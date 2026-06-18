تحولات اخیر و وضعیت روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه پس از جنگ

با محمد ایرانی، سفیر پیشین ایران در کویت و اردن، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا ارزیابی او را از چشم‌انداز مناسبات منطقه‌ای ایران در دوران پس از جنگ و تفاهم جویا شویم. مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه می‌خوانید.

جنگ ۴۰ روزه تحمیلی آمریکا علیه ایران، تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه بر مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه نیز سایه اثرگذار بود و روند گفت‌وگو و همکاری را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو ساخت.

در چنین شرایطی، حصول تفاهم و توقف درگیری را می‌توان فرصتی برای عبور از فضای تنش و بازگشت به دیپلماسی دانست. صلح، اگر با اراده سیاسی، گفت‌وگوی مستمر و احترام به منافع متقابل همراه باشد، می‌تواند اعتماد آسیب‌دیده را به‌تدریج ترمیم کند و زمینه‌ساز احیای روابط ایران با همسایگان و شکل‌گیری فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای شود؛ فصلی که در آن امنیت و توسعه، نه از مسیر تقابل، بلکه از رهگذر تعامل، همگرایی و گفت‌وگوی سازنده تأمین خواهد شد





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جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای منط توقف درگیری و حصول تفاهم دیپلماسی و اراده سیاسی گفت‌وگوی مستمر و احترام به منافع متقابل اعتماد آسیب‌دیده را به‌تدریج ترمیم کند احیای روابط ایران با همسایگان فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای امنیت و توسعه از طریق تعامل و همگرایی توافق و نتایج آن توافق نهایی بین ایران و آمریکا روابط ایران و کشورهای عربی

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