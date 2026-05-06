در این گزارش، تحولات اخیر جنگ ایران و واکنش‌های جهانی از جمله دیدار وزیر خارجه چین با همتای ایرانی خود، بحران انرژی در آسیا و اقیانوسیه، حملات اسرائیل به حزب‌الله، مواضع آلمان و آمریکا، و همچنین موضوع یهودستیزی در بریتانیا بررسی شده است. همچنین، اخراج کارگران ایرانی و مشکلات صنایع فروآلیاژ در پی جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وانگ یی ، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با عباس عراقچی در پکن، با اشاره به تحولات مناقشه ایران اعلام کرد در این برهه حساس گذار از جنگ به صلح، فراهم شدن فرصت تبادل نظر رودررو میان دو طرف ضروری است.

او بر توقف کامل خصومت‌ها تاکید کرد و گفت این مناقشه به‌شدت بر صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار بوده است. وزیر خارجه چین افزود این کشور مایل است نقش گسترده‌تری در بازگرداندن صلح و ثبات به خاورمیانه ایفا کند. یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «من بعد از ۱۲ سال کار مهندسی در شرکت نارگان که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران نفت و گاز در ایران است، اخراج شدم.

» او افزود: «شرکت به بهانه جنگ بیش از ۵۰ درصد نیروهایش را اخراج کرد، در حالی که پروژه‌هایش فعال بود و به‌تازگی چند میلیون یورو از کارفرماهایش پول گرفته بود. » بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، فشار سنگینی بر اقتصاد کشورهای آسیا و اقیانوسیه وارد آورده است.

واردات نفت آسیا به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسیده و دولت‌ها، از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا، برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شده‌اند. هم‌زمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، ارتش اسرائیل اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ موضع حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد جمهوری اسلامی دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هسته‌ای نظامی آن باید «به‌طور کامل و برای همیشه» متوقف شود. مرتس افزود: «جمهوری اسلامی باید به مذاکره بازگردد و از وقت‌کشی دست بردارد. » امیر حمیدی، کارشناس امنیت ملی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت هرگونه تهدید یا تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است.

او افزود: «هرگونه تنش در این تنگه، ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد و به همین دلیل، جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت‌خواهی یک نظام دیکتاتوری شود. » دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروث‌سوشال اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و سایر کشورها، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به ارزیابی مواضع ترامپ پرداخت.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در ازنا که از سال گذشته به‌دلیل ناترازی انرژی با بحران‌های مختلف دست به گریبان بوده، بار دیگر در پی جنگ اخیر با مشکل روبه‌رو شده است. در این گزارش آمده است: «کارخانه‌های فولادی خریدار تولیدات فروآلیاژ به‌دلیل حملات دشمن دچار مشکلاتی در خط تولید شده‌اند و بازار فروآلیاژ از رونق افتاده است.

» کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد دولت او حکومت ایران یا هر کشور دیگری را که به‌دنبال یهودستیزی، ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی در بریتانیا باشد، تحمل نخواهد کرد. جورج هارونیان، از پایه‌گذاران سازمان «نه به یهودی‌ستیزی»، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت گروه‌های چپ افراطی، راست افراطی و اسلام‌گرا در گسترش یهودستیزی نقش داشته‌اند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وانگ یی، همتای چینی خود، در پکن دیدار کرد.

عراقچی در این دیدار با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت جمهوری اسلامی تنها «یک توافق عادلانه و جامع» را می‌پذیرد و «تمام تلاش خود را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود» به کار خواهد گرفت. عراقچی ادامه داد: «ما از موضع قاطع چین، به ویژه در محکومیت اقدامات ایالات متحده و اسرائیل، قدردانی می‌کنیم. جنگی که علیه ما آغاز شده، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.





