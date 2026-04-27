در این گزارش، به مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی روز جاری پرداخته شده است. از جمله این تحولات می‌توان به دیدار ولادیمیر پوتین با عباس عراقچی، تشدید تنش‌ها در مرز بین اسرائیل و لبنان، سفر چارلز سوم به ایالات متحده و وضعیت بحرانی اینترنت در ایران اشاره کرد.

در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی روز جاری، دیدار ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه ، با عباس عراقچی ، از مقامات جمهوری اسلامی ایران ، از نکات برجسته به شمار می‌رود.

در این دیدار، پوتین بر تداوم روابط راهبردی مسکو با تهران تاکید کرد و اعلام داشت روسیه آماده است هرگونه اقدامی را که در راستای منافع ایران و سایر کشورهای منطقه باشد، انجام دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط روسیه و ایران در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته و همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین دو کشور افزایش یافته است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این دیدار، روابط دو کشور را یک شراکت راهبردی توصیف کرد و پیش‌بینی کرد این روابط در آینده نیز تقویت خواهد شد. پوتین همچنین از دریافت پیامی از رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که نشان‌دهنده اهمیت این دیدار و تبادل نظر در سطوح عالی دو کشور است.

همزمان با این تحولات، ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای، حمایت خود را از هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی و به‌ویژه محمدباقر قالیباف، رئیس این هیئت، اعلام کردند. این نمایندگان با اشاره به ترورها و تهدیدهای اخیر، تاکید کردند که فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور با وجود این چالش‌ها ادامه دارد.

آن‌ها همچنین هشدار دادند که جنگ نظامی وارد مرحله‌ای پیچیده شده است که شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانه‌ای است و دشمن در تلاش است تا شکافی بین کارگزاران نظام و مردم ایجاد کند. در عرصه بین‌المللی، ارتش اسرائیل اعلام کرد حملاتی را علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در دره بقاع و مناطق جنوب لبنان آغاز کرده است.

این حملات در پاسخ به اقدامات حزب‌الله صورت گرفته و تنش‌ها در مرز بین اسرائیل و لبنان را افزایش داده است. ارتش اسرائیل همچنین از کشته شدن سه عضو حزب‌الله در حملات هوایی اخیر خبر داد. این تحولات نشان‌دهنده ادامه درگیری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه است. از سوی دیگر، سفر چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا به ایالات متحده آمریکا در روز دوشنبه هفتم اردیبهشت آغاز می‌شود.

این سفر چهار روزه در بحبوحه تنش‌های سیاسی بین دو کشور و در پی تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید انجام می‌شود و اهمیت ویژه‌ای دارد. تنش‌ها بر سر جنگ ایران و مواضع متفاوت دو کشور در قبال این جنگ، از جمله موضوعاتی است که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در داخل ایران، وضعیت اینترنت همچنان بحرانی است و قطع کامل اینترنت جهانی به شصتمین روز خود نزدیک می‌شود.

این قطعی اینترنت، زندگی روزمره مردم را فلج کرده و نقض حقوق بشر در سراسر کشور را تشدید کرده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، با اشاره به عمق این بحران، اعلام کرد که زنان بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی و کوچک آن‌ها نابود شده است. گزارش‌های متعددی از ورشکستگی کسب‌وکارها و افزایش تورم افسارگسیخته در ایران منتشر شده است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی، وضعیت اقتصادی را بحرانی توصیف کرد و گفت که مردم روحیه خود را از دست داده‌اند. او همچنین تاکید کرد که کسانی که در این حکومت زنده مانده‌اند، همان کسانی هستند که در سرکوب اعتراضات سال‌های گذشته نقش داشته‌اند. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که کاخ سفید قصد دارد در این هفته نشستی را به‌منظور بررسی پروتکل‌های امنیتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، برگزار کند.

این نشست در پی نگرانی‌ها در مورد امنیت اطلاعات و احتمال سوءاستفاده از آن‌ها صورت می‌گیرد. در نهایت، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور در روزهای اخیر بیش از ۵۰ زیرساخت حزب‌الله را در جنوب لبنان نابود کرده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه و ضرورت تلاش برای یافتن راه حل‌های سیاسی است





