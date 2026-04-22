بررسی مواضع دولت درباره اینترنت طبقاتی، تحلیل بنبست در مذاکرات اسلامآباد، تهدیدهای بینالمللی و اخبار داخلی و واکنشهای جهانی به وضعیت ایران.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که طرحهایی نظیر اینترنت طبقاتی و ایجاد لیست سفید برای دسترسی به فضای مجازی، هیچگونه جایگاهی در برنامهها و سیاستگذاریهای کلان دولت چهاردهم ندارد. وی تصریح کرد که اینترنت باید بستری عمومی و در دسترس برای تمامی شهروندان باشد و هرگونه تفکیک در کیفیت یا نوع دسترسی کاربران، از نظر وزارتخانه متبوعش فاقد موضوعیت است.
در همین راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز با تاکید بر رویکرد عدالتمحور دولت پزشکیان، اظهار داشت که ایجاد شکافهای دیجیتالی نه تنها به ضرر بدنه اجتماعی کشور است، بلکه فرصتهای رشد و بهرهمندی از اقتصاد دیجیتال را ناعادلانه توزیع میکند. وی خواستار پایان دادن به هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت شد و تاکید کرد که دسترسی برابر باید به عنوان یک اصل اساسی حقوق شهروندی در اولویت قرار گیرد. در حوزه سیاست خارجی و امنیت بینالملل، تحولات مرتبط با مذاکرات اسلامآباد ابعاد پیچیدهای به خود گرفته است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد که به دلیل ادامه محاصره دریایی و فشارهای فزاینده ایالات متحده بر مسیرهای کشتیرانی، تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی از حضور در دور دوم این گفتوگوها خودداری کرده است. همزمان، امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، تاکید کرد که هرگونه بازگشت به میز مذاکره منوط به پایان دادن به این محاصره و اقدامات تحریکآمیز است. ایروانی با بیان اینکه تهران برای تمامی سناریوهای احتمالی از جمله تقابل نظامی آمادگی کامل دارد، بر توقف آنچه نقض آتشبس خواند، تاکید کرد. این مواضع در حالی بیان میشود که یک دیپلمات اروپایی به شبکه الحدث خبر داده است اتحادیه اروپا در حال تدارک تحریمهای جدید علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی به دلیل اختلال در مسیرهای کشتیرانی بینالمللی است. در سایر حوزههای داخلی و بینالمللی، اخبار متعددی از گوشه و کنار جهان مخابره شده است. در اصفهان، گزارشهایی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در محدوده بلوار کشاورز تا پل درچه منتشر شده که نگرانیهایی را میان مردم ایجاد کرد. از سوی دیگر، در ایالت ویرجینیای آمریکا، مراسمی برای بزرگداشت حمید مهدوی، آتشنشان ایرانی، در مرکز آموزش چسترفیلد برگزار گردید. در حوزه سیاسی خارج از مرزها، روزنامه نشنال پست با استناد به یک نظرسنجی جدید، از گرایش بخش عمدهای از ایرانیان مقیم کانادا به تغییر ساختار حاکمیت در ایران خبر داد. در همین رابطه، سناتور کوری بوکر نیز در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، خواستار پایان جنگ و فراهم شدن شرایط برای آزادی مردم ایران از وضعیت فعلی شد. در مجلس شورای اسلامی نیز اخلاقی امیری، از اعضای کمیسیون فرهنگی، از طرح تشدید مجازاتهای مربوط به جاسوسی خبر داد که میتواند با مصادره اموال و حتی سلب تابعیت برای محکومان همراه باشد که نشاندهنده رویکرد سختگیرانه نهادهای امنیتی در این زمینه است
