنتونوف در سیبری و واکنش جشنواره کن به حکم جعفر پناهی؛ گزارش جامع اخبار ۲۶ آبان.

پلیس لندن روز سه‌شنبه ۲۶ آبان اعلام کرد که مقام‌های بریتانیایی یک افسر شاغل در ارتش ایالات متحده آمریکا را که پیش‌تر به اتهامات امنیتی بازداشت شده بود، به دست‌اندرکاران نظامی آمریکا تحویل داده‌اند. این تحویل پس از بازداشت این افسر در هفته گذشته و انجام تحقیقات گسترده توسط نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا صورت گرفت.

جزئیات بازداشت افسر ارتش آمریکا در بریتانیا

این افسر ارتش آمریکا روز ۱۹ آبان توسط پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در نزدیکی شهر گلاستر در غرب انگلستان بازداشت شد. پلیس لندن در بیانیه خود تأیید کرد که تحقیقات درباره اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و جاسوسی علیه این افسر در حال انجام است و کشور خارجی مرتبط با این اتهامات، روسیه شناخته شده است. با این حال، کرمینل هرگونه ارتباط با این پرونده را به شدت رد کرده است.

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پیش از واگذاری پرونده به طرف آمریکایی، بازرسان بریتانیایی با دادستان کل بریتانیا و مقام‌های ایالات متحده مشورت کردند. لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رئیس واحد مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که این اتهام‌ها بسیار جدی هستند و واکنش مشترک نهادهای امنیتی باید پیام روشنی بدهد. او افزود که در صورت ظن به وقوع فعالیت‌های جاسوسی، سریع و قاطعانه اقدام خواهند کرد.

تحقیقات گسترده درباره جاسوسی با مشارکت دفتر منطقه‌ای اف‌بی‌آی در فیلادلفیا، دفتر وابسته حقوقی این نهاد در لندن، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، واحد ضدجاسوسی وزارت دفاع بریتانیا و ارتش آمریکا انجام شده است. کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، نیز این بازداشت را نشان‌دهنده سیاست تحمل صفر این نهاد در قبال هر فردی دانست که به سوگند خود خیانت کند یا امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.

سقوط هواپیمای نظامی روسیه در سیبری و کشته شدن ۱۹ نفر

رسانه‌های روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف-۱۲ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در منطقه کمروو در سیبری سقوط کرد. بر اساس این گزارش، هواپیما در حین انجام یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده در منطقه‌ای غیرمسکونی سقوط کرده و تمامی ۱۹ سرنشین آن از جمله خدمه، جان باختند.

خبرگزاری دولتی تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که ۱۹ نفر در هواپیما حضور داشتند که همه دچار سانحه شدند. خبرگزاری ریانووستی نیز به نقل از بیانیه وزارت دفاع روسیه نوشت که کمیسیونی از نیروهای هوافضای روسیه در محل حادثه مستقر شده است تا تمامی ابعاد این سانحه هوایی بررسی شود.

ایلیا سردیوک، فرماندار منطقه کمروو، پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام از وقوع یک سانحه هوایی در نزدیکی روستای یاگونوفو خبر داده بود. او همچنین ویدئویی از محل حادثه منتشر کرد که در آن چندین خودروی آتش‌نشانی و آمبولانس با چراغ‌های هشدار روشن در تاریکی شب دیده می‌شدند.

محکومیت جشنواره کن حکم جعفر پناهی و احضار به آبدانان

جشنواره فیلم کن روز سه‌شنبه ۲۶ آبان حکم تازه صادرشده علیه جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی و برنده نخل طلای سال گذشته، را محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه انقلاب تهران، آقای پناهی به پنج سال و یک ماه زندان محکوم شده و گذرنامه‌اش نیز ضبط خواهد شد. این حکم شامل ممنوعیت دو ساله خروج از کشور و ممنوعیت دو ساله استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.

این فیلم‌ساز پیش‌تر نیز در پی حکمی جداگانه در سال گذشته به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. یک پرونده قضایی دیگر درباره فعالیت‌های سینمایی او نیز همچنان در جریان است. جشنواره کن در بیانیه‌ای خواستار لغو تمامی محدودیت‌هایی شد که مانع سفر، فعالیت هنری و ابراز آزادانه آقای پناهی می‌شوند.

جشنواره کن در ادامه بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواست بسیج شوند تا از زندانی شدن این فیلم‌ساز جلوگیری شود. جعفر پناهی که پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی سال گذشته اجازه خروج از ایران را پیدا کرد، پس از ماه‌ها سفر و حضور در اروپا و آمریکا، ۹ فروردین امسال در بحبوحه جنگ از طریق مرز زمینی بازرگان به ایران برگشت.

اعتراضات آبدانان و خنثی‌سازی طرح تروریستی مقدونیه شمالی

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که اعتراض‌های خیابانی در شهر آبدانان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با حضور صدها شهروند برگزار شد. این اعتراض‌ها پس از کشته‌شدن ۱۳ نفر در واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت، ان‌جی‌ال دهلران، آغاز شد. اتوبوس شامگاه شنبه ۲۳ آبان در محدوده سه‌گر در مسیر دشت‌عباس به مورموری واژگون شد و ۱۵ نفر نیز مصدوم شدند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از تجمع حدود هزار نفر در این شهر خبر داده و گفته است پس از مدتی شعارهای معترضان رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت. فارس همچنین مدعی تلاش برخی معترضان برای آسیب به اموال عمومی شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، امرالله میسائی گفت با افرادی که سوءاستفاده از این حادثه قصد بر هم زدن نظم عمومی دارند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

در موازی با این رویدادها، سازمان امنیت مقدونیه شمالی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان اعلام کرد که یک طرح تروریستی برای ترور فردی در یونان، کشور همسایه، را خنثی کرده و شبکه‌ای مرتبط با ایران را متلاشی کرده است. آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی خبر داد که یک شبکه گسترده از عوامل نیابتی مرتبط با ادریس جهانگیری موانه، تبعه ایرانی را شناسایی و منهدم کرده است.

این آژانس او را همکار سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران معرفی کرد و در بیانیه خود آمده است که این شبکه با دستور مستقیم این تبعه ایرانی، فعالیت‌های مقدماتی و پشتیبانی لجستیکی را برای اجرای یک اقدام تروریستی علیه فردی در یونان انجام داده است. پلیس مقدونیه شمالی تأیید کرد که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم نیز در این عملیات مشارکت داشتند و مأموران در چهار محل بازرسی انجام دادند.