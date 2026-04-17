این گزارش به تحولات پرتنش بین‌المللی می‌پردازد، از جمله اظهارات سفیر اسرائیل درباره لبنان، هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران برای نیویورک، بازگشت ملوانان ایرانی به کشور، پیام ترامپ درباره آتش‌بس، وضعیت دو بازیکن تیم فوتبال زنان ایران در استرالیا، و تحرکات چین برای تقویت پدافند هوایی ایران در بحبوحه تحریم‌ها.

دنی دانون ، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس، اذعان داشت که دولت لبنان توانایی محدودی در اجرای آتش‌بس دارد. با این حال، وی تاکید کرد که اسرائیل خواهان استقلال لبنان و حذف حزب‌الله و جمهوری اسلامی از این کشور است. در همین حال، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، جنگ جاری ایالات متحده با ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که این جنگ هزینه‌های شهر نیویورک را که پیش از این نیز بالا بود، افزایش داده است.

او در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی، با اشاره به میلیاردها دلاری که تاکنون صرف این درگیری شده است، اظهار داشت که این منابع مالی می‌توانست صرف «طبقه کارگر در سراسر آمریکا» شود. این اظهارات نشان‌دهنده شکاف دیدگاه‌ها نسبت به درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای اقتصادی آن است. در تحولی دیگر، سریلانکا ۲۳۸ ملوان ایرانی را، از جمله ۳۲ نفری که در حمله اژدر آمریکایی مجروح شده بودند، به ایران بازگرداند. این حمله که اوایل ماه مارس منجر به غرق شدن کشتی جنگی آنها شد، حادثه‌ای تلخ در دریای عرب بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانکلین جوزف، سخنگوی وزارت دفاع سریلانکا، اعلام کرد که تمام خدمه به جز چند نفر از کشتی دوم که بعداً در این کشور لنگر انداخت، اوایل هفته به کشورشان بازگردانده شدند. یک زیردریایی آمریکایی در تاریخ ۱۳ اسفند، کشتی جنگی ایرانی دنا را هنگام بازگشت به ایران پس از شرکت در رزمایش دریایی هند، غرق کرد. این حادثه ابعاد پیچیده‌ای از تنش‌های نظامی را در منطقه نمایان می‌سازد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نیز در مورد آغاز احتمالی آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل در پلتفرم تروت سوشال نوشت: «امروز می‌تواند روزی تاریخی برای لبنان باشد. اتفاق‌های خوبی دارد رخ می‌دهد.» این پیام نشان‌دهنده توجه آمریکا به تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه است. در عرصه‌ای متفاوت، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده، دو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، جمعه از دولت استرالیا به خاطر ارائه «پناهگاهی امن» تشکر کردند و ابراز امیدواری نمودند که پس از بازسازی زندگی خود، بتوانند حرفه ورزشی خود را از سر بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پسندیده و رمضانی‌زاده در نخستین اظهار نظر عمومی خود پس از دریافت ویزای بشردوستانه، در بیانیه‌ای اعلام کردند که دلسوزی و حمایتی که از آنها نشان داده شد، امیدشان را برای زندگی و رقابت در آینده در امنیت افزایش داده است. استرالیا پس از آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در این کشور، همزمان با حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، به شش بازیکن و یک نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ایران ویزای بشردوستانه اعطا کرد. پنج نفر از اعضای این گروه بعداً نظر خود را تغییر داده و تصمیم به بازگشت به خانه گرفتند، اما پسندیده و رمضانی‌زاده در استرالیا باقی ماندند. این دو بازیکن ماه گذشته تمرین‌های خود را با تیم زنان لیگ بریزبن رور آغاز کرده‌اند و بر ایمنی، سلامت و بازسازی زندگی خود تمرکز دارند، در حالی که رویای ادامه دوران ورزشی خود در استرالیا را در سر می‌پرورانند. نگرانی‌ها در مورد ایمنی بازیکنان ایرانی پس از آن مطرح شد که چند بازیکن در یک مسابقه جام ملت‌های آسیا سرود ملی را نخواندند و تلویزیون دولتی ایران آنها را «خائنان زمان جنگ» نامید. در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در نزدیکی سنگاپور، هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز، انتقال نفت ایران از کشتی به کشتی در طول جنگ خاورمیانه ادامه داشته و به تهران در دور زدن تحریم‌ها و حفظ تجارت با چین کمک کرده است. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰۰ نفتکش به دلیل فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی - که اکنون در جریان آتش‌بس پرتنش با ایالات متحده روبرو است - توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شده‌اند. در این میان، کشتی‌های فرسوده‌ای که «ناوگان ارواح» ایران را تشکیل می‌دهند، مخفیانه فعالیت می‌کنند و از ساختارهای مالکیت مبهم، پرچم‌های دروغین، فقدان بیمه و دستکاری داده‌های جی‌پی‌اس برای پنهان ماندن از دید استفاده می‌کنند. خبرگزاری فرانسه نوشت انتقال کشتی به کشتی در آب‌های آزاد به آنها اجازه می‌دهد تا محموله‌ها را «پولشویی» و مبدا آنها را پنهان کنند. این گزارش حاکی از آن است که منطقه‌ای در نزدیکی مالزی و سنگاپور، حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شبه جزیره مالایا، به عنوان یک مرکز استراتژیک برای انتقال نفت خام تولید شده در ایران ظهور کرده است. تحلیل خبرگزاری فرانسه از تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هر هفته، ده‌ها انتقال بین نفتکش‌ها - نه فقط نفتکش‌های ایرانی - از هوا قابل مشاهده است. شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی در مورد حمایت چین از جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ، به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی، بازوی اطلاعات نظامی پنتاگون، ارزیابی کردند که چین در حال بررسی این موضوع است که آیا سیستم راداری پیشرفته را در اختیار تهران قرار دهد یا خیر. این سیستم به دلیل فرکانس بالا، از توانایی بالایی در تصویربرداری دقیق، ردیابی اهداف کوچک و شناسایی پرنده‌های رادارگریز برخوردار است. این سیستم همچنین در پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و ردیابی موشکی کاربرد دارد. به گفته سی‌بی‌اس، تمایل آشکار چین - در اوایل درگیری و احتمالاً در یک جدول زمانی طولانی - برای کمک به جمهوری اسلامی، به یک اتحاد گسترده‌تر، هرچند غیررسمی، بین قدرت‌هایی که به دنبال ایجاد توازن در برابر جاه‌طلبی‌های ایالات متحده در منطقه هستند، اشاره دارد. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل امنیت ملی با سی‌بی‌اس صحبت کردند، گفتند که پکن در نظر داشته است که سیستم‌های راداری باند ایکس را در اختیار ایران قرار دهد. این فناوری به طور قابل توجهی، توانایی جمهوری اسلامی را در شناسایی و ردیابی تهدیدات ورودی، مانند پهپادهای کم ارتفاع و موشک‌های کروز، افزایش می‌دهد و می‌تواند به محافظت از سیستم‌های دفاع هوایی آن در برابر حملات پیشرفته کمک کند. سی‌بی‌اس اشاره کرد هنوز مشخص نیست که آیا چین در نهایت با این انتقال موافقت کرده است یا خیر، اما این ارزیابی، نگرانی واشنگتن را مبنی بر اینکه جنگ ایران نه تنها دشمنان منطقه‌ای، بلکه رقبای جهانی را که مایل به ارائه پشتیبانی حیاتی، به جز دخالت مستقیم نظامی هستند، به خود جلب می‌کند، برجسته می‌کند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دنی دانون ایران لبنان آمریکا چین

United States Latest News, United States Headlines