بررسی ابعاد مختلف تنشهای اخیر در خاورمیانه شامل وضعیت تنگه هرمز، فعالیت شبهنظامیان عراقی، عملیاتهای اطلاعاتی موساد، نوسانات بازار نفت و موضعگیری رسمی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات احتمالی با آمریکا.
در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، گزارشهای متعددی از تنشهای نظامی، فعالیتهای جاسوسی و نوسانات اقتصادی مخابره شده است. رسانههای حکومتی ایران ضمن تأکید بر انسجام داخلی میان نهادهای سیاسی و نظامی، اعلام کردهاند که هنوز تصمیمی قطعی برای مشارکت در دور جدید مذاکرات با ایالات متحده در اسلامآباد اتخاذ نشده است. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که بازار جهانی انرژی به دلیل انتظار برای مشخص شدن سرنوشت این گفتگوها دچار نوسان شده و قیمت نفت در معاملات آسیایی با کاهش روبرو بوده است.
در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که واشینگتن نباید به اختلافنظرهای احتمالی در بدنه حاکمیت ایران دل خوش کند، چرا که اجماع کلی بر سر سیاستهای تقابلی برقرار است. از سوی دیگر، ناامنی در آبراههای راهبردی جهان به نگرانی عمدهای برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. کمیسر حملونقل این اتحادیه هشدار داده است که تداوم محدودیتها در تنگه هرمز میتواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی فاجعهباری داشته باشد. دادههای آماری نشان میدهند که سطح تردد کشتیها در این مسیر حساس بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. در جبههای دیگر، فعالیت شبهنظامیان وابسته به تهران در عراق و حملات پهپادی آنان به زیرساختهای کشورهای حوزه خلیج فارس، تنشها را به سطح جدیدی کشانده است. والاستریت ژورنال در گزارش اخیر خود این اقدامات را یک جنگ پنهان نامیده که تولیدکنندگان بزرگ نفت را در آستانه درگیریهای مستقیم با بغداد و حامیان منطقهای آن قرار داده است. در عرصه عملیاتهای اطلاعاتی، رییس موساد با تایید کشته شدن یکی از ماموران ارشد این سازمان در خارج از کشور، از او به عنوان عنصری کلیدی در نبرد علیه جمهوری اسلامی یاد کرد. این اظهارات با واکنشهایی همراه بوده و گمانهزنیها درباره ابعاد نفوذ و اقدامات اطلاعاتی در منطقه را افزایش داده است. همزمان، ارتش اسرائیل در جنوب لبنان وضعیت اضطراری اعلام کرده و از غیرنظامیان خواسته است به مناطق مرزی و رود لیتانی نزدیک نشوند. در حوزهای دیگر، بازگشایی نمادهای بورسی و تغییرات در مدیریت داراییها در ایران مورد توجه قرار گرفته و مسئولان ذیربط تاکید دارند که این فرآیند بهصورت یکپارچه انجام خواهد شد. همچنین اخبار حاکی از آن است که نیروهای حشدالشعبی برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی و دیدار با خانوادههای خاص، وارد خاک ایران شدهاند که این امر بازتاب گستردهای در رسانههای وابسته به سپاه پاسداران داشته است. در پایان، روایت زندگی فرشاد آینهساز، جوان ایرانی ساکن اسرائیل که به عنوان مشعلدار روز استقلال این کشور انتخاب شده، نشاندهنده ابعاد انسانی و پیچیده مهاجرت و تغییرات سیاسی در خاورمیانه است
