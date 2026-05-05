وزارت دفاع امارات متحد عربی اعلام کرد که این کشور هدف موج تازهای از حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این حملات شامل شلیک چهار موشک کروز و یک حمله پهپایی بود که به بندر فجیره آسیب زد. جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را نپذیرفت، اما گروه هکری حنژله، نزدیک به سپاه، مسئولیت آن را بر عهده گرفت. تحلیلگران معتقدند این حملات پاسخی به عملیات آزادی ترامپ است و ایران با گسترش محدوده کنترل دریایی در تنگه هرمز، قصد دارد فشار خود را افزایش دهد. در همین حال، جامعه جهانی و ایالات متحده از پروژه آزادی حمایت کرده و علیه حملات ایران بیانیه صادر کردهاند.
شلیک چهار موشک کروز و یک حمله پهپایی علیه امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده، با چه هدفی انجام شده است؟
روز دوشنبه ۴ مه (۱۴ اردیبهشت)، وزارت دفاع امارات متحد عربی اعلام کرد که این کشور هدف موج تازهای از حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گفته این وزارتخانه، چهار موشک کروز به این کشور شلیک شدند که سه موشک با موفقیت بر فراز آبهای سرزمینی کشور رهگیری شدند، در حالی که یکی در دریا سقوط کرد.
افزون بر این، مقامهای اماراتی اعلام کردند که یک حمله پهپایی باعث وقوع آتشسوزی در یک تأسیسات انرژی در امارت فجیره شده است و سه نفر در اثر این آتشسوزی زخمی شدهاند. ساعتی بعدتر، وزارت خارجه امارات در بیانیهای انگشت اتهام را مستقیما به سوی ایران نشانه گرفت و اعلام کرد حملات ایران تشدید خطرناک، نقض غیرقابل قبول و تهدیدی مستقیم برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور بهشمار میروند و با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارند.
امارات تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی در حفظ امنیت و حاکمیت خود سهلانگاری نخواهد کرد و حق کامل و مشروع خود را برای پاسخگویی، مطابق با حقوق بینالملل، بهمنظور حفظ حاکمیت، امنیت ملی و امنیت سرزمین، شهروندان، ساکنان و بازدیدکنندگانش محفوظ میدارد. در همین حال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد نظامی اعلام کرد که ایران برنامهای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است.
این در حالی است که گروه هکری حنظله که به نزدیکی به جمهوری اسلامی مشهور است، در بیانیهای که به خبر اصلی خبرگزاری وابسته به سپاه (خبرگزاری فارس) بدل شد، اعلام کرد: «در عملیاتی کاملاً هماهنگ، ابتدا سیستمهای بندر فجیره در امارات متحده عربی توسط حنژله هک شد. دقایقی بعد، بندر هدف حملات گسترده موشکی قرار گرفت. این عملیات بار دیگر همگرایی جنگ سایبری و موشکی را در یک میدان نبرد به نمایش میگذارد.
» همزمان با این تحولات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تحولات تنگه هرمز بهروشنی نشان میدهد که برای یک بحران سیاسی، راهحل نظامی وجود ندارد. » وزیر خارجه ایران افزود: «در حالی که مذاکرات با تلاشسخاوتمندانه پاکستان در حال پیشرفت است، آمریکا باید مراقب باشد تا بدخواهان بار دیگر این کشور را به باتلاق نکشانند و این مسئله در مورد امارات نیز صدق میکند.
» مجموعه این تحولات ۲۴ ساعت گذشته بیانگر چیست؟ ایجاد شکاف و دودستگی میان سران و تصمیمگیرندگان نظام جمهوری اسلامی یا خط و نشان کشیدن و تهدید از سوی جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات آزادی ترامپ؟
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مهمان در موسسه سیاست و امنیت بینالملل در آلمان معتقد است هیچگونه شکافی میان سران تصمیمگیرنده جمهوری اسلامی وجود ندارد و اتفاقا آنچه او شاهد آن است این است که سیستم به صوت یکپارچه و منسجم دارد عمل میکند و تیم مذاکره کننده نقش مستقلی ندارد به جز همان مواضعی که در هسته اصلی نظام تصمیم گیری میشوند تا درباره آنها مذاکره کرده و توافق حاصل کنند. نپذیرفتن مسئولیت این حملات به طور مستقیم از سوی جمهوری اسلامی نیز به نظر او تنها به این دلیل است که نمیخواستند متهم به نقض آتشبس شوند و مسئولیت شروع دوباره جنگ بر دوش جمهوری اسلامی بیفتد.
حمیدرضا عزیزی معتقد است حملات به امارات و عمان پاسخی بود به عملیات آزادی ترامپ که قصد داشته با این طرح قدم به قدم جلو برود و نهایتا شرایط را به جایی برساند که ایران عملا کنترلش رویاو به دویچهوله میگوید: «استراتژی ایران این بود که چند ساعت بعد از اعلام عملیات آزادی اعلام کرد کشتیهایی که در رأس الخیمه هستند باید آنجا را ترک کنند. بعد اعلام کرد محدوده کنترل دریایی در تنگه هرمز را تا جنوب فجیره گسترش داده است.
این گسترش محدوده عملا به این معناست که میخواهد تمام مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز را در داخل منطقه ببندد، برای اینکه امارات برای دور زدن تنگه هرمز از خط لوله حبشان-فجیره استفاده میکرد و این اعلان جمهوری اسلامی به این معناست که میخواهد این محدوده را هم تحت کنترل خودش قرار بدهد و اجازه ندهند از آنجا صادرات نفتی انجام بگیرد و حمله به نفتکش کره جنوبی هم در همان منطقه بود.
» این کارشناس استراتژی ایران را کانتر استراتژی Counter Strategy (استراتژی متقابل یا پاد) در مقابل استراتژی ترامپ میداند به این معنا که: «ترامپ میخواهد از این طریق فشار را روی اقتصاد جهانی کم کند و یک تصویر گشایش مرحلهای و تدریجی تنگه هرمز را ارائه بدهد که قیمت نفت پایین بیاید و ایران هم در موضع ضعیفتری قرار بگیرد. اما ایران با این اقدام در حقیقت دارد میگوید اگر شما بخواهید جلو بیایید ما نه تنها در محدودهقبلی عملیات ادامه میدهیم، بلکه آن را گسترش هم میدهیم.
حمله به عمان هم در همین چارچوب قابل تحلیل است که ایران این پیام را میدهد که در صورت اقدام بیشتر امریکا فضای ترانزیت در تنگه هرمز را حتی بیش از گذشته محدود خواهد کرد. » شکریا برادوست، تحلیلگر سیاسی ساکن امریکا اما راهبرد ترامپ در اعلام عملیات آزادی را بسیار زیرکانه میداند و به دویچهوله میگوید: «پروژه آزادی را یک پروژه زیرکانه میبینم چرا که با حالت دفاعی جلو آمده و نه حالت حمله و میخواهد هرطور شده کارت هرمز را از دست سپاه و جمهوری اسلامی بیرون بیاورد، بدون اینکه حمله نظامی را شروع کرده باشد.
» او حمایت جامعه جهانی و نیز حمایت داخلی در ایالات متحده از این پروژه را به عنوان شاهد مدعای خود دانسته و میگوید: «به همین دلیل بود که پس از حمله جمهوری اسلامی به امارات همه کشورها علیه این حمله بیانیه دادند یعنی یک ائتلاف و همفکری و اتحاد علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده است
