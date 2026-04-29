تحولات جدید در روابط ایران و آمریکا: از محاصره اقتصادی تا فشارهای دیپلماتیک

در حالی که دونالد ترامپ دستور آمادهسازی برای محاصره طولانیمدت ایران را صادر کرده است، کشورهای خلیج فارس و آمریکا در برابر پیشنهادهای تهران برای کنترل تنگه هرمز همسو شدهاند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدهاند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکا یی گزارش داد دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا ، دستور آمادهسازی برای محاصره طولانیمدت جمهوری اسلامی را صادر کرده است. بر اساس این گزارش، او جلوگیری از رفتوآمد کشتیها به بندرهای ایران را کمخطرتر از ازسرگیری بمباران یا عقبنشینی میداند.
این گزارش نشان میدهد که واشینگتن به دنبال راهحلهای غیرنظامی برای محدود کردن فعالیتهای ایران در منطقه است، اما همچنان از ابزارهای فشار اقتصادی و سیاسی برای تضعیف حکومت تهران استفاده میکند. به نظر میرسد این نخستین مورد رسمی از خروج یک نفتکش متعلق به پالایشگاه از خلیج فارس از زمان آغاز درگیریها است. به گفته منابع ژاپنی، خروج این کشتی که از عربستان حرکت کرده نتیجه مذاکرات دولت ژاپن بوده و عوارضی برای آن پرداخت نشده است.
رسانههای جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند که عبور این نفتکش با اجازه ایران انجام شده است. در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی در توکیو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد عبور این نفتکش نوشت: «نفتکشی که ژاپن از آن برای واردات مخفیانه نفت ایران در زمانی که ایران بهدلیل ملی شدن صنعت نفت منزوی شده بود استفاده میکرد. نفتکش نیشومارو در آن زمان به ایران در شکستن محاصره کمک کرده بود.
آن نفتکش هم به ایدمیتسو کوسان تعلق داشت. » این اشاره تاریخی نشان میدهد که تهران همچنان به دنبال بهرهبرداری از روابط دیپلماتیک و اقتصادی گذشته برای تقویت موقعیت خود در منطقه است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا که میزبان چارلز پادشاه بریتانیا است، گفت: «ما از نظر نظامی آن حریف خاص را شکست دادهایم، و هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف، چارلز هم با من موافق است، حتی بیشتر از من، هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف سلاح هستهای داشته باشد. آنها این را میدانند، و همین حالا خیلی خوب این را میدانند. کشورهای ما در کنار هم ایستادهاند.
» این اظهارات نشان میدهد که واشینگتن و لندن در مورد سیاستهای منطقهای و هستهای ایران همفکر هستند و تلاش میکنند از گسترش نفوذ تهران در منطقه جلوگیری کنند. کوین کریمر، سناتور جمهوریخواه آمریکا، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای رفع محاصره به امید آغاز گفتوگو درباره برنامه هستهای این کشور را «مضحک» و بیمعنی خواند. او تاکید کرد که هدف اصلی دولت دونالد ترامپ این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند.
کریمر با اشاره به رویکرد واشینگتن افزود که رئیسجمهوری آمریکا راهحل مسالمتآمیز را ترجیح میدهد، اما در عین حال نباید از استفاده از اهرمهای فشار خود هراس داشته باشد. این مواضع نشان میدهد که واشینگتن همچنان به سیاست فشار حداکثری بر ایران پایبند است و به دنبال راهحلهای دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات با تهران نیست.
رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده با طرح جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کردند و در این موضوع با ایالات متحده همسو شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد در این نشست «موضوعات و مسائل مرتبط با تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین هماهنگی تلاشها برای پاسخ به آنها» مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست نشان میدهد که کشورهای خلیج فارس همچنان در کنار واشینگتن قرار دارند و به دنبال محدود کردن نفوذ ایران در منطقه هستند. در پی برگزاری این نشست، روزنامه نیویورکپست به نقل از منابع آمریکایی و منطقهای نوشت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به عمان پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر اساس آن، ایران و عمان کنترل تنگه هرمز را میان خود تقسیم کنند.
با این حال، به نوشته نیویورکپست عمان که در هفتههای نخست جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، این پیشنهاد را رد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، تهران را در تلاش برای اعمال حاکمیت بر این گذرگاه حیاتی نفتی با چالش مواجه کرده است. یک منبع آگاه از تلاشها برای میانجیگری به این روزنامه گفت کشورهای خلیج فارس «ممکن است ببخشند، اما آنچه ایران انجام داده را فراموش نخواهند کرد».
این اظهارات نشان میدهد که کشورهای منطقه همچنان به ایران با نگرانی نگاه میکنند و به دنبال راهحلهایی برای محدود کردن فعالیتهای تهران هستند. ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقالهای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود.
ریچارد نفیو، که در دولت بایدن معاون نماینده ویژه در امور ایران بود و در دولت اوباما در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت میکرد و به عنوان معمار تحریمها شناخته میشود، در مقاله خود ابتدا به تناقضها در مواضع دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که این مواضع از دعوت اولیه به قیام مردم ایران و تغییر رژیم، تا عقبنشینی از این هدف و تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متغیر بوده است.
به نوشته نفیو، اگرچه ترامپ مدعی است با حذف رهبران قبلی به نوعی تغییر رژیم دست یافته، اما این برداشت نادرست است، زیرا رهبران جدید، که عمدتا از سپاه پاسداران هستند نهتنها میانهروتر نیستند، بلکه به همان اندازه یا حتی بیشتر تندرو، سرکوبگر در داخل و تهاجمی در خارج هستند. او تاکید کرده که تجربههای تاریخی نشان دادهاند تغییر رژیم از طریق جنگ و بمباران بسیار دشوار و پرهزینه است و میتواند به بیثباتی گسترده منجر شود، همانطور که در عراق و لیبی رخ داد.
با این حال، به باور نفیو، ادامه جنگ نیز راهحل مناسبی نیست. در عوض، تغییر واقعی باید از داخل ایران و به دست مردم آن رخ دهد؛ مردمی که در سالهای اخیر بارها در اعتراض به سرکوب و مشکلات اقتصادی به خیابانها آمدهاند. بنابراین، سیاست آمریکا باید به گونهای باشد که این فشار داخلی حفظ و حتی تقویت شود.
شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری عمومی خواستار حمایت همگانی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدند و نسبت به فعالیتهای این نهاد در داخل و خارج از ایران هشدار دادند. در این پیام آمده است که سپاه پاسداران بیش از چهار دهه نقشی محوری در بازداشت، شکنجه و اعدام صدها هزار نفر در ایران داشته و فعالیتهای آن به خارج از مرزهای این کشور، از جمله بریتانیا، نیز گسترش یافته است.
به گفته این فعالان، این نهاد در عملیاتهایی مانند ارعاب، آدمربایی و نفوذ در سطح بینالمللی نقش داشته است. بر اساس این بیانیه، بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده، موضوعی که به گفته فعالان، در شرایط افزایش نگرانیها و بحثهای عمومی، نیازمند توجه فوری است
