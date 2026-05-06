تحولات بحرانی در خاورمیانه: میان دیپلماسی ترامپ و محاصره نظامی تنگه هرمز

بررسی جامع تنش‌های اخیر در خلیج فارس، عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی و حزب‌الله و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جدید میان تهران و واشینگتن.

در حالی که منطقه خاورمیانه بار دیگر در نقطه جوش قرار گرفته است، اظهارات اخیر دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، سیگنال‌های متناقضی را در مورد آینده روابط واشینگتن و تهران ارسال می‌کند.

ترامپ در گفتگو با خبرنگاران و همچنین در جریان ضیافت ناهار به مناسبت روز مادر در کاخ سفید، مدعی شد که در ۲۴ ساعت گذشته گفتگوهای بسیار مثبتی با مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته و دستیابی به یک توافق جامع بسیار محتمل است. او با استفاده از ادبیاتی که ترکیبی از فشار نظامی و امید به دیپلماسی بود، محاصره دریایی تنگه هرمز را به دیوار فولادین تشبیه کرد و تأکید نمود که اگر مقامات ایرانی در حال حاضر با شرایط توافق نپذیرند، در آینده‌ای نزدیک به دلیل فشارهای موجود ناچار به پذیرش آن خواهند شد.

در سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر خود به پکن، در دیداری با وانگ یی، وزیر خارجه چین، بیان داشت که ایران در تقابل با آمریکا و اسرائیل توانسته است جایگاه بین‌المللی خود را ارتقا دهد. با این حال، وانگ یی در این دیدار بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و آمریکا تأکید کرد تا ثبات تجاری در منطقه برقرار شود.

هم‌زمان با این فضای دیپلماتیک، تنش‌های میدانی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی کانتینربر سن آنتونیو متعلق به شرکت فرانسوی سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام در هنگام عبور از این گذرگاه استراتژیک مورد حمله قرار گرفته که منجر به زخمی شدن چندین خدمه و آسیب جدی به شناور شده است.

این در حالی است که داده‌های ردیابی نشان می‌دهد کشتی سایگون از همین شرکت نیز در حال حرکت در سواحل عمان است. اوج این تنش‌ها زمانی رخ داد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام، عملیاتی را برای متوقف کردن نفتکش خالی ام‌تی حسنا با پرچم ایران انجام داد.

طبق بیانیه سنتکام، یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت از ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن با شلیک گلوله‌های توپ ۲۰ میلی‌متری، سکان این نفتکش را هدف قرار داد تا از ادامه مسیر آن به سمت بنادر ایران جلوگیری کند. ارتش آمریکا تأکید کرده است که محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که قصد ورود یا خروج از بنادر ایران را دارند به طور کامل برقرار است و هرگونه نقض این محاصره با واکنش‌های سنجیده و حرفه‌ای مواجه خواهد شد.

در جبهه سیاسی و نظامی منطقه، اسرائیل نیز فعالیت‌های خود را شدت بخشیده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور در بیانیه‌ای مشترک از حمله موفق ارتش اسرائیل در بیروت برای خنثی کردن فرمانده یگان رضوان حزب‌الله خبر دادند. نتانیاهو در نشست کابینه امنیتی خود تصریح کرد که هماهنگی کامل میان اسرائیل و آمریکا وجود دارد و او تقریباً هر روز با دونالد ترامپ در تماس است.

هدف نهایی این همکاری‌ها، خارج کردن تمامی مواد غنی‌شده از خاک ایران و برچیدن کامل توانمندی‌های غنی‌سازی این کشور است. نتانیاهو تأکید کرد که اگرچه ترامپ معتقد است می‌تواند این هدف را از طریق مذاکره محقق کند، اما ارتش اسرائیل برای هر سناریوی احتمالی، از جمله اقدام نظامی، آماده است.

از سوی دیگر، امارات متحده عربی در سازمان ملل با موضعی سخت، برنامه هسته‌ای ایران را به رفتارهای خصمانه و تروریستی تهران در منطقه گره زد و هشدار داد که غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم یک تهدید جدی برای امنیت جهانی است. در نهایت، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با اشاره به احتمال وقوع توافقی میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که تهران به لبنان اطلاع داده است که هرگونه توافق احتمالی، سرنوشت و مسائل مربوط به لبنان را نیز در بر خواهد گرفت تا یک راهکار جامع برای منطقه شکل بگیرد





