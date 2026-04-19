خبرهای روز به تحولات در جبهه لبنان، تنش‌های بین‌المللی با ایران، و پیامدهای اقتصادی مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز می‌پردازد. گزارش‌ها حاکی از کشته و زخمی شدن سربازان اسرائیلی، بازنشر حمایت ترامپ از اعتراضات در ایران، و جابجایی ناو هواپیمابر آمریکا در دریای سرخ است. همچنین، تحلیل‌ها به فشار اقتصادی فزاینده بر ایران ناشی از تحریم‌ها و کمبود سوخت پرداخته و پیامدهای افزایش قیمت نفت و کود بر امنیت غذایی جهانی و صنعت حمل و نقل هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در جریان درگیری در جنوب لبنان کشته شد و ۹ سرباز دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در تروث سوشال ویدیوهایی از دیوارنویسی یک معترض در ایران برای درخواست کمک از او و همچنین تجمعات ایران یان در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران را بازنشر کرد. شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد، دریای مدیترانه را ترک کرده و پس از عبور از کانال سوئز، اکنون در دریای سرخ در حال فعالیت است.

در این گزارش آمده است که این اقدام با هدف تقویت آمادگی نظامی برای احتمال حملات مجدد به ایران در صورت تمدید نشدن آتش‌بس انجام می‌شود. میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس در مورد سخنان مقام‌های رژیم ایران مبنی بر اینکه محاصره دریایی باعث تسلیم آن‌ها نخواهد شد، نوشت: «جار و جنجال در مورد تحمل درد، یک مهلت فیزیکی دارد. ساعت‌های نفت و بنزین مذاکره نمی‌کنند.» او اشاره کرد جمهوری اسلامی با حدود ۱۵ میلیون بشکه در انبار خارک، با ۵۱ درصد پر بودن مخازن، وارد محاصره شد، و افزود: «با تولید ثابت (نرخ پر شدن ۱.۹ میلیون بشکه در روز)، ذخیره‌سازی در روز هشتم به حداکثر می‌رسد. حتی با حداکثر تنظیم فشار بالادست (۰.۷۵ میلیون بشکه در روز)، سقف در روز بیستم به اوج خود می‌رسد (همه این‌ها در صورتی است که محاصره به طور کامل اجرا شود). پس از آن، چاه‌ها باید با آسیب دائمی مخزن بسته شوند.» ملکی همچنین نوشت: «ایران ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کند. در یک روز عادی ۱۳۴ میلیون لیتر در روز مصرف می‌کند، در حالی که قبل از محاصره، کسری ساختاری ۱۴ میلیون لیتر در روز وجود داشت. مصرف دوران جنگ (خطوط سهمیه‌بندی، سوخت ژنراتور، تدارکات نظامی) به ۱۹۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این یعنی شکاف ۷۷ میلیون لیتری در روز که تولید هرگز نمی‌تواند آن را پر کند.» به نوشته او، جمهوری اسلامی «این کمبود را با قیمت تقریبی ۳۴۰ هزار ریال در هر لیتر وارد می‌کند و آن را با قیمت ۱۵ هزار ریال می‌فروشد؛ یارانه‌ای که دولت به معنای واقعی کلمه با ۱.۵ میلیون دلار در هر دلار نمی‌تواند از عهده آن برآید.» ملکی در بخش دیگری نوشت: «ظاهراً ایران ۱۵۶۰ میلیون لیتر بنزین + ۱۲۸۰ میلیون لیتر گازوئیل در ذخایر استراتژیک دارد که تقریباً برای ۱۲ روز عرضه ملی کافی است. تحت سناریوی اصلی (از دست دادن بخشی از پالایشگاه + کاهش واردات)، کسری به ۴۷ میلیون لیتر در روز می‌رسد.» او اضافه کرد: «ذخایر تا روز ۳۳ به صفر می‌رسد. با اضافه کردن افت پالایشگاه و خرید وحشت‌زده، به روز ۲۲ می‌رسیم. آستانه کمبود شدید، تعطیلی پمپ‌های بنزین، حق بیمه بازار سیاه، صف‌های موتورسیکلت، قبل از اینکه ذخایر به صفر برسد، حدود روز ۱۵ تا ۱۸، فرا می‌رسد.» ملکی نوشت رژیمی که «در داخل تقویت شده» هنوز برای جابه‌جایی نیروها، غذا و وفاداری به سوخت نیاز دارد، و تاکید کرد: «ساعت بنزینی، میز مذاکره واقعی است.» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در تروت سوشال نوشت صرف‌نظر از اینکه کسی اسرائیل را دوست داشته باشد یا نه، آن‌ها ثابت کرده‌اند متحدی بزرگ برای آمریکا هستند. او همچنین نوشت: «آن‌ها شجاع، جسور، وفادار و باهوش‌هستند و برخلاف دیگرانی که در لحظه درگیری و فشار چهره واقعی خود را نشان داده‌اند، اسرائیل سخت می‌جنگد و می‌داند چگونه پیروز شود.» اکونومیست در گزارشی در مورد پیامدهای مسدود شدن تنگه هرمز بر قیمت نفت، و افزایش قیمت گاز طبیعی و کود نوشت که گرانی سوخت و کود منجر به کاهش برداشت و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این نشریه افزود افزایش قیمت سوخت نه تنها رانندگان، بلکه کشاورزانی را که به کود برای مزارع خود و گازوئیل برای تراکتورهای‌شان نیاز دارند، ناامید کرده است. به نوشته اکونومیست، برخی از کشاورزان اقدام به کاهش کشت محصول و یا استفاده کمتر از کود کرده‌اند که به معنای برداشت کمتر در اواخر سال است. این نشریه به نقل از تخمین برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، نوشت که اگر این وضعیت تا اواسط سال ادامه یابد، علاوه بر بیش از ۳۰۰ میلیون نفری که در حال حاضر برای تغذیه خود مشکل دارند، ۴۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. خبرنگار شبکه خبری الجزیره خبرداد که یک هیات پاکستان تا عصر شنبه در تهران بود و تلاش می‌کرد تا پاسخ روشنی از جمهوری اسلامی به خواسته‌های ایالات متحده دریافت کند. علی هاشم نوشت مشخص نیست که نتیجه چه بوده است، و افزود: «با این حال، فضا تا ساعات اولیه عصر شنبه چندان خوش‌بینانه نبود.» او اشاره کرد: «به نظر می‌رسد در تهران اصرار بر پایبندی به خطوط قرمز اولیه در مورد غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم با غنای بالا وجود دارد.»او نوشت که پاکستان همچنان در تلاش است تا هرگونه پیشرفت احتمالی را برای جلوگیری از از سرگیری خصومت‌ها پیدا کند. هاشم با اشاره به سفر اعلام شده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد برای گفت‌وگو در مورد انتخاب نخست‌وزیرعراق، نشان دهنده این علامت از سوی جمهوری اسلامی است که به‌رغم همه فشارها، نفوذ خود در عراق را از دست نمی‌دهند و جنگ هیچ تغییری در سیاست منطقه‌ای آنها ایجاد نکرده است. شبکه خبری فاکس گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی در حال افزایش هزینه‌های بار و کاهش مسیرها هستند، زیرا افزایش قیمت سوخت جت - که ناشی از مسدود شدن در تنگه هرمز است - فشار فزاینده‌ای را بر این صنعت وارد می‌کند. کریس سونونو، رئیس و مدیرعامل ایرلاینز فور آمریکا، شنبه به فاکس گفت که افزایش جهانی هزینه‌های سوخت، شرکت‌های هواپیمایی را تحت فشار قرار داده است، به‌رغم اینکه خطوط هوایی ایالات متحده در موقعیت نسبتاً قوی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود باقی مانده‌اند. سونونو گفت: «ما به اندازه اروپا نگران نیستیم، اما اوضاع را زیر نظر داریم. ممکن است تابستان بسیار سنگینی داشته باشیم





