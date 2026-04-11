نیروهای اوکراینی در چندین منطقه پیشروی کردهاند، آتشبس موقت توسط روسیه اعلام شده است، و کشورهای بالتیک ادعاهای روسیه را رد میکنند. این اخبار شامل تحولات مربوط به جنگ اوکراین، آتشبس پیشنهادی، و سایر رویدادهای بینالمللی است.
تحلیلگران مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) در تازهترین گزارش خود اعلام کردند که نیروهای مسلح اوکراین اخیراً در چندین منطقه از خطوط مقدم جبهه، مناطقی تاکتیکی را از روسیه پس گرفتهاند. این پیشرویها در شمال شرق «پیشچانه» در منطقه خارکیف، شمال شرق شهر اسلوویانسک و همچنین غرب شهر مورد مناقشه پوکروفسک، هر دو در منطقه دونتسک، و شمال شهر «هولیایپوله» در منطقه زاپوریژیا مشاهده شده است. تحلیلگران با استناد به تصاویر و ویدیوهای موقعیتیابیشده در روزهای اخیر، این ادعاها را تأیید میکنند.
همزمان با این تحولات، اعلام آتشبس موقت به مناسبت عید پاک ارتدوکس در جنگ اوکراین، بار دیگر توجهها را به خود جلب کرده است. روسیه، به رهبری ولادیمیر پوتین، آتشبس ۳۲ ساعتهای را از ساعت ۱۵ روز ۱۱ آوریل (به وقت اروپای مرکزی) تا پایان روز ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرده است. ستاد کل ارتش روسیه نیز دستور توقف عملیات رزمی در تمامی جبههها را در این بازه زمانی دریافت کرده است. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، آمادگی کشورش را برای پایبندی به این آتشبس از بعدازظهر شنبه اعلام کرده است. وی پیشتر، همزمان با اعلام آتشبس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آتشبس تصمیمی درست است که میتواند به پایان جنگ منجر شود. این به معنای نجات جان انسانها، توقف ویرانی شهرها و روستاها و امکان فعالیت عادی نیروگاهها و دیگر زیرساختهاست و در نتیجه، زمان و شرایط لازم را برای به نتیجه رسیدن دیپلماسی فراهم میکند.»\در تحولی دیگر، کشورهای بالتیک استونی، لتونی و لیتوانی، ادعاهای مسکو مبنی بر اینکه این کشورها حریم هوایی خود را برای حملات اوکراین علیه روسیه در اختیار کییف گذاشتهاند، را بهشدت رد کردند. وزرای خارجه این سه کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو در بیانیهای مشترک، «کارزار مداوم اطلاعات نادرست روسیه» علیه کشورهای خود را «کاملاً بیاساس» توصیف کردند. در این بیانیه تأکید شده است که روسیه همچنان به تکرار این ادعاهای نادرست ادامه میدهد. این واکنشها پس از آن صورت میگیرد که چند پهپاد اوکراینی که از مسیر خود منحرف شده بودند، وارد حریم هوایی کشورهای بالتیک شده و برخی از آنها سقوط کردند. روسیه در پی این رخداد، اتهامهای خود علیه این کشورها را مطرح کرد. پوتین، امسال نیز به مناسبت عید پاک ارتدوکس آتشبس اعلام کرد، اقدامی که با انتقاد کلیسای ارتدوکس و محکومیت استفاده ابزاری از مذهب برای اهداف جنگی مواجه شد. زلنسکی نیز با تأکید بر نیاز مردم به عید پاکی بدون تهدید، پیشنهاد آتشبس محدود برای نیروگاهها را به روسیه ارائه داد. این در حالی است که پهپادهای اوکراینی همچنان به هدف قرار دادن پالایشگاهها و پایانههای نفتی روسیه ادامه میدهند و مسکو نیز به نابود کردن نیروگاهها و ایستگاههای برق اوکراین میپردازد.\در ادامه این گزارش، به تحولات دیگری نیز اشاره میشود. از جمله، حملات اوکراین به بندر اوست−لوگا در دریای بالتیک، که برای صادرات نفت و گاز روسیه حیاتی است، منجر به آتشسوزیهای جدیدی شده است. کرملین از رهگیری صدها پهپاد در سراسر روسیه خبر داده است. همچنین، موضوع دیجیتالی شدن عبور از مرزهای اتحادیه اروپا در محدوده شنگن مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح، مهر گذرنامه حذف و دادههای بیومتریک افراد فاقد گذرنامه اتحادیه اروپا بهصورت دیجیتالی ثبت میشود. از سوی دیگر، آلمان اعلام کرده است که پس از توافق آتشبس میان آمریکا و ایران، قصد دارد مذاکرات مستقیم با تهران را از سر گیرد. همچنین، انتقادات دونالد ترامپ از ناتو همچنان ادامه دارد، بهطوریکه دیدار وی با دبیرکل ناتو نیز تغییری در لحن او ایجاد نکرد. در اخبار مربوط به سایر مناطق جهان، به آسیب دیدن صدها مدرسه در ایران و بحران آموزش، ادامه حملات اسرائیل به لبنان و درگیریهای ادامهدار در این منطقه اشاره شده است. این در حالی است که اسرائیل این عملیات را «سنگینترین ضربه به حزبالله از زمان عملیات پیجرها» توصیف کرده است و گزارشها از کشته و مجروح شدن صدها نفر حکایت دارد
