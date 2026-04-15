گزارش تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه شامل حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، لغو پیمان نظامی بولیوی با ایران، تلاش کشتی تجاری ایران برای عبور از محاصره آمریکا، درخواست عربستان سعودی برای کاهش فشار نظامی بر ایران، نگرانی‌ها از اخلال در کشتیرانی دریای سرخ، محکومیت اعدام‌ها و سرکوب در ایران توسط شبکه همبستگی برای حقوق بشر، پایان نشست کابینه امنیتی اسرائیل بدون تصمیم‌گیری درباره آتش‌بس، اظهارات سناتور تد کروز درباره اهداف نظامی مشروع، طرح استیضاح وزیر جنگ آمریکا، و ادامه مذاکرات پنهان آمریکا و ایران.

تنش‌ها در خاورمیانه با مجموعه‌ای از رویدادهای کلیدی افزایش یافته است. اسرائیل در اقدامی که تنش‌ها در مرزهای شمالی خود را تشدید می‌کند، مناطق نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد افزایش بی‌ثباتی بوده و پیامدهای گسترده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای دارد.

در جبهه‌ای دیگر، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اقدام اخیر بولیوی در لغو پیمان نظامی خود با جمهوری اسلامی را ضربه‌ای دیگر به تهران توصیف کرد. این کمیته با تاکید بر تغییرات در رویکردها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مدعی شد که حکومت ایران طی ۴۷ سال گذشته ترور و بی‌ثباتی را به جهان صادر کرده است. این اظهارات نشان‌دهنده ادامه رویکرد خصمانه واشینگتن نسبت به تهران و تشدید انزوای دیپلماتیک ایران است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز اعلام کرد که یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی پس از خروج از بندرعباس و تنگه هرمز، تلاش کرد از محاصره آمریکا عبور کند. با این حال، ناوشکن مجهز به موشک هدایت‌شونده «اسپروآنس» با موفقیت مسیر این کشتی را تغییر داد. ارتش آمریکا تأیید کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، ۱۰ کشتی به این کشور بازگردانده شده‌اند و هیچ شناوری موفق به عبور نشده است. این رویدادها نشان‌دهنده تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران و تلاش برای کنترل تردد دریایی این کشور است.

در همین راستا، روزنامه دیلی تلگراف به نقل از «دیپلمات‌های خلیج فارس» گزارش داد که عربستان سعودی از آمریکا خواسته است فشار نظامی خود بر جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به میز مذاکرات بازگردد. ریاض نگران اقدام تلافی‌جویانه احتمالی ایران است که می‌تواند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کند. به نوشته این روزنامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از واشینگتن خواسته است محدودیت‌های دریایی خود علیه بنادر ایران را به دلیل نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های منطقه‌ای لغو کند. دیلی تلگراف اشاره کرد که این رایزنی‌ها حاکی از نگرانی ریاض مبنی بر احتمال دستور ایران به متحدان حوثی خود در یمن برای مسدود کردن تنگه باب‌المندب در دریای سرخ است، تنگه‌ای که بخش زیادی از صادرات نفت عربستان از آن عبور می‌کند. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده تأثیرات منطقه‌ای سیاست‌های سختگیرانه علیه ایران و احتمال شعله‌ور شدن درگیری‌های نیابتی است.

در عرصه حقوق بشر، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای، «جنایات سازمان‌یافته حاکمیت» را محکوم کرد. این بیانیه به «اعدام‌های تازه و دستگیری فعالان مدنی و آزادی‌خواه» اشاره کرده و اعدام را «قتل عمد حکومتی» نامید که هدف آن «ابزارسازی برای ایجاد رعب و وحشت عمومی و عقب راندن جامعه از مطالبات بنیادین و برحق» است. این شبکه ضمن درخواست توقف فوری و بدون قید و شرط احکام اعدام، به‌ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، افزود که حکومت اسلامی با توسل به اتهامات واهی نظیر جاسوسی و اعترافات اجباری تحت شکنجه، «ماشین کشتار خود را سرعت بخشیده تا بقای خود را تضمین کند». همچنین، این شبکه خواستار آزادی فوری تمامی کسانی شد که صرفاً به دلیل دفاع از حق آزادی بیان و عدالت‌طلبی در زندان‌ها به سر می‌برند. شبکه همبستگی با اشاره به «حاکمیت بلامنازع سپاه پاسداران بر تمامی ارکان کشور»، وضعیت را «برقراری یک حکومت نظامی تمام‌عیار» توصیف کرد و تأکید نمود که «فضای جامعه به‌شدت امنیتی شده و خفقان موجود، حتی از دوران پیش از تنش‌های نظامی نیز فراتر رفته است».

در ادامه این بیانیه، با تأکید بر «موضع صلح‌طلبانه نه به جنگ»، سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی و بهره‌برداری از گروه‌های نیابتی را عامل کشاندن ایران به «ورطه یک رویارویی ویرانگر» دانست و هشدار داد که «هرگونه درگیری نظامی، علاوه بر نابودی زیرساخت‌های ملی، دستاویزی برای استبداد جهت انسداد هرچه بیشتر فضای مدنی خواهد بود». شبکه همبستگی همچنین با محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل، مردم ایران را قربانی تبعات تنش‌زایی‌ها دانست که منجر به «بحران‌های معیشتی خردکننده، فقر مطلق و گرانی افسارگسیخته» شده است.

در تحولات دیپلماتیک، اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داد که نشست کابینه امنیتی این کشور بدون اتخاذ تصمیمی درباره آتش‌بس در لبنان پایان یافت. این عدم تصمیم‌گیری نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع و عدم اجماع داخلی در اسرائیل برای یافتن راه حل دیپلماتیک است. در کنگره آمریکا، سناتور تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنا، بخشی از سخنرانی خود در مورد حمله به نیروگاه‌های برق را منتشر کرد و گفت: «دستورالعمل پنتاگون در مورد قانون جنگ به روشنی بیان می‌کند که نیروگاه‌های برق به عنوان اهداف نظامی مشروع واجد شرایط هستند.» او همچنین افزود: «دموکرات‌ها حق دارند در مورد جنگ با ایران احساسات خودشان را داشته باشند، اما نه حقایق خودشان را.» این اظهارات نشان‌دهنده شکاف سیاسی در رویکرد به درگیری با ایران و تفسیرهای متفاوت از قوانین بین‌المللی است.

در همین راستا، یاسمین انصاری، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را ارائه کرد. این طرح به دلیل «نقض سوگند کاری، به خطر انداختن نیروهای نظامی آمریکا و صدور مجوز برای اقدام‌های نظامی غیرقانونی» در جریان درگیری با جمهوری اسلامی مطرح شده است. در سوی دیگر، شبکه خبری ای‌بی‌سی به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش داد که جی دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در طول هفته جاری همچنان در مذاکرات با جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند، اما تضمینی وجود ندارد که هر سه نفر در دور دوم گفت‌وگوهای احتمالی نماینده آمریکا باشند.

این شبکه خبری به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که ارتباط میان مذاکره‌کنندگان دو کشور از زمان پایان دور نخست گفت‌وگوها با روندی ثابت ادامه داشته و عمدتاً از طریق کانال‌های غیرمستقیم و در برخی موارد از طریق خطوط مستقیم انجام شده است. ای‌بی‌سی به نقل از مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که هدف دولت آمریکا، رسیدن دو طرف به آستانه یک توافق جامع برای پایان دادن به درگیری است تا سپس این توافق در یک نشست حضوری دوم نهایی شود. این شبکه خبری همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که گفت‌وگوهای فنی برای نهایی کردن جزئیات دقیق و نحوه اجرای توافق احتمالا زمان بیشتری خواهد برد و شاید در نهایت، نیازمند تمدید آتش‌بس اولیه باشد، اما به تعویق انداختن زمان پایان آتش‌بس در حال حاضر در اولویت اصلی دولت آمریکا قرار ندارد. این گزارش‌ها حاکی از وجود کانال‌های ارتباطی پنهان و تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده میان آمریکا و ایران است، حتی در حالی که تنش‌های علنی در منطقه افزایش یافته است. تعلیق احتمالی آتش‌بس و نیاز به تمدید آن، نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت و پیچیدگی دستیابی به توافقات پایدار است.





