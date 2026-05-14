بررسی دستاوردهای مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در زمینه اتصال ۹۷ درصدی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، حذف هزاران شرط ناهنجار اداری، تسهیل معاملات آنلاین ملک و خودرو و ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های اقتصادی.

هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در نشست خبری گسترده‌ای که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، جزئیات مهمی را درباره روند تحول در سیستم صدور مجوزها و تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط فعالان اقتصادی در کشور ارائه کرد.

وی اظهار داشت که درگاه ملی مجوزها اکنون به عنوان متولی اصلی نظارت بر تمامی فرآیندهای صدور مجوز در کشور عمل می‌کند. طبق آمارهای ارائه شده، از زمان تأسیس این درگاه تاکنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز صادر شده است که در سال ۱۴۰۳ شاهد یک پیک یا افزایش چشمگیر در این زمینه بوده‌ایم.

یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، اختصاص شناسه یکتا به مجوزهای قدیمی و کاغذی بوده است تا تمامی مجوزها در یک بستر دیجیتال و شفاف مدیریت شوند. محضرنیا در خصوص میزان اتصال دستگاه‌های دولتی به این سامانه اشاره کرد که در حال حاضر ۹۷ درصد از تمامی مجوزهای احصا شده در دبیرخانه به درگاه ملی متصل هستند و تنها ۱۴۲ مجوز باقی مانده است که به زودی این فرآیند تکمیل خواهد شد.

با این حال، وی به صراحت اشاره کرد که نهادهایی نظیر اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان اداری و استخدامی، شهرداری کلان‌شهرها و نظام مهندسی در پایین‌ترین سطح اتصال قرار دارند. وی تأکید کرد که مقاومت‌های اداری که در سال‌های گذشته حس می‌شد، اکنون جای خود را به همکاری داده است و تأخیرات باقی‌مانده بیشتر ناشی از کندی فرآیندهای داخلی این دستگاه‌هاست که مرکز مذکور برای رفع آن‌ها کمک‌های لازم و نامه‌های اداری را صادر می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مقررات‌زدایی و حذف موانع اداری مورد بحث قرار گرفت. محضرنیا اعلام کرد که هفته آینده اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی برگزار خواهد شد و در همین راستا، اقدامات عملی برای حمایت از کسب‌وکارها آغاز شده است؛ از جمله حذف نرخ حق‌بهای خدمات شهری از تاکسی‌های اینترنتی و تصویب مجوزهای مرکز وکلا و کانون وکلا در درگاه ملی.

همچنین هیئت وزیران پیشنهادهای اصلاحی برای حذف مبالغ حق‌السهم و حق‌الامتیاز در حوزه پست غیردولتی ارائه داده است. یکی از دستاوردهای قابل توجه این مرکز، بررسی ۳۳ هزار شرط در ۱۸۲۲ کاربرگ صدور مجوز بوده که منجر به حذف ۱۱۴۲ شرط ناهنجار شده است. این اقدام به طور مستقیم باعث تسریع در روند دریافت مجوزها و کاهش بروکراسی اداری می‌شود.

علاوه بر این، با دستور وزیر اقتصاد، یک کانال ارتباطی در پیام‌رسان بله راه‌اندازی شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و سریع پیگیری شود. این کانال اکنون به مرکزی برای دریافت و دسته‌بندی چالش‌های اقتصادی تبدیل شده که نتایج آن شامل فراهم کردن دسترسی بین‌المللی برای کسب‌وکارهای دارای مجوز معتبر و حذف الزام ارائه مجدد مدارک فنی و حرفه‌ای برای بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی است.

همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان، الزام احراز نشانی پستی برای دریافت مجوزهای صنفی به طور کامل حذف شده است. یکی از نقاط عطف این تحولات، ساماندهی فرآیند مجوز سکوی معاملات ملک و خودرو است. محضرنیا بیان کرد که بر اساس تصمیمات کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی، سامانه‌هایی که مجوزهای لازم را دریافت کنند، از این پس می‌توانند تمامی مراحل معاملات خودرو و ملک را به صورت برخط و غیرحضوری انجام دهند.

این جهش بزرگ در فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور به این معناست که بررسی، ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری، بررسی اسناد پیشین، احراز مالکیت و حتی تسویه مالی به صورت آنلاین انجام می‌شود. در پاسخ به انتقادات برخی مشاوران املاک که معتقدند این سیستم باعث حذف شغل آن‌ها می‌شود، قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی، تأکید کرد که هدف نهایی در هر اقتصاد، رفاه مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌های مبادله است.

وی افزود هر کسب‌وکاری که بتواند هزینه‌ها را کاهش داده و رفاه مصرف‌کننده را افزایش دهد، در مسیر درستی حرکت می‌کند و سکوهای برخط ملک دقیقاً در همین راستا عمل می‌کنند. در نهایت، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار به موضوع تسهیلات مالی و رسیدگی به شکایات پرداخت.

وی اعلام کرد که تعداد بنگاه‌های مشمول دریافت تسهیلات از دو تا ۵۰ نفر، به دلیل اضافه شدن بنگاه‌های تک‌نفره و سازمان‌های بالای ۵۰ نفر، به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است. هدف این است که حداقل حقوق ماهیانه کارکنان که مبلغ ۲۲ میلیون تومان است، به آن‌ها تعلق گیرد.

در حال حاضر برای بنگاه‌های کوچک‌تر، مبلغ ۴۴ میلیون تومان (معادل دو ماه حقوق) پرداخت شده و برای بنگاه‌های بزرگ‌تر به دلیل تعداد زیاد کارکنان، فعلاً ۲۲ میلیون تومان پرداخت شده که مابقی در ماه‌های آینده تسویه خواهد شد. در مورد نظارت و رسیدگی به تخلفات، این مرکز به ۵۷ هزار و ۲۰۰ شکایت رسیدگی کرده است که بیشترین حجم آن‌ها مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستان‌های غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاه‌های ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.

محضرنیا تأکید کرد که مسیر پیگیری شکایات تا دادگاه ادامه دارد و تاکنون ۷۴ گزارش به دادسرا ارسال شده که منجر به تشکیل پرونده شده است؛ از این تعداد ۵۶ مورد به دادستانی و ۱۸ مورد به شورای رقابت ارجاع شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ متقاضی مجوزی با ممنوعیت‌های غیرقانونی مواجه نمی‌شود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

درگاه ملی مجوزها مقررات‌زدایی دیجیتالی شدن معاملات محیط کسب‌وکار تسهیلات اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines