تحولات استراتژیک خاورمیانه و محورهای جدید تنش میان ایران و ائتلاف اسرائیل و امارات

بررسی سفرهای محرمانه نتانیاهو به امارات، گسترش همکاری‌های امنیتی در قالب توافق ابراهیم، تنش‌های دریایی در تنگه هرمز و خلیج فارس، و شکاف سیاسی در لبنان در پی اتهامات دخالت ایران.

در حالی که خاورمیانه در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، افشاگری‌های اخیر دفتر نخست‌وزیر اسرائیل از ابعاد جدیدی از همکاری‌های امنیتی در منطقه پرده برداشته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ گسترده با جمهوری اسلامی ایران، سفری بسیار محرمانه و استراتژیک به امارات متحده عربی انجام داده و با محمد بن زاید، رئیس این کشور، دیداری دوجانبه داشته است. این سفر که به عنوان یک دستاورد تاریخی در روابط دو طرف توصیف شده، نخستین تایید رسمی از تحرکات دیپلماتیک پنهانی تل‌آویو در این بازه زمانی است.

شواهد نشان می‌دهد که این همکاری‌ها تنها در سطح سیاسی نبوده و پیش از این، دیوید بارنیا، رئیس موساد نیز چندین بار برای هماهنگی‌های امنیتی به ابوظبی سفر کرده است. در همین راستا، مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، تایید کرده است که اسرائیل برای تقویت دفاع هوایی امارات، سامانه گنبد آهنین و نیروهای متخصص برای بهره‌برداری از آن را به این کشور منتقل کرده است.

این اقدام به عنوان یکی از نتایج ملموس توافق ابراهیم ارزیابی می‌شود که هدف آن ایجاد یک جبهه دفاعی مشترک در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران است. از سوی دیگر، ریشه‌های این تنش‌ها به آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در نهم اسفند سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد که منجر به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت در تهران و کشته شدن برخی از ارشدترین مقامات حکومت شد.

اگرچه یک آتش‌بس دو هفته‌ای میان واشنگتن و تهران برقرار شد و دونالد ترامپ با توجه به درخواست‌های پاکستان، این مهلت را تمدید کرد، اما وضعیت منطقه همچنان متزلزل است. یکی از نقاط بحرانی این درگیری‌ها، کنترل تنگه هرمز است که تهران با مسدود کردن این آب‌راه حیاتی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و باعث افزایش تنش با کشورهای مختلف شده است.

در همین حال، تنش‌های منطقه‌ای به کشورهای دیگر نیز سرایت کرده است؛ به طوری که وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، کویت را به بازداشت غیرقانونی چهار граждаینده ایرانی متهم کرده و حق پاسخ را برای خود محفوظ دانسته است. در مقابل، مقامات کویتی مدعی هستند که این افراد وابسته به سپاه پاسداران بوده و قصد نفوذ به جزیره بوبیان را داشته‌اند، در حالی که تهران این ادعاها را سیاسی توصیف کرده و علت حادثه را اختلال در سامانه ناوبری می‌داند.

در جبهه دیگر، دولت لبنان در اقدامی بی‌سابقه با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به دخالت مستقیم در امور داخلی و کشاندن لبنان به یک جنگ ویرانگر متهم کرده است. در این شکایت، تهران به نقض عرف‌های دیپلماتیک و فعالیت‌های بدون مجوز سپاه پاسداران در خاک لبنان متهم شده است.

این موضع رسمی دولت لبنان در تضاد کامل با پیام‌های منتشر شده از سوی نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله است که در آن از حمایت‌های بی‌دریغ ایران و نیروی قدس قدردانی کرده است. این شکاف عمیق میان دولت لبنان و حزب‌الله، پیچیدگی‌های سیاسی این کشور را در برابر فشارهای خارجی دوچندان کرده است.

همزمان، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، با تاکید بر اینکه کارزار نظامی آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و می‌توانند هر لحظه عملیات‌های خود را از کرانه باختری تا تهران گسترش دهند. حملات هوایی اخیر اسرائیل به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان نیز گواه این آمادگی است.

در میان این همه آشوب سیاسی و نظامی، خبر آزادی موقت نسرین ستوده با قرار کفالت، یکی از معدود خبرهای حقوقی در فضای متشنج داخلی ایران بود که توسط فرزندش اعلام شد، هرچند جزئیات قضایی این پرونده هنوز به طور کامل شفاف نشده است





