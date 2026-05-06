تحولات بحرانی خاورمیانه: میان فشار نظامی غرب و دیپلماسی شرق

بررسی جامع نشست شورای امنیت سازمان ملل، اعزام ناوگان فرانسه به تنگه هرمز، سفر دیپلماتیک وزیر خارجه ایران به چین و گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن.

شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس برنامه‌های رسمی خود، نشست ویژه‌ای را در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با محوریت بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار کرد.

این جلسه که در قالب مشورت‌های غیرعلنی و تحت عنوان تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شد، عمدتاً به بحران‌های جاری در منطقه و تنش‌های فزاینده مربوط به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت. یکی از محورهای کلیدی این رایزنی‌ها، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و واکنش به حملات اخیر در امارات متحده عربی بود.

در همین راستا، ایالات متحده و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در تلاش هستند تا قطعنامه‌ای را برای تضمین آزادی کشتیرانی در این گذرگاه استراتژیک به تصویب برسانند. همزمان، سخنگوی وزارت دفاع امارات متحده عربی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خود، اعلام کرد که این کشور در بالاترین سطح هوشیاری برای بازدارندگی در برابر هرگونه تهدید احتمالی قرار دارد.

در ابعادی دیگر، ارتش فرانسه با اعزام ناو هواپیمابر شارل دوگل به سمت دریای سرخ و خلیج عدن، سیگنال‌های نظامی جدیدی ارسال کرده است. این ناوگروه که پیش‌تر در شرق مدیترانه مستقر شده بود و توانایی استقرار طولانی‌مدت در دریا را دارد، اکنون در چارچوب همکاری‌های مشترک با بریتانیا برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در حال حرکت است.

در جبهه دیپلماسی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در سفری به پکن با وانگ یی، همتای چینی خود، دیداری سازنده داشت. عراقچی در فضای مجازی با اشاره به پیشنهاد چهار ماده‌ای چین برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، از این رویکرد قدردانی کرد و بر اعتماد تهران به نقش مثبت چین در توقف جنگ تأکید نمود.

او همچنین خواستار حمایت چین از ایجاد یک ساختار منطقه‌ای جدید پس از پایان درگیری‌ها شد تا این ساختار بتواند هماهنگ‌کننده توسعه و امنیت در منطقه باشد. تحلیلگران معتقدند سفر عراقچی به چین در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برنامه‌ای برای سفر به این کشور در اواخر ماه اردیبهشت دارد.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تلاش می‌کند پیش از دیدار سران آمریکا و چین، از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک در پکن، زمینه‌هایی را برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها فراهم کند تا موضع خود را در معادلات جدید منطقه‌ای تثبیت نماید. از سوی دیگر، مواضع سخت نظامی اسرائیل و گمانه‌زنی‌ها درباره توافقات احتمالی با آمریکا، فضای منطقه را پیچیده تر کرده است.

ایال زمیر، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، طی بازدید از جنوب لبنان هشدار داد که ارتش این کشور فهرست اهدافی را برای حمله به ایران آماده کرده است و در صورت از سرگیری درگیری‌ها، آماده بازگشت به یک کارزار گسترده برای تضعیف رژیم ایران است. او بر هماهنگی مستمر با ارتش ایالات متحده تأکید کرد.

در همین حال، گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق یک‌صفحه‌ای برای پایان جنگ منتشر شده است، اما منابع نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند که طرح پیشنهادی آمریکا حاوی بندهای غیرقابل‌قبولی است. همچنین اشاره شد که اجرای پروژه آزادی در تنگه هرمز باعث توقف موقت بررسی‌های ایران شده بود، اما پس از عقب‌نشینی ترامپ، بررسی‌ها از سر گرفته شده است.

در حالی که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، اعلام کرد که نظرات تهران پس از جمع‌بندی به طرف پاکستانی منتقل خواهد شد، دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که هنوز برای مذاکرات رودررو در پاکستان زود است. در نهایت، رسانه‌های وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران هرگونه گزارش درباره موافقت تهران با خروج اورانیوم غنی‌شده را تکذیب کرده و آن را تلاشی برای ایجاد شکاف داخلی خواندند





