وزارت خارجه بحرین از محکومیت مسدود شدن تنگه هرمز استقبال کرد، در حالی که حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق با واکنش شدید نخستوزیر این منطقه و احزاب کرد ایرانی مواجه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی بر تمایل به صلح پایدار و بیاعتمادی به آمریکا تاکید کرد. سنتکام از توقف تجارت دریایی ایران خبر داد. دبیرکل سازمان ملل حمله به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد و در ایران، ۳۰ هزار واحد تجاری آسیب دیده و نگرانیها از موج تعدیل نیرو افزایش یافته است. همچنین، سه شهروند بهائی در شیراز همچنان در بلاتکلیفی بازداشت به سر میبرند و ائتلاف نیروهای کرد، حملات ایران به مقرهای خود را محکوم و خواستار اقدام بینالمللی شد.
وزارت خارجه بحرین با استقبال از اقدام سازمان بینالمللی دریانوردی در محکومیت مسدودسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای تهران علیه خطوط کشتیرانی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن، بر اهمیت آزادی دریانوردی تاکید کرد. این اقدام نشاندهنده نگرانی فزاینده منطقهای از تشدید تنشها در آبراههای حیاتی است.
در همین راستا، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، حملات پهپادی مداوم به این منطقه را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای تضعیف آتشبس و آسیب رساندن به اقلیم دانست. احزاب کرد ایرانی نیز جمهوری اسلامی را مسئول این حملات معرفی کرده و از دولت عراق خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به آنها و از شرکای بینالمللی، خواهان تأمین تجهیزات لازم برای حفاظت از زیرساختها شدند.
در فضایی متفاوت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بر تمایل به دستیابی به صلح پایدار و تکرار نشدن جنگ تاکید کرد و ضمن اشاره به اختلافات با آمریکا در مسائل هستهای و تنگه هرمز، بیاعتمادی کامل ایران به آمریکا را در مذاکرات روشن بیان کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز تصویری از گشتزنی ناوشکن خود در منطقه منتشر و اعلام کرد که محاصره، تجارت دریایی ایران را متوقف کرده است.
در جبههای دیگر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را که منجر به کشته شدن یک صلحبان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، به شدت محکوم کرد. این حادثه سومین حمله در هفتههای اخیر به صلحبانان در لبنان است و گوترش بر لزوم توقف این حملات تأکید کرد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، یونیفل، مورد حمله سلاحهای سبک قرار گرفتند. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، و یونیفل، حزبالله لبنان را مقصر دانستهاند، هرچند این گروه دخالت خود را رد کرده است.
در داخل ایران، گزارشها حاکی از آسیب به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری در پی جنگ ۴۰ روزه است که منجر به تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی شغلی شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر در ساوه و زرندیه نیز نسبت به موج تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان ابراز نگرانی کرده و کارگران بیکار شده فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام نیز در اعتراض به بیتوجهی کارفرما تجمع کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا نیز از بلاتکلیفی سه شهروند بهائی بازداشت شده در شیراز خبر داده و نگرانی خانوادهها و عدم امکان پیگیری حقوقی وضعیت آنها را بازتاب داده است.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. این ائتلاف ضمن هشدار نسبت به جسورتر شدن حکومت ایران در ادامه جنایات جنگی و بیثباتسازی منطقه در صورت سکوت جامعه جهانی، به کشته و زخمی شدن اعضای حزب دمکرات کردستان ایران در جریان این حملات اشاره کرد. این ائتلاف از دولت عراق خواست مسئولیت خود را در قبال امنیت پناهندگان ایفا کند و سازمان ملل را به دلیل سکوت در برابر این رویدادها مورد انتقاد قرار داد و خواستار ثبت آنها به عنوان «جنایت جنگی» شد. همچنین، کشورهای غربی به دلیل «معاملهگری با تهران» مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به سیاست سازش با جمهوری اسلامی هشدار داده شد.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای این کشور مطابق با توافق آتشبس، به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده که اعضای حزبالله به گونهای به نیروهای ارتش نزدیک شدند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی اوضاع امنیتی و سیاسی در منطقه و تأثیر آن بر اقتصاد و وضعیت اجتماعی ایران است.
این گزارش همچنین بیانگر تأثیر رویدادهای خارجی بر وضعیت داخلی ایران، از جمله تبعات اقتصادی و امنیتی و همچنین نگرانیها از نقض حقوق بشر است. تداوم تنشها در منطقه و پیامدهای آن بر دریانوردی، اقتصاد جهانی و منطقه، از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی جامعه بینالمللی است.
از سوی دیگر، حملات به اقلیم کردستان عراق و وضعیت پناهندگان سیاسی، ابعاد انسانی بحران را برجسته میسازد و ضرورت حمایت از حقوق بشر و حفظ صلح در منطقه را یادآور میشود. وضعیت اقتصادی ایران نیز با توجه به آسیبهای وارده به بخش تجاری و نگرانی از تعدیل نیرو، در معرض چالشهای جدی قرار دارد. پیگیری وضعیت شهروندان بهائی بازداشت شده، نشاندهنده تداوم نگرانیها در حوزه حقوق بشر در ایران است.
کل این مجموعه از رویدادها، تصویری پیچیده از چالشهای پیش روی منطقه و کشور ایران ارائه میدهد که نیازمند راهکارهای جامع و بینالمللی است.
