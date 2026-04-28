در این گزارش به تصمیم سازمان نظام پرستاری در مورد اینترنت پرو، هشدارها درباره نقش امارات در حملات احتمالی به ایران، تحریمهای جدید آمریکا، واکنش ترامپ به اظهارات صدراعظم آلمان، تلاشها برای احیای مذاکرات هستهای و تحولات امنیتی در عراق پرداخته شده است. همچنین به ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان اشاره شده است.
سازمان نظام پرستاری ایران پس از بررسی نظر پرستاران ، تصمیم به عدم دریافت اینترنت پرو و درخواست امتیاز ویژه برای این قشر گرفته است. پرستاران اعلام کردهاند که ترجیح میدهند در کنار مردم باشند و در صورت فراهم شدن امکان، از این خدمات برای عموم بهرهمند شوند.
در تحولات منطقهای، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، امارات متحده عربی را به عنوان اصلیترین همکار نظامی آمریکا و اسرائیل در حملات احتمالی علیه ایران معرفی کرده و به شهروندان ایرانی مقیم این کشور توصیه کرده است که هرچه سریعتر آنجا را ترک کنند. او هشدار داده است که در صورت حمله به ایران، امارات متحده عربی نیز هدف قرار خواهد گرفت و به شرایطی بازخواهد گشت که دیگر خبری از تکنولوژی نخواهد بود.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا ۳۵ نهاد و فرد را به اتهام دور زدن تحریمهای ایران تحریم کرده و مدعی شده است که منابع مالی غیرقانونی منتقل شده توسط آنها برای حمایت از عملیات تروریستی تهران استفاده شده است. این وزارتخانه هشدار داده است که هرگونه همکاری با شبکه بانکی سایه ایران با پیامدهای جدی همراه خواهد بود.
در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان درباره برنامه هستهای ایران، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، فریدریش مرتس را به نادانی متهم کرده و گفته است که داشتن سلاح هستهای برای ایران، کل جهان را به گروگان خواهد گرفت. ترامپ مدعی شده که در حال انجام کاری در قبال ایران است که دیگران باید مدتها پیش انجام میدادند و آلمان را به ضعف اقتصادی و عملکرد ضعیف در سایر زمینهها متهم کرده است.
او همچنین بر لزوم توجه به وضعیت غیرنظامیان در منطقه و مردم ایران تحت فشار داخلی و تهدید درگیریها تاکید کرده است. منابع آگاه به سیانان گزارش دادهاند که مقامات پاکستانی انتظار دارند در روزهای آینده پیشنهاد اصلاحشدهای از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند. این در حالی است که ترامپ از طرح پیشنهادی قبلی ایران ناراضی بوده است.
گفته میشود عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پس از بازگشت از روسیه با رهبران کشور مشورت خواهد کرد، اما برقراری ارتباط با مجتبی خامنهای، فرزند رهبر انقلاب، به دلیل محرمانه بودن محل اقامتش دشوار است. ترامپ در شبکههای اجتماعی اعلام کرده است که ایران به آمریکا اطلاع داده در وضعیت فروپاشی قرار دارد و میخواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که در تلاش برای تعیین وضعیت رهبری خود است.
او همچنین بین انجام حملات نظامی جدید و صبر برای ارزیابی تاثیر تحریمها بر مذاکرات هستهای در تردید است. برخی مشاوران ترامپ پیشنهاد دادهاند که محاصره تنگه هرمز حفظ شود و تحریمهای اقتصادی بیشتری اعمال گردد، در حالی که برخی دیگر اقدام نظامی را ضروری میدانند. در عراق، نیروهای امنیتی به سمت یک پهپاد ناشناس در منطقه سبز بغداد آتش گشودند که موفق به فرار شد.
این منطقه اخیراً هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته است و آمریکا به عراق هشدار داده است که در صورت عدم انحلال گروههای مسلح وابسته به ایران، با تحریمهای شدیدتری مواجه خواهد شد. سفارت آمریکا در بغداد نیز درباره فعالیت انصارالله الاوفیا، یکی از گروههای نیابتی ایران، هشدار داده است.
همزمان، صد و هجدهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اعتصاب غذای زندانیان در ۵۶ زندان کشور ادامه یافت و این کارزار با ابراز همدردی با خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده، ناپدیدسازی اجساد آنها را جنایت علیه بشریت خوانده است
