نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با محوریت روابط با ایران، تحولات دریای سرخ، حمله به مدرسه میناب و وضعیت اقتصادی کشور.
وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری هفتگی، به بررسی تحولات منطقهای و روابط دوجانبه با کشورهای همسایه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارتخانه، در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه، بر تعهد پاکستان به دیپلماسی و گفتوگو تاکید کرد. وی از سه تماس تلفنی مهم میان شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در هفتههای اخیر خبر داد و این ارتباطات را نشان دهنده جدیت پاکستان در تقویت روابط با ایران دانست.
اندرابی همچنین به سفر اخیر دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به اسلامآباد اشاره کرد و گفت که کانالهای ارتباطی با طرفهای مذاکره به طور مستمر فعال هستند. این تبادل نظرها و ارتباطات، در راستای بررسی مسائل مورد علاقه مشترک و یافتن راه حلهای مسالمت آمیز برای چالشهای منطقهای صورت میگیرد.
پاکستان همواره بر اهمیت همکاریهای منطقهای برای مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر تهدیدات فرامرزی تاکید داشته و آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین به تحولات اخیر در دریای سرخ و تاثیر آن بر تجارت جهانی اشاره کرد و گفت که بیش از ۴۰ کشتی مسیر خود را تغییر دادهاند.
وی افزود که این تغییر مسیرها نشان دهنده ناامنی در این منطقه است و پاکستان نگران تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی است. اندرابی همچنین به ادعاهای سنتکام مبنی بر اینکه تهران نمیتواند ۶۹ میلیون بشکه نفت خود را به فروش برساند، واکنش نشان داد و گفت که این ادعاها را بررسی میکنند.
او تاکید کرد که پاکستان همواره از راه حلهای دیپلماتیک برای حل اختلافات حمایت میکند و معتقد است که تحریمها و فشار اقتصادی، راه حل مناسبی برای حل مسائل نیستند. در بخش دیگری از این نشست خبری، طاهر اندرابی به سوالات خبرنگاران در مورد حمله آمریکا به مدرسه میناب پاسخ داد و گفت که این موضوع در حال بررسی است. وی افزود که وزیر جنگ آمریکا نیز اعلام کرده که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین به آخرین تحولات اقتصادی و مالی کشور اشاره کرد و گفت که قیمت دلار در بازار آزاد به رکورد جدیدی رسیده است. او افزود که دولت پاکستان در حال اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمتها و ثبات بازار است. اندرابی همچنین به قیمت طلا و سکه نیز اشاره کرد و گفت که قیمت این اقلام نیز در حال افزایش است.
وی از مردم خواست تا در این شرایط حساس، آرامش خود را حفظ کنند و از انجام معاملات سفته بازانه خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پایان سخنان خود، بر اهمیت وحدت و انسجام ملی برای مقابله با چالشهای پیش رو تاکید کرد و گفت که پاکستان همواره در کنار مردم خود خواهد بود
