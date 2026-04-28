بررسی آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران و منطقه، شامل اظهارات ترامپ درباره ایران، مشکلات اقتصادی داخلی، روابط بین‌الملل و اقدامات بشردوستانه.

در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر، اظهارات دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در مورد وضعیت اقتصاد ی ایران بازتاب گسترده‌ای داشته است. ترامپ مدعی شده که ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و خواستار بازگشایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده است. سناتور تد کروز نیز در همین راستا، با اشاره به سیاست‌های ترامپ، اعلام کرده که مسدود کردن تنگه هرمز توسط ترامپ، روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند و این فشار اقتصادی می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خطوط قرمز آمریکا کند.

کروز خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی‌شده و توقف حمایت از تروریسم شده است. در عرصه داخلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان چالش‌های جدی پیش روی مردم و دولت است. کمبود دارو و ارز، به ویژه در حوزه تامین انسولین برای بیماران دیابتی، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به تاخیر در تخصیص ارز، بر اهمیت تامین به موقع دارو برای بیماران تاکید کرده است.

همچنین، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و حذف آن‌ها از فهرست ارز ترجیحی، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت، افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی شده است. هوشنگ هادیان‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از کاهش میزان جوجه‌ریزی و افزایش قیمت هر قطعه جوجه به ۸۵ هزار تومان خبر داده است. این وضعیت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و سفره‌های مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

علاوه بر این، مشکلات مربوط به تامین ارز و نوسانات نرخ ارز، مانع از تولید به‌صرفه و توسعه بخش کشاورزی شده است. در حوزه روابط بین‌الملل، امارات متحده عربی تصمیم خود برای خروج از سازمان اوپک را یک انتخاب مستقل و راهبردی اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امارات، بر ادامه همکاری با شرکای خود و تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تاکید کرده است.

همچنین، پروازهای تهران به مسکو و بالعکس، پس از وقفه‌ای دوماهه ناشی از حملات نظامی، از سر گرفته شده است. در حوزه بشردوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ارسال بیش از ۱۷۰ تن اقلام امدادی ضروری برای کمک به آسیب‌دیدگان درگیری‌ها را اعلام کرده است. در همین راستا، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در تماس با وزیر خارجه پاکستان، از نقش این کشور در ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی قدردانی کرده است.

در حوزه انرژی، شرکت آرامکوی عربستان سعودی، به دلیل آسیب‌دیدگی در یکی از تاسیسات خود، ارسال محموله‌های گاز مایع را تا پایان ماه آینده میلادی متوقف کرده است. این توقف، باعث اختلال در صادرات و افزایش فشار بر بازار جهانی شده است. همچنین، گزارش شده که یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه، پس از مشاجره با یکی از ماموران، به سلول انفرادی منتقل شده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران ترامپ تنگه هرمز اقتصاد دارو نهاده‌های دامی امارات اوپک مسکو صلیب سرخ آرامکو

United States Latest News, United States Headlines