گزارش جامع تحولات چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ تعطیلی مدارس تهران، افزایش قیمت طلا، جزئیات آزادی سهیل کریمی و سعید ابوطالب و واکنش‌های سیاسی منطقه‌ای.

در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، تحولات متعددی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رخ داد که تأثیرات مستقیمی بر جامعه و سیاست‌گذاری‌ها داشت. همزمان با اعلام تعطیلی مدارس در استان تهران برای نوبت عصر، اخبار مربوط به آزادی زندانیان و تحولات اقتصادی نیز توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

جزئیات آزادی زندانیان و بازداشت‌های جدید

خبر آزادی آقایان سهیل کریمی و سعید ابوطالب پس از مدت‌ها اسارت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها ایجاد کرد. جزئیات شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های نظامیان آمریکایی با این دو نفر در ایام اسارت، افشا شده و خشم عمومی را برانگیخته است. گفته می‌شود ۴۷ نفر ایرانی دیگر نیز بدون هیچ جرمی در زندان‌های آمریکاییان به سر می‌برند.

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همزمان با این رویدادهای انسانی، تحولات دیگری در سطح مدیریتی و تخصصی کشور نیز در جریان بود. آقای عباس صفریان با اعلام بازخریدی از وزارت امور خارجه، قصد دارد با توجه به تحصیل فرزندانش در فرانسه، فعالیت‌های خود را در آن کشور پیگیری کند. این تغییر موضع نشان‌دهنده تحولات در فضای دیپلماتیک و مهاجرت متخصصان است.

رویدادهای دیپلماتیک و فناوری دریایی

در بخش دیگر اخبار دیپلماتیک و فناوری، آقای مسیح مهاجری و آقای مهدی در مورد تهیه گزارشی از خدمات شرکت تأسیسات دریایی مشورت کردند. تمرکز این گزارش بر انتقال تکنولوژی ساخت سکوهای بزرگ دریایی، لوله‌های زیر آب، سکوی ابوذر و شروع کار در پارس جنوبی عسلویه بوده است.

در عین حال، رئیس مجلس هند نیز با هیاتی وارد تهران شد و مذاکراتی دوستانه و تشریفاتی برگزار کرد. در این دیدار، اشاره‌ای به دو طرح مهم همکاری ایران و هند شد که یکی اتصال گاز ایران به هند و دیگری ساخت ماهواره بود. متأسفانه گزارش‌ها حاکی از آن است که این طرح‌ها که در زمان مسئولیت برخی مقامات طراحی شده بود، پیگیری لازم را نداشته‌اند.

وضعیت آموزشی، اقتصادی و امنیتی

برای اطلاع‌رسانی از کارهای کمیسیون‌های مجمع، آقای واعظی به عنوان مسئول این کمیسیون‌ها، برای دستور جلسه آینده مجمع نظرخواهی کرد. این در حالی است که چشم‌انداز بیست‌ساله که توسط مجمع تهیه شده بود، پس از تأیید رهبری، مورد توجه قرار گرفت.

در بخش آموزشی، مدارس امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در نوبت عصر در استان تهران تعطیل شدند. این تصمیم ممکن است با شرایط آب‌وهوایی یا امنیتی منطقه مرتبط باشد. همزمان، قیمت طلا ۲۴ عیار و طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که نشان‌دهنده روند صعودی در بازار طلا است.

در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اولین مصاحبه با روزنامه کیهان دربار به تاریخ فشرده یک ربع قرن انقلاب انجام شد. مصاحبه‌گر این برنامه، آقای رحمانی، جانباز ۷۰ درصد قطع‌نخاعی است. همچنین افطار کارکنان دبیرخانه و اعضای خانواده‌هایشان میهمان بودند.

تحولات منطقه‌ای و واکنش‌های جهانی

در عراق، مهاجمان ناشناس به قضاتی که به جرایم سابق بعثیان رسیدگی می‌کردند، حمله کرده و چند نفر از آنها را از پای درآوردند. اسپانیا کارکنان سفارت خود را از عراق خارج کرده و چند کشور دیگر نیز تعداد کارکنان خود را کاهش داده‌اند. این تحولات فشار بر دولت آمریکا برای خروج از عراق را افزایش داده است.

مخالفان جنگ در انگلیس خود را برای تظاهرات وسیع هنگام سفر جورج بوش آماده کرده‌اند. جمعی از قضات نیز از تونی بلر به عنوان جنایتکار جنگی شکایت کرده‌اند. در عین حال، شیرین عبادی وکالت پرونده زهرا کاظمی را پذیرفته است.

شیرین عبادی به خاطر دست دادن با آقایان محمد ملکی و پیمان در مراسم دانشگاه امیرکبیر، مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است. همچنین خبری مبنی بر آتش گرفتن ۲ نفتکش آمریکایی در تنگه هرمز و به غنیمت گرفتن ۲ پهپاد آمریکایی از سوی سپاه منتشر شده است. واکنش انگلیس درباره جنگ ایران و آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز در حال پیگیری است.