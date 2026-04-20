بررسی مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشینگتن، مواضع ترامپ در قبال ایران، تحولات پیرامون دانشگاه آزاد در امارات و تشدید وضعیت امنیتی در منطقه.
در تحولی دیپلماتیک و حساس در خاورمیانه، گزارشهای دریافتی از رویترز حاکی از آن است که نمایندگان رسمی اسرائیل و لبنان قرار است روز پنجشنبه ۲۳ آوریل در واشینگتن گرد هم آیند تا در مورد مسائل دوجانبه و تنشهای مرزی به گفتوگو بنشینند. در این راستا، جوزف عون، رئیسجمهوری لبنان، سیمون کرم، سفیر پیشین این کشور در ایالات متحده را به عنوان مسئول ارشد مذاکرات منصوب کرده است.
این گام در حالی برداشته میشود که یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، اخیراً تأکید کرده است که دولت این کشور تلاش دارد تا کنترل کامل تصمیمات کلیدی مربوط به جنگ و صلح را بازپس بگیرد و حاکمیت ملی خود را در برابر چالشهای امنیتی منطقه بازیابد. همزمان، ارتش اسرائیل با صدور هشدارهای جدی از ساکنان مناطق جنوبی لبنان خواسته است تا از تردد در نزدیکی رودخانه لیتانی و برخی روستاهای تعیینشده خودداری کنند، که نشاندهنده تداوم وضعیت ناپایدار امنیتی در این مرزهاست. در سوی دیگر، تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی نیز با سرعت بالایی در جریان است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتگو با نیویورک پست ضمن ابراز تمایل به دیدار با مقامات ارشد ایران در صورت پیشرفت در مذاکرات، تأکید کرد که توقف کامل برنامه هستهای ایران موضوعی غیرقابلمذاکره است. ترامپ با رد ادعاهای مطرح شده درباره تأثیر محاصره بنادر بر روند مذاکرات، اظهار داشت که این محاصره با قدرت ادامه دارد و خسارات سنگین روزانه به اقتصاد ایران وارد میکند. همزمان، مقامات امنیتی ایران در واکنش به گمانهزنیها درباره جانشینی رهبری و مجتبی خامنهای، محدودیتهای شدیدی را برای انتشار تصاویر وی وضع کردهاند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز در مواضعی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه فعالیت مخالفان را همسو با دشمنان خارجی تلقی میکند. علاوه بر این تنشها، مسائل آموزشی و منطقهای نیز ابعاد جدیدی پیدا کرده است. رسول موسوی، معاون بینالملل دانشگاه آزاد، از تعطیلی رسمی واحد این دانشگاه در امارات متحده عربی خبر داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت امارات با شناسایی و بازداشت اعضای یک گروه مرتبط با جمهوری اسلامی، ویزای برخی دانشجویان را لغو کرد و محدودیتهایی برای فعالیتهای آموزشی اعمال نمود. همچنین گزارشها از یمن حاکی از هدف قرار گرفتن یک سکوی پرتاب موشک در استان ابین است که بیانگر گسترش دامنه ناامنیها در شبهجزیره عربستان است. در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری ایران از بازگشایی فرودگاههای اصلی خبر داده است، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هشدار داد که جمهوری اسلامی ظرفیتهای نظامی پیشبینینشدهای برای مقابله با تهدیدات در اختیار دارد که میتواند معادلات منطقهای را تغییر دهد
مذاکرات اسرائیل و لبنان سیاست خارجی آمریکا برنامه هستهای ایران امنیت منطقه روابط ایران و امارات