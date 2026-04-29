تحول تاریخی شوراهای محلی در ایران: از مشروطیت تا روزگار کنونی

این گزارش به بررسی تاریخچه و تحولات شوراهای محلی در ایران از دوران مشروطیت تا روزگار کنونی میپردازد. از تصویب اصول شورا در قانون اساسی مشروطیت تا اجرای آن در دوران جمهوری اسلامی، این مقاله به نقش شوراها در اداره امور محلی و چالشهای موجود در اجرای کامل اختیارات آنها میپردازد. همچنین، به تغییرات اجتماعی و سیاسی که منجر به توسعه نقش شوراها شده است، اشاره میکند.
در نظام اداری ایران، شیوه مدیریت دولتهای غیرفدرال به دو نوع «متمرکز» و «غیرتمرکز» تقسیم میشود. ایران به عنوان کشوری پهناور، از روش عدم تمرکز برای اداره امور محلی استفاده میکند، به این معنا که مردم هر منطقه مسئول اداره امور خود هستند.
این شیوه حکمرانی در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها» (اصول یکصد تا یکصدوهفتم) پذیرفته شده است. با این حال، اجرای این فصل حدود 20 سال طول کشید. سیدمحمد خاتمی، تنها یک سال پس از آغاز ریاستجمهوری خود با شعار توسعه سیاسی، نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برگزار کرد.
پیشینه شوراها به «قانون اساسی مشروطیت» بازمیگردد، جایی که اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسی مشروطیت به «انجمنهای ایالتی و ولایتی» اشاره میکنند. اصل 90 بیان میدارد: «در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود... ». همچنین، اصل 92، انجمنها را دارای اختیار کامل در امور منافع عمومی میداند.
متأسفانه، مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی مشروطیت تدوین نشده و اطلاعات محدود از گفتوگوهای پیش از تصویب اصول در دسترس است. در مهرماه 1341، دولت امیراسدالله علم، لایحه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» را تصویب کرد، که جنجالی بزرگ ایجاد کرد. عمده مخالفت فقهای آن زمان، حذف شرط سوگند به قرآن توسط منتخبین و اعطای حق رأی به زنان بود.
امروز، زنان بخش قابل توجهی از منتخبین را تشکیل میدهند و حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، نشاندهنده تغییرات اجتماعی در راستای رواداری برای غیرمسلمانان در اداره امور کشور است. پس از انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون اساسی در آذرماه 1358، با پیگیری آیتالله سیدمحمد طالقانی و همکاری دکتر ناصر کاتوزیان، «قانون شوراهای محلی» در 2 مرداد 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.
این قانون 14 مادهای، اختیارات گستردهای برای شوراها قائل شد، از جمله انتخاب شهردار توسط شورا و تعیین فرمانداران و استانداران با پیشنهاد شورا. در قانون اساسی کنونی، علاوه بر فصل هفتم، اصل ششم (اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی) و اصل هفتم (پیشبینی شورای روستا، شهر، شهرستان و استان) نیز ناظر بر ماهیت و اختیارات شوراها است.
اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1377 برگزار شد، اما نخستین قانون در این زمینه با عنوان «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» در یکم آذر 1361 به تصویب مجلس رسید و در سالهای 1364، 1365، 1369 و 1370 اصلاحاتی داشت. سرانجام، قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1 خرداد 1375، همه قوانین قبلی را نسخ کرد.
با این حال، این قانون هنوز انتظاراتی را که در اصول اولیه و فصل هفتم قانون اساسی ایجاد شده برآورده نمیکند. به عنوان مثال، تبصره 3 ماده 80، نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استانها را نیازمند حکم وزیر کشور میداند و شورا فقط نقش پیشنهاددهنده دارد.
همچنین، ماده 90 هیئتی با عنوان «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» را پیشبینی کرده که حق درخواست تجدیدنظر از شورا را دارد و ممکن است به لغو مصوبه بینجامد. در «قانون دیوان عدالت اداری» (1402)، امکان شکایت شهروندان و ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشبینی نشده است.
با سقوط بالگرد رئیسجمهور در اردیبهشتماه 1403، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1 خرداد 1403 «قانون اصلاح مواد (19) و (22) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. در تبصره 2 ماده 2 این اصلاحیه آمده است: «انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول این ماده، مستثنی و در سال 1404 برگزار میشود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سهساله است و انتخابات دورههای بعد همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد».
اگرچه در اصل شصتوهشتم قانون اساسی فقط توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان جنگ پیشبینی شده است، بر اساس اعلام رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات هفتمین دوره که قرار بود 11 اردیبهشتماه امسال برگزار شود، به دلیل شرایط کشور با تصویب شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده و زمان برگزاری دو ماه پس از پایان جنگ خواهد بود. تا آن زمان، شوراهای کنونی به کار خود ادامه میدهند
