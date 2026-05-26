گزارش جامع از جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، مسدود شدن تنگه هرمز، ابهامات سلامتی نتانیاهو و نقش میانجی‌گرانه قطر و پاکستان در مذاکرات آتش‌بس.

در پی وقوع یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های نظامی در تاریخ معاصر، جنگ میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد.

این درگیری شدید که با حملات گسترده همراه بود، منجر به تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران گشت و گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن شماری از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین مقامات حکومت، از جمله علی خامنه‌ای، منتشر شد. پس از گذشت چهل روز از درگیری‌های خونین، تهران و واشنگتن در یک توافق اولیه بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای به تفاهم رسیدند.

با این حال، پایداری این صلح بسیار شکننده بود تا اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در آخرین ساعات باقی‌مانده از این بازه زمانی، اعلام کرد که به دلیل درخواست‌های مکرر و فشار برخی از مقامات بلندپایه پاکستان، تصمیم گرفته است سرگیری احتمالی حملات را موقتاً متوقف کرده و مدت آتش‌بس را تمدید نماید. در همین حال، تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز به نقطه اوج خود رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز درگیری‌ها، این آب‌راه استراتژیک و حیاتی بین‌المللی را مسدود کرده است که این اقدام به دلیل تأثیر مستقیم و شدید بر قیمت نفت و اقتصاد جهانی، منجر به بروز اختلافات دیپلماتیک گسترده میان تهران و بسیاری از قدرت‌های جهانی شده است. در سوی دیگر تحولات، وضعیت سلامتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به یکی از موضوعات جنجالی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او در روز دوشنبه چهارم خرداد به یک بیمارستان در اورشلیم منتقل شد. دفتر نتانیاهو مدعی است که این انتقال تنها برای انجام یک درمان دندان‌پزشکی بوده است، اما ابهامات زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد. نتانیاهو که اکنون ۷۶ سال سن دارد، پیش از این در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که پرتودرمانی برای یک تومور بدخین پروستات را با موفقیت پشت سر گذاشته و در وضعیت سلامتی مطلوبی قرار دارد.

او مدعی بود که دلیل تأخیر در انتشار گزارش‌های پزشکی‌اش، جلوگیری از بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه جنگ بوده است. با این حال، روزنامه تایمز اسرائیل اشاره کرده است که اسناد منتشر شده توسط او بسیار مبهم، کوتاه و فاقد هرگونه مهر رسمی بیمارستان یا تاریخ دقیق تشخیص بیماری بوده‌اند.

این موضوع در کنار سابقه جراحی اورژانسی او در ژوئیه ۲۰۲۳ برای دریافت دستگاه تنظیم ضربان قلب، باعث شده تا افکار عمومی اسرائیل او را به دلیل پنهان‌کاری در مورد وضعیت جسمانی‌اش مورد انتقاد شدید قرار دهند. در حوزه تجارت بین‌الملل و تأمین انرژی، ژاپن که وابستگی شدیدی به نفت خلیج فارس دارد، با چالش‌های بزرگی روبروست.

با این حال، خبر رسیدن نفتکش ایدمیتسو مارو با پرچم پاناما به اسکله‌ای در نزدیکی شهر چیتا در جزیره هونشو، موجی از خوشحالی را در توکیو ایجاد کرد. مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، تأکید کرد که ورود این کشتی حامل دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی برای استان آیچی، گامی مثبت در جهت تضمین تأمین پایدار انرژی در شرایط بحرانی است.

ژاپن در ماه‌های اخیر برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، ذخایر استراتژیک خود را به شکلی بی‌سابقه آزاد کرده بود. با وجود این موفقیت کوچک، همچنان ۳۹ کشتی مرتبط با ژاپن در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و توکیو تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی فعال، راه عبور این کشتی‌ها از تنگه هرمز را هموار کند. در بخش دیپلماتیک، نقش میانجی‌گری قطر و پاکستان برای پایان دادن به جنگ برجسته شده است.

مریم همتی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش‌های مربوط به پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری قطر به ایران برای تضمین توافق را تکذیب کرد و این خبرها را تلاش‌هایی برای تخریب روند صلح خواند. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز تأکید کرد که این کشور به عنوان یک میانجی قابل اعتماد بین‌المللی، در هماهنگی با شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند.

سفر غیرمنتظره هیئت ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف به دوحه و همچنین سفر پیشین هیئتی قطری به تهران با هماهنگی آمریکا، نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای دستیابی به یک توافق جامع است. قطر به دلیل میزبانی از پایگاه هوایی العدید و روابط نزدیک با واشنگتن، کانال ارتباطی مهمی میان طرفین است.

با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که مذاکرات به دلیل اختلافات شدید بر سر متن نهایی و جزئیات نگارشی توافق‌نامه با تأخیر مواجه شده است و هنوز توافق کامل حاصل نشده است





