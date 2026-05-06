تحولات اخیر در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر بازار نفت و اقتصاد داخلی

در پی اعلام احتمالی توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت جهانی کاهش یافت و تنش‌های سیاسی همچنان بر بازار جهانی و اقتصاد داخلی ایران تأثیر گذاشته است. این گزارش شامل واکنش‌های مقامات ایرانی، وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد که در صورت موافقت جمهوری اسلامی با مفاد توافق مورد نظر، عملیات خشم حماسی و محاصره دریایی به پایان خواهد رسید.

او افزود که در غیر این صورت، بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد و شدت و سطح آن بسیار بیشتر از قبل خواهد بود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از انتشار خبر نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق اولیه صلح، قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت.

بهای نفت برنت تا ساعت ۱۰:۴۲ به وقت گرینویچ (۱۳:۱۲ به وقت تهران) با افت ۹.۲ درصدی به ۹۹ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۱۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۹۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. بر اساس این گزارش، هر دو شاخص نفتی به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیدند و در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش روزانه از نظر میزان افت قیمت در یک ماه اخیر قرار گرفتند.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، درباره دیدار با وزیر خارجه چین گفت که در این دیدار «همه مسائل فعلی»، از جمله مسائل مربوط به جنگ و نحوه پایان دادن به آن، مذاکرات جاری، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها مرور شد. او افزود تنگه هرمز یکی از موضوعات جدی این دیدار بود و درباره «لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی» و دیدگاه‌های موجود در این زمینه گفت‌وگو شد.

محمد مرندی، از اصحاب رسانه همراه با هیات مذاکره جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارش اکسیوس درباره توافق احتمالی با آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکسیوس ابزاری برای دستکاری بازار از سوی کاخ سفید است. جمهوری اسلامی به‌طور کامل برای یک حمله بزرگ احتمالی پیش از سفر ترامپ به چین آماده است. » مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در شبکه ایکس نوشت: «از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم.

بخشی از این افزایش‌ها مربوط به تغییر قیمت مواد اولیه یا مشکلات ناشی از جنگ است که مردم در جریان آن هستند. » پزشکیان ادامه داد: «از وزیر دادگستری خواسته‌ام با هماهنگی قوه قضاییه، با هرگونه تخلف در بازار برخورد جدی و قاطع انجام شود.

» شرکت‌های چینی همچنان به‌طور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه می‌کنند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی، اجرای تحریم‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته می‌شود که هم‌زمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد هم‌زمان با تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلب‌هایمان با شماست. » بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد ایمیل شرکت چینی به‌طور تصادفی به «دیده‌بان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هسته‌ای که شبکه‌های گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد می‌کند.

در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحی‌شده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد این کشور در تلاش است، آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان دائمی جنگ منجر شود.

شهروندی ساکن کیش با ارسال پیام به ایران‌اینترنشنال گفت: «سه ماه است که هتل‌ها، اکثر رستوران‌ها، کلوپ‌ها و مراکز اجاره خودرو در کیش بیکار شده‌اند و بخش زیادی از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند. بازارها هم فقط عصرها باز هستند، آن هم نه کل مغازه‌ها.

» حساب فرماندهی نیروی دریایی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از همکاری کاپیتان‌ها و مالکین کشتی‌های مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط جمهوری اسلامی و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه، تشکر می‌کنند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه افزود: «با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه‌های جدید امکان عبورومرور ایمن و پایدار از تنگه فراهم خواهد شد.

» یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال که خود را از فعالان حوزه نشر و فرهنگ معرفی کرده، با ارسال پیامی از بحران شدید اقتصادی در این بخش خبر داد و نوشت: «ما ناشران، صاحبان موسسه‌های فرهنگی و سایر فعالان بخش فرهنگ رسما نابود شدیم. » او افزود در حالی‌که بخش خدمات و صنعت اکنون با موج بیکاری و تعدیل نیرو روبه‌رو شده، او و دیگر فعالان بخش فرهنگ از زمان جنگ ۱۲ روزه، یعنی نزدیک به یک سال، با «بیلان مالی منفی» مواجه‌اند





