تحول استراتژیک سوریه: تبدیل شدن به دروازه انرژی و لجستیک خاورمیانه

سوریه با اتخاذ سیاست بی‌طرفی استراتژیک و تسهیل ترانزیت نفت عراق به مدیترانه، در تلاش است تا از یک کشور جنگ‌زده به یک قطب انرژی و ارتباطات دیجیتال بین خلیج فارس و اروپا تبدیل شود.

سوریه در سال‌های اخیر شاهد تغییری بنیادین در جایگاه سیاسی و اقتصادی خود بوده است. این کشور که برای سالیان متمادی به عنوان دولتی منزوی و در اثر جنگ‌های داخلی ویران گشته بود، اکنون در تلاش است تا خود را به عنوان یک قطب بالقوه انرژی در خاورمیانه معرفی کند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های این تحول، ارسال نخستین محموله نفتی عراق از طریق مسیر زمینی به سمت بنادر مدیترانه‌ای در سواحل سوریه است. این اقدام نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک است، زیرا عراق پیش از این بخش اعظم نفت خود را از طریق تنگه هرمز صادر می‌کرد، اما اکنون با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و ریسک‌های موجود در مسیرهای دریایی، به دنبال جایگزین‌های زمینی است.

موقعیت جغرافیایی سوریه که در قلب منطقه قرار دارد و دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه را فراهم می‌کند، این کشور را به گزینه‌ای جذاب برای تولیدکنندگان نفت و گاز تبدیل کرده است که به دنبال راهی امن برای رساندن کالاهای خود به بازارهای جهانی، به ویژه اروپا هستند. در این راستا، بازگشایی مرزهای سوریه و عراق در اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی، اجازه داد تا تانکرهای نفت عراق به سمت بنادر مدیترانه حرکت کنند.

حتی گزارش‌هایی از حمایت برخی مقامات ایالات متحده از ایجاد یک پل زمینی از طریق سوریه منتشر شده است که می‌تواند هزاران کیلومتر خط لوله را برای اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق به بازارهای اروپایی فراهم آورد. این تحول اقتصادی با یک استراتژی سیاسی دقیق همراه شده است که ناظران آن را بی‌طرفی استراتژیک می‌نامند.

دولت موقت سوریه که پس از سقوط بشار اسد به قدرت رسید، تلاش می‌کند تا از تبدیل شدن مجدد این کشور به میدان نبرد قدرت‌های منطقه‌ای جلوگیری کند. مقامات جدید در دمشق بر این باورند که برای بازسازی کشور و لغو تحریم‌های بین‌المللی، باید اعتباری نزد واشنگتن و کشورهای حاشیه خلیج فارس کسب کنند.

به همین دلیل، آن‌ها فاصله خود را با ایران افزایش داده و با تقویت مرزها، تلاش کرده‌اند تا از قاچاق سلاح و حمایت از گروه‌های نیابتی جلوگیری کنند. احمد شرع، رئیس جمهور دولت موقت سوریه، در یک تهاجم دیپلماتیک گسترده، بر این موضوع تاکید کرده است که سوریه می‌تواند به عنوان یک کانون استراتژیک میان اروپا، کشورهای خلیج فارس و منطقه هند-اقیانوس آرام عمل کند.

او همواره بر ایجاد سازوکارهای هماهنگی امنیت منطقه‌ای و تشکیل اتاق عملیات مشترک با کشورهای عربی تاکید داشته است. این رویکرد باعث شده است که حتی کمیسیون اروپا پیشنهاد از سرگیری توافقنامه همکاری سال ۱۹۷۸ با سوریه را مطرح کند و گفت‌وگوهای سیاسی در سطوح عالی آغاز شود. فرصت‌های اقتصادی برای سوریه فراتر از ترانزیت نفت است.

این کشور در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی انرژی برای اکتشاف منابع نفت و گاز است و به دنبال توسعه کریدورهای لجستیکی جاده‌ای و ریلی میان عراق، سوریه و اردن است. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این برنامه، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است. با توجه به آسیب‌پذیری کابل‌های مخابراتی زیردریایی در تنگه هرمز، سوریه می‌تواند نقش حیاتی در نصب کابل‌های زمینی دیجیتال ایفا کند.

در همین راستا، عربستان سعودی اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد کابل‌های فیبر نوری مربوط به طرح کریدور شرق به مدیترانه را به جای مسیرهای قبلی، از طریق سوریه و یونان عبور دهد. با این حال، دستیابی به این چشم‌انداز خوش‌بینانه با چالش‌های جدی روبروست. زیرساخت‌های سوریه مانند ایستگاه‌های پمپاژ، بنادر و خطوط لوله به شدت فرسوده شده‌اند و نیاز به بازسازی گسترده دارند. همچنین کمبود نیروی کار ماهر محلی یکی از موانع اصلی پیش روی دولت جدید است.

در نهایت، موفقیت سوریه در تبدیل شدن به یک هاب انرژی و لجستیک، به توانایی این دولت در مدیریت دوران گذار از دیکتاتوری به دموکراسی و حل مسائل بنیادین اجتماعی و سیاسی بستگی دارد تا بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی را به طور کامل جلب کند





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوریه ترانزیت نفت ژئوپلیتیک تنگه هرمز کریدورهای تجاری

United States Latest News, United States Headlines