گزارش‌های خبری حاکی از ادامه درگیری‌ها در غزه، افزایش فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل و چالش‌های داخلی در ارتش این رژیم است. اشغال کامل غزه زمان زیادی خواهد برد، نافرمانی از خدمت سربازی در حال افزایش است و اتحادیه اروپا در حال اعمال تحریم‌هایی علیه اسرائیل است. همچنین، گزارش‌هایی از فعال‌سازی نیروهای شبه‌نظامی توسط ارتش اسرائیل منتشر شده است.

یدیعوت آحارانوت به تحولات مربوط به جنگ غزه می‌پردازد و به ادامه حملات زمینی و هوایی اسرائیل اشاره می‌کند. در جلسه‌ای در کمیته امور خارجه و امنیت، مقامات روشن کردند که اشغال کامل غزه مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. این گزارش همچنین به این موضوع می‌پردازد که بریتانیا ممکن است تا پایان هفته یک کشور فلسطین ی را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر، مقامات سازمان آمان در یک جلسه محرمانه اعلام کردند که در حال حاضر ۷۵۰۰ نیروی فلسطین ی آماده جنگ در غزه هستند.

این گزارش تصویری از پیچیدگی‌های موجود در صحنه نبرد و تأثیرات گسترده آن بر ساختارهای سیاسی و نظامی ارائه می‌دهد.\در ادامه، این روزنامه به هشدار فرمانده ارتش اسرائیل در مورد افزایش نافرمانی‌ها اشاره می‌کند. سرلشکر دیدو بار، فرمانده ارشد ارتش، هشدار می‌دهد که نافرمانی از پذیرش خدمت وظیفه به یک هنجار تبدیل شده است. وی همچنین اعلام می‌کند که ارتش به ۱۲۰۰۰ سرباز دیگر نیاز دارد، اما رهبری حریدی‌ها در برابر عدم تمکین از قانون سربازی مقاومت می‌کنند و این مسئله باعث رادیکال شدن موضع آن‌ها شده است. این گزارش نشان‌دهنده چالش‌های داخلی است که ارتش اسرائیل با آن مواجه است و تأثیرات آن بر توانایی ارتش در انجام مأموریت‌های خود را نشان می‌دهد.\اسرائیل هیوم به اقدامات اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر اسرائیل اشاره می‌کند. اتحادیه اروپا در مجموعه‌ای از تصمیمات یکجانبه و متکبرانه، گام‌هایی را ترویج می‌دهد که به هر اسرائیلی آسیب خواهد رساند، از جمله توافقات در مورد محصولات ساخت اسرائیل و محدودیت‌هایی بر وزرای کابینه اسرائیل، بن گویر و اسموتریچ. این گزارش همچنین به احتمال عدم تأیید این اقدامات توسط سران کشورهای اروپایی اشاره می‌کند و به کشورهای حامی اسرائیل در این زمینه، از جمله آلمان، ایتالیا، مجارستان، جمهوری چک، بلغارستان، کرواسی، یونان و قبرس اشاره می‌کند. معاریو نیز به تحولات مرتبط با جنگ غزه و همچنین اذعان فرمانده صهیونیست به عدم توانایی در بازگرداندن اسرا اشاره می‌کند. عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه در حال تشدید است و تخلیه گسترده جمعیت ادامه دارد. تلاش‌ها، عمدتاً توسط آمریکایی‌ها، برای رساندن طرفین به توافقی که به جنگ پایان دهد، ادامه دارد. وزارت جنگ تخمین می‌زند که حماس در حال انتقال اسرا به مناطق جنگی است. گال هیرش، هماهنگ‌کننده اسرا و مفقودین جنگی، اذعان می‌کند که مسئولیت بازگشت آنها بر عهده ماست و ما در حال شکست در این مأموریت هستیم. هاآرتص به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در فعال کردن نیروهای تروریستی در غزه اشاره می‌کند. ارتش و شاباک نیروهای شبه نظامی را به منظور انجام عملیات نظامی در غزه، فعال رده اند. به گفته فرماندهان ارتش اسرائیل، شبه‌نظامیان در «عملیات‌های بزرگ و قابل توجه در مناطق حساس» مشغول هستند و آنها هشدار می‌دهند که گاهی اوقات هیچ کنترلی بر آنها ندارند: «فردا آنها مرتکب قتل عام خواهند شد - و مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟» حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد و گزارشات حاکی از کشته شدن (شهادت) 98 فلسطینی در روزهای اخیر است





