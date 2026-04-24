گزارشی از آخرین تحولات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی در ایران، منطقه و جهان. شامل سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان، بازگشایی سفارت سوئیس در تهران، مواضع تند در قبال مذاکره با آمریکا، تایید حکم اعدام معترضان و پاداش آمریکا برای اطلاعات مربوط به رهبر گروه کتائب سیدالشهدا.
تحولات منطقهای و بینالمللی در روزهای اخیر، صحنههای متعددی از تنش ها، تلاشهای دیپلماتیک و همچنین نگرانیهای امنیتی را به نمایش گذاشته است. در این میان، سفر قریبالوقوع عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، به اسلامآباد پاکستان ، در چارچوب رایزنیهای منطقهای و احتمالا بررسی ابعاد مختلف همکاریهای دوجانبه صورت میگیرد.
این سفر با همراهی یک تیم کوچک از سوی ایران انجام خواهد شد و میتواند گامی در جهت تقویت روابط با پاکستان، یکی از همسایگان مهم ایران، محسوب شود. همزمان، خبر بازگشایی تدریجی سفارت سوئیس در تهران نیز نشاندهنده تلاشهای این کشور برای حفظ کانالهای ارتباطی با ایران است. سوئیس که همواره نقش میانجیگری در روابط بینالمللی را ایفا کرده، با اعزام تیمی از دیپلماتها به تهران، گامی مهم در جهت عادیسازی روابط دیپلماتیک برداشته است.
این اقدام میتواند زمینه را برای گفتوگوهای بیشتر و حل و فصل برخی از اختلافات فراهم کند. در داخل ایران نیز مواضع تندی در قبال هرگونه مذاکره با آمریکا شنیده میشود. مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، با تاکید بر عدم پذیرش هرگونه فشار و تهدید، بر ادامه مسیر عزت و استقلال تاکید کرده است. این موضع نشاندهنده وجود یک جریان سختخط در داخل ایران است که با هرگونه مصالحه با آمریکا مخالف است.
در همین راستا، احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، نیز با رد هرگونه بحث در مورد توافق با آمریکا، بر نقش رهبری در تصمیمگیری نهایی در مورد جنگ یا صلح تاکید کرده است. او همچنین با اشاره به آنچه «محاصره دریایی و گروگانگیری یکی از کشتیهای ما» خوانده، آتشبس را بیمعنا دانسته است. این اظهارات نشاندهنده افزایش تنشها در منطقه و احتمال تشدید درگیریها است.
از سوی دیگر، تایید حکم اعدام سه معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر، نگرانیهای حقوق بشری را افزایش داده است. احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، با تایید حکم در دیوان عالی کشور، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این موضوع میتواند به تشدید نارضایتیهای مردمی و افزایش تنشهای اجتماعی منجر شود. در عرصه اقتصادی نیز گزارشهایی از جریان مشکوک درخواست پول نقد در بانکها منتشر شده است.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، این درخواستها را یک جریان سازمانیافته و مشکوک دانسته و خواستار بررسی نهادهای بازرسی و نظارتی شده است. او معتقد است که برخی افراد به دنبال خروج پول ملی یا فروش آن هستند. این موضوع میتواند نشاندهنده نگرانی از وضعیت اقتصادی و تلاش برای حفظ ارزش داراییها باشد.
در سطح بینالمللی، آمریکا پاداش ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعات مربوط به هاشم فینیان رحیم السراجی، رهبر گروه مسلح «کتائب سیدالشهدا» تعیین کرده است. این گروه به کشتار غیرنظامیان عراقی و سازماندهی حملات به مراکز دیپلماتیک و پایگاههای نظامی آمریکا در عراق و سوریه متهم است. این اقدام آمریکا نشاندهنده تلاش برای مقابله با گروههای مسلح وابسته به ایران در منطقه است.
همچنین، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، اختلافنظر میان مقامهای جمهوری اسلامی را مانعی برای مذاکره و توافق دانسته است. در نهایت، گزارشهای منتشر شده از سوی رویترز مبنی بر بررسی گزینههای احتمالی آمریکا برای مجازات اعضای ناتو که از عملیات نظامی این کشور در ایران حمایت نکردهاند، نشاندهنده افزایش تنشها میان آمریکا و برخی از متحدانش است
