قیمت دلار، طلا و سکه در هفته سوم خرداد با نوسانات گسترده‌ای همراه بود. دلار در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی نوسان کرد و تحت تاثیر تنش‌های میان ایران، آمریکا و اسرائیل تا کانال ۱۸۱ هزار تومان پیشروی کرد و سپس به محدوده ۱۷۵ هزار تومان بازگشت. طلای جهانی از ۴۳۳۰ دلار تا ۴۰۸۶ دلار افت کرد و بخشی از آن تا ۴۱۹۸ دلار جبران شد. سکه امامی تا ۱۷۸ میلیون تومان عقب‌نشستی گزارش شد و در ۱۷۹ میلیون تومان بسته شد. کارشناسان تحلیل处 budou شرایط هفته آینده را با توجه به روندهای globooule و politico-económicos پیش‌بینی کردند.

بازارهای مالی ایران در هفته سوم خرداد ماه، دوره‌ای پرتلاطم را تجربه کردند که عمدتاً از تضادهای سیاسی و نظامی در عرصه بین‌المللی، به ویژه در میان ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نشأت می‌گرفت.

این تنش‌ها موجی از اضطراب در حوزه‌های اقتصادی و مالی کشور ایجاد کرد و منجر به واکنش‌های سریع در قیمت‌های ارز، طلا و سکه شد. در ادامه به تفصیل تحولات کلیدی هفته، عوامل مؤثر بر بازار و تحلیل کارشناسان درباره روند آینده می‌پردازیم. در ابتدای هفته، قیمت دلار در بازار داخلی ایران از محدوده ۱۷۳ هزار تومان شروع به کار کرد و در طول روزهای هفته، تحت نفوذ اخبار و تحولات سیاسی در حال افزایش بود.

تنش‌های فزاینده میان ایران، آمریکا و اسرائیل باعث شد تقاضای احتیاطی برای دلار به طور چشم‌گیری افزایش یابد و قیمت این ارز حتی به کانال ۱۸۱ هزار تومان نیز پیش روی کند. این افزایش در همان軻زندهای هفته، با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال باز شدن مسیرهای دیپلماتیک و همچنین تردید معامله‌گران در پایداری این تنش‌ها، همراه با اصلاح موقتی بود و قیمت دلار دوباره به محدوده ۱۷۵ هزار تومان بازگشت.

با این حال، معامله‌گران و تحلیلگران بر این باورند که بازار ارز هنوز در انتظار مشخص شدن سرنوشت نهایی تنش‌های منطقه‌ای و آینده روابط ایران و آمریکا می‌ماند. این معناگران است که هر گونه خبر مثبت یا منفی در این زمینه، می‌تواند موج‌های شدیدی در نوسانات دلار ایجاد کند. محدوده ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان به عنوان مهم‌ترینijos کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و در صورت انتشار اخبار منفی جدید، احتمال devolver تقاضای احتیاطی وجود دارد.

در این صورت، دلار در آغاز هفته جدید می‌تواند به محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۳ هزار تومان بزند. در مقابل، اگر سیگنال‌های کاهش تنش یا فعال شدن مجدد دیپلماسی منتشر شود، بازگشت به محدوده ۱۷۵ تا ۱۷۷ هزار تومان محتمل به نظر می‌رسد. خود نوسانات دلار بر روند طلا و سکه نیز تأثیر مستقیمی گذاشت. الطلا جهانی در ساعات اخیر از سطح ۴۳۳۰ دلاری افت کرد و تا ۴۰۸۶ دلار عقب‌نشینی کرد.

با این حال، در پایان هفته و بسته شدن بازارهای داخلی، بخشی از این افت جبران و قیمت به محدوده ۴۱۹۸ دلاری بازگشت. این روند جهانی، منجر به کاهش قیمت طلای داخلی و سکه شد. سکه امامی در برخی لحظات هفته تا کانال ۱۷۸ میلیون تومان رنجبر شد و در نهایت هفته در حد ۱۷۹ میلیون تومان بسته شد.

طلای ۱۸ عیار نیز به کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشت و در آخرین معامله هفته روی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شد. کارشناسان بازار طلا اشاره می‌کنند که در هفته گذشته، نقش اونس جهانی در تعیین مسیر قیمت‌های داخلی پررنگ‌تر شده است. افت بیش از ۱۷۰ دولاری در طلای جهانی بخش مهمی از اثر رشد قیمت دلار را خنثی کرد و مانع جهش بیشتر طلا و سکه شد.

آنها پیش‌بینی می‌کنند اگر اونس جهانی در محدوده فعلی ۴۲۰۰ دلاری تثبیت شود و دلار نیز در کانال ۱۷۸ هزار تومانی باقی بماند، بازار طلا و سکه در شروع هفته جدید با نوسانات محدود همراه خواهد بود. در این سناریو، سکه امامی در محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۷ میلیون تومانی نوسان خواهد کرد.

اما اگر روند بهبود اونس جهانی ادامه یابد و همزمان قیمت دلار افزایش پیدا کند، احتمال بازگشت سکه به کانال ۱۸۲ میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، اگر اونس جهانی دوباره تحت فشار فروش قرار گیرد یا بازار ارز وارد فاز اصلاحی شود، احتمال عقب‌نشینی بیشتر قیمت‌های طلا و سکه دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت‌های پایانی هفته به شرح زیر بود: سکه امامی در آخرین معامله روز پنجشنبه ۲۱ خرداد روی ۱۷۹ میلیون تومان، سکه بهار آزادی روی ۱۷۴ میلیون تومان، نیم سکه ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه گرمی نیز در کانال ۲۷ میلیون تومان بسته شد.

مثقال طلا با ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به پایان هفته رسیدند. این اعداد نشان‌دهنده复原 نهایی بازار پس از نوسانات سنگین هفته است. در کل، هفته سوم خرداد نمونه‌ای واضح از تأثیرپذیری عمیق بازارهای مالی داخلی ایران از تحولات سیاسی و بین‌المللی بود. در شرایطی که تنش‌های خارجی همچنان در اوج است، نوسانات ارز و فلزات گران‌بها ادامه خواهد یافت.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که هر گونه تحول در مذاکرات یا تحولات نظامی در منطقه، می‌تواند بازار را سربازت کند. معامله‌گران باید با دقت اخبار و سیگنال‌های سیاسی را رصد کنند و در مدیریت ریسک خود ammonitic کنند





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