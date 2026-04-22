تحولات امنیتی و سیاسی منطقه: استقرار فناوری ضد پهپاد آمریکا در عربستان، تهدیدات تسنیم و آمادگی اسرائیل برای جنگ

گزارشی از تحولات مهم امنیتی و سیاسی در منطقه و جهان، شامل استقرار فناوری ضد پهپاد آمریکا در عربستان سعودی، تهدیدات تسنیم در مورد تنگه هرمز، آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ، گفتگوهای دیپلماتیک و حمله پهپادی به مقر حزب آزادی کردستان.
در تحولات منطقهای و بینالمللی روز جاری، خبرهای متعددی از وقایع مختلف در نقاط گوناگون جهان منتشر شده است. ارتش ایالات متحده در اقدامی قابل توجه، فناوری مقابله با پهپاد اوکراین ی را در پایگاه هوایی پرنس سلطان در عربستان سعودی مستقر کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر، کارشناسان و نظامیان اوکراینی به این پایگاه اعزام شدهاند تا به نیروهای آمریکایی آموزشهای لازم در خصوص بهرهبرداری از سامانه اسکایمپ را ارائه دهند. این استقرار، نشاندهنده همکاریهای امنیتی رو به گسترش میان آمریکا و اوکراین و همچنین نگرانیهای فزاینده در مورد تهدیدات پهپادی در منطقه خاورمیانه است.
همزمان، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بازار انرژی، پیشبینی کرده است که حتی در خوشبینانهترین سناریوها، این وضعیت در ماههای آینده نیز نسبتا بد باقی خواهد ماند. این اظهارات، نشاندهنده چالشهای پیش روی اروپا در تامین انرژی و تلاش برای کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه است. در حوزه دریایی، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف دو کشتی تجاری به نامهای اماسسی فرانچسکا و اپامینودس خبر داده است.
به گفته این فرماندهی، این دو کشتی به دلیل نداشتن مجوز لازم و همچنین دستکاری در سامانههای ناوبری، توقیف و به سمت سواحل ایران هدایت شدهاند. این اقدام، تنشها در خلیج فارس را افزایش داده و نگرانیها در مورد امنیت دریانوردی در این منطقه استراتژیک را برانگیخته است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با تمرکز بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی کشورهای حاشیه خلیج فارس در تنگه هرمز، این کشورها را تهدید کرده است که در صورت بروز هرگونه اختلال در این زیرساختها، اقتصاد دیجیتال آنها با فاجعهای جدی روبرو خواهد شد. این خبرگزاری گزارش داده است که حداقل هفت کابل اصلی ارتباطی کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکنند و بیش از ۹۷ درصد ترافیک اینترنت جهان از طریق همین کابلهای فیبر نوری در بستر دریا جابهجا میشود.
تسنیم همچنین تاکید کرده است که این زیرساختها، ستون فقرات انتقال داده، تجارت الکترونیک، خدمات ابری و ارتباطات آنلاین در کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب میشوند و تمرکز آنها در یک گذرگاه باریک، تنگه هرمز را به نقطهای آسیبپذیر برای اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کرده است. در عرصه بینالمللی، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، از آمادگی کامل ارتش این کشور برای بازگشت فوری به جنگ در همه جبههها خبر داده است.
این اظهارات، در حالی مطرح میشود که تنشها میان اسرائیل و گروههای مقاومت در منطقه همچنان بالا است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، از تمدید آتشبس در منطقه خبر داده و اعلام کرده است که آمریکا همزمان به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات، نشاندهنده ادامه سیاستهای فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است.
در حوزه دیپلماسی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در یک گفتگوی تلفنی، در مورد مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. این گفتگو، نشاندهنده تلاشهای ایران برای تعامل با دولت جدید طالبان در افغانستان است. همچنین، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، از تمدید آتشبس در جنگ ایران استقبال کرده و خواستار ازسرگیری مذاکرات، دستیابی به توافق جامع و بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون هیچگونه محدودیت یا عوارض شده است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، پیش از دور بعدی مذاکرات میان بیروت و اورشلیم که قرار است در واشینگتن برگزار شود، اعلام کرده است که اسرائیل هیچ اختلاف جدی با لبنان ندارد. او همچنین حزبالله را دشمن مشترک اسرائیل و لبنان خوانده و تاکید کرده است که این گروه، امنیت اسرائیل را تهدید میکند و به حاکمیت لبنان نیز آسیب میزند.
در پایان، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در حمله پهپادی به مقر یکی از احزاب کرد ایرانی در جنوبشرق اربیل، سه نفر زخمی شدهاند. بر اساس این گزارش، چهار پهپاد انتحاری صبح چهارشنبه یک پایگاه حزب آزادی کردستان را هدف قرار دادهاند که در نتیجه آن، سه نیروی پیشمرگه زخمی شدهاند. این حمله، نشاندهنده ادامه ناآرامیها و درگیریها در منطقه کردستان عراق است
