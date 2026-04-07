تحولات امنیتی و ورزشی: بمباران تهران و قم، پیشنهاد جدید سازمان لیگ و قیمت دلار

اخبار فوری از بمباران احتمالی بازار سید اسماعیل تهران و حمله هوایی به قم. سازمان لیگ فوتبال از پیشنهاد جدیدی برای انتخاب نمایندگان ایران در آسیا رونمایی کرد و قیمت دلار در بازار آزاد اعلام شد.

بمباران بازار سید اسماعیل تهران : اخبار تایید نشده‌ای از وقوع بمباران در بازار سید اسماعیل تهران منتشر شده است. هنوز جزئیات دقیقی از این حادثه، از جمله نوع بمباران ، خسارات وارده و تعداد شهدا و مصدومین در دست نیست. منابع خبری در حال جمع‌آوری اطلاعات و تایید صحت و سقم این خبر هستند. انتشار اخبار تکمیلی در مورد این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین، گزارشی از اصابت پرتابه‌های دشمن به محدوده راهدارخانه در تبریز نیز به دست آمده است.

این حادثه منجر به مسدود شدن آزاد راه تبریز - زنجان شده است که مشکلات ترافیکی را برای رانندگان و مسافران به دنبال داشته است. نیروهای امدادی در حال تلاش برای بازگشایی این مسیر هستند. اخبار تکمیلی در این زمینه نیز منتشر خواهد شد.\حمله هوایی آمریکایی-صهیونی به یکی از پل‌های خطوط ارتباطی قم: گزارش‌ها حاکی از حمله هوایی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از پل‌های خطوط ارتباطی در قم است. هدف از این حمله، قطع ارتباطات و ایجاد اختلال در ترددها اعلام شده است. مقامات نظامی و امنیتی در حال بررسی ابعاد این حمله و ارزیابی خسارات وارده هستند. این اقدام خصمانه، واکنش‌های متعددی را در پی داشته و نگرانی‌هایی را در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه به وجود آورده است. جزئیات بیشتری در مورد این حمله و واکنش‌های بین‌المللی متعاقباً اعلام خواهد شد.\رونمایی از پیشنهاد جدید سازمان لیگ فوتبال برای انتخاب نمایندگان ایران در آسیا: حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال، از یک پیشنهاد جدید برای انتخاب نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی در صورت عدم اتمام لیگ برتر فوتبال رونمایی کرد. وی اظهار داشت که برگزاری یک تورنمنت ۶ جانبه بین ۶ تیم اول جدول لیگ برتر در کرمان، یکی از گزینه‌های پیشنهادی است. این تورنمنت قبل از جام جهانی برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا از طریق آن مشخص خواهند شد. ادامه رقابت‌های لیگ برتر بیست و پنجم نیز بعد از جام جهانی برای تعیین قهرمان لیگ برگزار می‌شود. این پیشنهاد با استقبال باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس و سپاهان روبرو شده است. سازمان لیگ همچنین اعلام کرد که حبیب محروم نیست. در خبری دیگر، تاجرنیا پیشنهاد سازمان لیگ را رد کرده است و باشگاه استقلال خواستار کسب قهرمانی است. در تحولی دیگر، قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد





