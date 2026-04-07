در پی حملات به کشتیها و تنشهای فزاینده در خاورمیانه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را به اقدامات تروریستی متهم کرد. همزمان، اسرائیل از رهگیری موشکهای شلیک شده به سمت خود خبر داد و پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تنگه هرمز وتو شد. افزایش قیمت نفت و قطع ارتباطات دیپلماتیک نیز از دیگر پیامدهای این تنشهاست.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ، دست به اقدامات «تروریستی» زده است. روبیو افزود: «متاسفانه کل جهان تحت تاثیر قرار گرفته است، زیرا ایران با حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ، هر قانونی را نقض میکند.» وی تاکید کرد: «این یک مشکل بزرگ برای جهان است. این رژیم به قوانین و قواعد اعتقادی ندارد و حامی دولتی تروریسم است.
»\همزمان، ارتش اسرائیل از شناسایی موشکهایی خبر داد که از سوی جمهوری اسلامی به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که سیستمهای دفاعی در حال رهگیری این تهدید هستند. در همین حال، ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که روز سهشنبه کشتیسازی و صنایع دریایی جمهوری اسلامی در خرمشهر هدف حملات قرار گرفتند.\در تحولی دیگر، پیشنویس قطعنامه بحرین درباره حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز در شورای امنیت سازمان ملل نتوانست آرای لازم برای تصویب را به دست آورد. روسیه و چین این قطعنامه پیشنهادی را که مورد حمایت آمریکا و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بود، وتو کردند. این قطعنامه پس از مخالفت اولیه چین، بهطور قابل توجهی ویرایش و سپس به رأی گذاشته شد. پاکستان و کلمبیا از رای دادن به این متن خودداری کردند.\وزیر امور خارجه بحرین در نشست شورای امنیت اعلام کرد که امنیت تنگه هرمز یک مسئولیت مشترک بینالمللی است و جمهوری اسلامی حق ندارد تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بینالمللی ببندد. او افزود: «کشورهای خلیج فارس منبع اصلی تامین انرژی جهان هستند و این موضوع اهمیت بینالمللی تنگه هرمز را دوچندان میکند.»\در همین حال، بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی خارجی آلمان–روسیه، در پی انسداد عملی تنگه هرمز، روسیه به میلیاردها درآمد بیشتر دست یافته است. این نهاد اعلام کرد که سود روسیه از صادرات نفت، گاز و کود شیمیایی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو در ماه رسیده است. ماتیاس شپ، رییس این اتاق، به خبرگزاری آلمان گفت: «روسیه در نتیجه جنگ جدید در خاورمیانه، برنده بزرگ این بحران است.» میخائیل میشوستین نخستوزیر روسیه نیز اظهار داشت که این درگیری فرصتهای تازهای برای مسکو ایجاد کرده و این کشور ظرفیت آن را دارد که صادرات جهانی خود در حوزه انرژی، مواد خام و مواد غذایی را بهسرعت افزایش دهد.\رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد که جمهوری اسلامی همچنان بر پیششرطهای خود اصرار دارد و تماسها با تهران ادامه دارد. این منابع پاکستانی افزودند که تلاشها برای آوردن آمریکا و ایران به میز مذاکره ادامه دارد. یک مقام پاکستانی به این خبرگزاری گفت: «در صورت گسترش جنگ بر اساس تفاهمنامه دفاعی در کنار عربستان سعودی خواهیم ایستاد.»\والاستریت ژورنال به نقل از مقامات خاورمیانه گزارش داد که جمهوری اسلامی «ارتباط مستقیم دیپلماتیک» با آمریکا را قطع کرده است. با این حال، بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی گفتوگوهایش با میانجیها را قطع نکرده است. یکی از مقامات گفت: «ایران قصد داشت با قطع ارتباطات، سیگنالی از نارضایتی و سرپیچی ارسال کند.»\پیش از این، جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، اعلام کرد: «این جنگ بهزودی به پایان خواهد رسید. ما مذاکرات را تا پایان ضربالاجل تعیینشده توسط رییسجمهور ترامپ برای ایران ادامه خواهیم داد.»\وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همه شهروندان آمریکایی در بحرین باید در مکانهای امن بمانند. پس از انتشار گزارشهایی درباره حمله آمریکا به جزیره خارک، قیمت نفت آمریکا بیش از ۲ درصد افزایش یافت. نفت وست تگزاس اینترمدیت، برای تحویل در ماه مه با رشد ۲.۱ درصدی به ۱۱۴.۷۱ دلار در هر بشکه رسید. شاخص بینالمللی نفت برنت نیز با افزایش ۰.۴ درصدی به ۱۱۰.۲۲ دلار در هر بشکه رسید
