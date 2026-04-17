گزارش نیویورکر از تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و پر شدن خلا با چهره‌های تندرو سپاه پاسداران خبر می‌دهد. در همین حال، دونالد ترامپ وعده پیروزی سریع در جنگ با ایران را داده و بر لزوم عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است. در لبنان، آتش‌بس با اسرائیل برقرار شده اما تنش‌ها همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواهان صلح پایدار است.

تحلیل‌های اخیر منتشر شده حاکی از تحولات چشمگیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران پس از حادثه‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای شد، است. گزارش مجله معتبر نیویورکر نشان می‌دهد که این خلاء قدرت با ظهور چهره‌های تندرو از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پر شده است. این تغییر دینامیک، پرسش‌های جدی را درباره طرف اصلی مذاکره با واشینگتن در میان مقامات آمریکایی ایجاد کرده است.

نیویورکر تأکید می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در ایران نهادی متمرکز نیست و نهادهایی قدرتمند مانند سپاه پاسداران، قوه قضاییه و شوراهای امنیتی به‌صورت جمعی و با مشارکت فعال در اتخاذ تصمیمات دخیل هستند. به عقیده این مجله، رهبران جدید ایرانی گرایش بیشتری به رویکردهای تندروانه و پذیرش ریسک‌های بالاتر دارند. با این حال، هرگونه توافق احتمالی، نیازمند اجماع گسترده میان طیف وسیعی از بازیگران قدرتمند داخلی خواهد بود که این خود پیچیدگی دستیابی به تفاهمات را افزایش می‌دهد. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در سخنرانی خود در شهر لاس‌وگاس، به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، اشاره کرد و او را «یکی از بدترین تروریست‌های جهان» خواند. ترامپ سلیمانی را «یک نابغه بد» و «پدر بمب‌های کنار جاده‌ای» توصیف کرد و مسئولیت مرگ تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی را متوجه اقدامات او دانست. او خاطرنشان کرد که بسیاری از جراحات شدید و قطع عضو نیروهای آمریکایی، نتیجه مستقیم فعالیت‌های سلیمانی بوده و تأکید کرد که کشته شدن سلیمانی تأثیر منفی قابل توجهی بر جمهوری اسلامی گذاشت. ترامپ همچنین در سخنان دیگری در لاس‌وگاس، خواستار پایان سریع جنگ با ایران شد و با اطمینان اعلام کرد که «خیلی زود به پیروزی خواهیم رسید». او ادعا کرد که جنگ با جمهوری اسلامی «به خوبی پیش می‌رود» و آمریکا «می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد». ترامپ با اشاره به تلاش‌هایش برای ایجاد «قدرتمندترین ارتش در دنیا»، از سرنگونی ۱۱۱ موشک شلیک شده به یکی از کشتی‌های آمریکا خبر داد. وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هشدار داد که در صورت عدم اقدام، «اتفاقات واقعا بدی می‌توانست رخ دهد» و از نتایج «باورنکردنی» اقدامات خود سخن گفت. در جبهه دیگر، کمیته بین‌المللی نجات از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده و آن را «یک مهلت حیاتی و بسیار دیرهنگام برای غیرنظامیانی که هفته‌ها خشونت بی‌وقفه را تحمل کرده‌اند» نامید. طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، از آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله در اوایل ماه مارس، بیش از ۲۱۰۰ نفر در لبنان جان باخته، هزاران نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند. این کمیته تأکید کرد که آتش‌بس باید فرصتی برای حفاظت از غیرنظامیان، تضمین دسترسی پایدار بشردوستانه و ایجاد پایه‌های صلح پایدار فراهم کند. کمیته از همه طرفین خواستار خویشتن‌داری و تعهد به یک مسیر سیاسی برای جلوگیری از تلفات بیشتر و پرداختن به ریشه‌های درگیری شد. با این حال، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که گلوله‌باران روستاهای خیام و دیبین از سوی اسرائیل، حدود نیم ساعت پس از آغاز آتش‌بس، ادامه داشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی این گزارش‌ها است. شرایط آتش‌بس، که توسط وزارت خارجه آمریکا ارائه شده، اسرائیل را از اقدامات تهاجمی منع می‌کند، اما فضای بیشتری برای «دفاع از خود» باقی می‌گذارد. ارتش لبنان نیز اعلام کرد که اسرائیل آتش‌بس را نقض کرده و از غیرنظامیان خواست از بازگشت به جنوب این کشور خودداری کنند. در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار تصویری از پرواز جنگنده‌های آمریکایی در منطقه، بر آمادگی نیروهای خود در سراسر خاورمیانه تأکید کرد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، نیز برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان را «خبر خوبی» خواند و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، «اولین گام به سوی نوعی ترتیبات صلح پایدار» باشد. او در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی تأکید کرد که «مذاکره تنها راه برای پایان دادن به» جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. استولتنبرگ همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و گفت که حتی با پایان یافتن جنگ و باز شدن تنگه، پیامدهای ماندگاری به دلیل کاهش قابل توجه در عرضه نفت و گاز وجود خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی هشدار داده است که اختلال در بازارهای نفت می‌تواند رشد اقتصادی را کند، تورم را افزایش دهد و به رکود جهانی منجر شود. دونالد ترامپ در پلتفرم تروت سوشال ابراز امیدواری کرد که حزب‌الله لبنان «در این دوره مهم، خوب و درست عمل کند» و صلح برقرار شود. یک مقام ارشد حزب‌الله نیز آتش‌بس را «ضروری، فوری و خواسته‌ای مشترک» خواند، اما اعلام کرد که این گروه با درخواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح خود، مگر در چارچوبی گسترده‌تر، موافقت نخواهد کرد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع در منطقه و تلاش‌های همزمان برای مدیریت بحران‌ها و پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی است





