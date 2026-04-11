حزب‌الله با تغییرات اساسی در رویکرد اطلاع‌رسانی خود، از تمرکز بر بیانیه‌های رسمی به سمت انتشار غیرمتمرکز اطلاعات و تاکید بر سرعت و امنیت عملیاتی حرکت کرده است. این گزارش به بررسی این تحولات و تاثیرات آن بر انتشار پیام‌های حزب‌الله در جریان جنگ می‌پردازد.

از زمان ازسرگیری رویارویی نظامی حزب‌الله با اسرائیل در جریان جنگ کنونی، تغییرات چشمگیری در رویکرد اطلاع‌رسانی این گروه مشاهده می‌شود. حزب‌الله با افزایش حجم تولیدات رسانه ‌ای و اتخاذ یک رویکرد غیرمتمرکز، سعی در انتشار پیام‌های خود دارد. این گروه دیگر به بیانیه‌های متمرکز تکیه نمی‌کند و به جای آن، از چندین پلتفرم برای پوشش خبری مستمر استفاده می‌کند. این تغییرات شامل کنار گذاشتن عناصری همچون گزارش‌های تلفات و سخنرانی‌های رهبران می‌شود که پیش‌تر بخش مهمی از ارتباطات جنگ ی حزب‌الله را تشکیل می‌دادند.

رویکرد جدید بر سرعت، پایداری و امنیت عملیاتی متمرکز است تا بتواند در شرایط دشوار نیز به انتشار محتوا ادامه دهد و در عین حال، آسیب‌پذیری خود در برابر حملات احتمالی را کاهش دهد.\عملیات رسانه‌ای حزب‌الله بر اساس یک شبکه سازمان‌یافته استوار است که توسط واحد روابط رسانه‌ای این گروه هدایت می‌شود. المنار و النور، دو رسانه اصلی این گروه، نقش کلیدی در پوشش خبری روزانه ایفا می‌کنند و به‌روزرسانی‌های حزب‌الله را در اخبار خود جای می‌دهند. کانال‌های تلگرام نیز با انتشار به‌روزرسانی‌های کوتاه، شماره‌گذاری‌شده و نظامی، حجم زیادی از اطلاعات را منتقل می‌کنند. واحد رسانه‌ای حزب‌الله از یک سخنگوی مشخص استفاده نمی‌کند و به جای آن، بر بیانیه‌ها، بازوهای رسانه‌ای و مقام‌های خود تکیه دارد که در پوشش‌های تلفیقی مورد استناد قرار می‌گیرند. وب‌سایت «رسانه جنگی» نیز که واحد تخصصی در این ساختار است، همچنان به انتشار تصاویر ویدئویی از عملیات‌ها ادامه می‌دهد که از طریق کانال‌های پخش و سکوهای آنلاین، از جمله وب‌سایت رسمی گروه یعنی «العهد»، به طور گسترده بازنشر می‌شوند. این ویدیوها شامل بخش‌های طولانی‌تر و روایت‌محور هستند که نیروهای خط مقدم در آن‌ها توضیحاتی ارائه می‌دهند. این استراتژی، نشان‌دهنده تلاش حزب‌الله برای حفظ و گسترش پیام خود در زمان جنگ است.\از زمان آغاز درگیری‌های جاری، حزب‌الله تعداد زیادی ادعای عملیاتی منتشر کرده است. این روند با انتشار ۱۰۵ بیانیه در یک روز به اوج رسید که نشان‌دهنده یک رویکرد رسانه‌ای غیرمتمرکزتر است. در این رویکرد، به‌روزرسانی‌های تجمیعی کاهش یافته و واحدهای مختلف، به جای تکیه بر جمع‌بندی‌های مرکزی، ادعاهای جداگانه و سریع را منتشر می‌کنند. حزب‌الله همچنین از انتشار جزئیات مربوط به کشته‌شدگان خودداری می‌کند، که این نیز نشان‌دهنده تغییر در رویه اطلاع‌رسانی است. در گذشته، بین اکتبر ۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۴، حزب‌الله به طور منظم اطلاعیه‌های مفصلی درباره کشته شدن نیروهای خود منتشر می‌کرد، اما پس از سپتامبر ۲۰۲۴، این روند تغییر کرد و اطلاعیه‌ها با جزئیات کمتری منتشر می‌شد. در جنگ کنونی، این تحول به کامل‌ترین شکل خود رسیده است؛ به این معنا که انتشار انبوه ادعاهای عملیاتی جزئی، تقریبا بدون هیچ‌گونه گزارش تلفاتی انجام می‌شود. این رویکرد جدید بر سرعت، تداوم و امنیت عملیاتی تمرکز دارد و هدف آن، حفظ روند انتشار محتوا و کاهش وابستگی به ساختارهای متمرکز است. در کنار این تغییرات، حزب‌الله به انتشار تصاویر میدان نبرد ادامه می‌دهد و ویدیوهایی از حملات پهپادی، شلیک راکت‌ها و حمله به اهداف نظامی را منتشر می‌کند، که این ویدئوها توانایی‌های عملیاتی حزب‌الله را به نمایش می‌گذارند و برای مخاطبان گسترده‌تری نیز جذابیت دارند





