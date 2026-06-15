تحولات سیاسی و امنیتی منطقه پس از توافق احتمالی آمریکا و ایران

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد اسرائیل در جنوب لبنان باقی می‌ماند. مقام‌های اروپایی و منطقه‌ای واکنش‌های مختلفی به توافق احتمالی واشنگتن و تهران نشان دادند. تنگه هرمز، حمایت از گروه‌های مقاومت و وضعیت امنیتی جنوب لبنان از دیگر موضوعات پوشش داده شده است.

وزیر دفاع اسرائیل بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطلاع داده که نیروهای اسرائیل در مناطق حائل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

ایران اینترنشنال این روایت کرده است. همچنین یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان در لاگزامبورگ پیش از دیدار با همتایان اروپایی، تکرار کرد که تنگه هرمز باید باز و بدون محدودیت باشد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه خواستار پایان حمایت ایران از گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله و حوثی‌ها شد و ایران را نیروی بی‌ثابت‌کننده منطقه خواند. رسانه‌های لبنان از حمله پهپادی اسرائیل به روستای تبنین در جنوب لبنان خبر دادند.

ेա کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت توافق احتمالی بین آمریکا و ایران می‌تواند نقطه عطفی باشد و اتحادیه آماده مشارکت برای راه‌حلی پایدار است. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه این توافق را تحول مهمی برای صلح منطقه خواند و از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز خواست. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا از توافق استقبال کرد و گفت سلاح‌ها باید خاموش شوند و اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز حل شوند.

محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت اطمینان دارد این توافق راه را برای صلح پایدار هموار می‌کند و انتظار دارد در ۱۹ ژوئن در ژنو امضا شود. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد ارتش آمریکا دستور آماده‌سازی برای پایان محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه را دریافت کرده و در صورت امضای توافق، روند لغو محاصره را آغاز خواهد کرد





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