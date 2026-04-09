درگیریها و تنشها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. از درخواست دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو برای کاهش حملات در لبنان تا محکومیت حملات اسرائیل از سوی روسیه و آمریکا و موضعگیریهای مقامات ایرانی و منطقهای، این خبر به بررسی آخرین تحولات میپردازد.
ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، نشان میدهد یک مامور نیروی انتظامی در ساوجبلاغ، در جریان تجمعات حکومتی روز ۱۸ فروردین، زنی را به مدت یک ماه به صیغه موقت درمیآورد. بر اساس گزارش شبکه انبیسی، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرده است که دونالد ترامپ ، در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو ، از او خواسته تا برای کمک به موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ، حملات اسرائیل در لبنان را کاهش دهد.
این مقام آمریکایی همچنین به انبیسی گفته است که با وجود این که دولت ترامپ و اسرائیل هر دو اعلام کردهاند که لبنان شامل آتشبس نیست، اسرائیل با «همکاری لازم» موافقت کرده است. در پی افزایش انتقادات از آتشبس دو هفتهای در جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و لغو وضعیت اضطراری ناشی از جنگ در اسرائیل، سخنگوی دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که دادگاه از روز یکشنبه فعالیت خود را از سر میگیرد. وضعیت اضطراری که به تعطیلی مدارس و اماکن کار منجر شده بود، شامگاه چهارشنبه و در پی آتشبس لغو شد. در بیانیه سخنگوی دادگاه که پنجشنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، آمده است که «با لغو وضعیت اضطراری و بازگشت سیستم قضایی به فعالیت، جلسات رسیدگی طبق روال عادی از سر گرفته خواهد شد.»\یک شهروند با ارسال ویدئویی به ایران اینترنشنال، از وقوع انفجاری در محدوده پارچین تهران و برخاستن دود به هوا خبر داد. وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه حمله اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم کرد و خواستار برقراری فوری آتشبس شد. این وزارتخانه اعلام کرد که چنین اقدامات تهاجمی میتواند روند مذاکرات جاری را مختل کند و خطر افزایش تنشها در منطقه را بالا ببرد. اسرائیل چهارشنبه سنگینترین حملات خود به لبنان را از زمان آغاز درگیری با حزبالله در ماه گذشته انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از ۲۵۰ نفر شد. ایالات متحده حمله هفتم آوریل به کنسولگری کویت در بصره عراق را «شدیداً» محکوم کرد. دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از دولت عراق خواسته است تا «گروههای تروریستی عراقی همسو با جمهوری اسلامی را که این حمله را انجام دادهاند، پاسخگو کند و آنها را از بین ببرد.»\غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در حساب ایکس خود نوشت: «به کسانی که به ما میگویند مذاکره کنیم، هیچ امید و اعتمادی نیست.» او همچنین افزود: «جمهوری اسلامی هیچگاه خواهان جنگ نیست، اما مقابل متجاوز با تمام قدرت میایستد.» فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، پنجشنبه اعلام کرد که کشورش منافع اساسی در حل دیپلماتیک بحران خاورمیانه دارد. مرتس اضافه کرد که در تماس با دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، او را تشویق به پیگیری فوری مذاکرات با جمهوری اسلامی کرده است. رهبر حوثیهای یمن نیز اعلام کرد که عملیاتها تشدید خواهند شد و اقدامات غافلگیرانه محتمل، بر اساس تحولات میدانی، انجام خواهد گرفت. این عملیاتها بر اساس یک استراتژی از پیش تعیینشده و با در نظر گرفتن مدت زمان احتمالی درگیری صورت میپذیرد. نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از همتای پاکستانی خود درخواست کرد تا تأیید کند که لبنان شامل آتشبس در جنگ با جمهوری اسلامی میشود. نخستوزیر لبنان همچنین اعلام کرد که دولت او به زودی شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشدید حملات اسرائیل به لبنان ارائه خواهد کرد
