بیانیهای مشترک نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل درباره هدف قرار دادن اهداف حزبالله در بیروت، واکنش ترامپ و محکوم کردن حمله، توافق دو هفتهای آتشبس بین ایران و آمریکا و تمدید آن، حمله آمریکا به ایران و retaliatory عملیات ایران، تنش در تنگه هرمز، شکایت لبنان به سازمان ملل برای پاشیدن گلیفوسات، بازداشتها در ایران و trembling region
بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند که ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات حزبالله ، اهداف و مواضع متعلقبه این گروه در محله ضاحیه در بیروت را هدف قرار داده است.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در پی آن شماری از مقامات ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند. چهل روز پس از آغاز جنگ، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دو هفتهای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ساعات پایانی این آتشبس اعلام کرد که به درخواست مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به ایران به طور موقت متوقف شده و آتشبس تمدید گردید.
آمریکا در شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد و جمهوری اسلامی نیز در retaliatory act شماری از پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد. همچنین در هفتههای گذشته تنش بین دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز افزایش یافت؛ تهران این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده که امری است با پیامدهای گسترده بر اقتصاد جهانی و تنش با دیگر کشورها.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از ترامپ در مورد اقدام اسرائیل گزارش داد: این واقعاً افتضاح است؛ نتوانستم باورش کنم. فقط یک ساعت مانده بود تا توافق را امضا کنیم. رئیسجمهور آمریکا حمله متقابل اسرائیل در لبنان را محکوم و در شبکه اجتماعی خود نوشت که این حمله در نزدیکی بیروت نباید انجام میشد، به ویژه در روزی کهAmerika به توافق صلح با ایران نزدیک شده بود. 中还提及، نتانیاهو گفت: چرا باید چنین حمله لعنتیای را آغاز کرد؟
من واقعاً عصبانی شدم. او مطلقاً از قضاوت درستی برخوردار نیست. در شمال اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) بار دیگر اهدافی در جنوب بیروت را هدف قرار داد. ترامپ نوشت که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما حملهای که انجام داده اهمیت چندانی نداشت زیرا هیچ کشته یا زخمی نداشت.
او از همه طرفها خواست خودداری کنند و تأکید کرد که طرفها در آستانه توافقی با ایران هستند که میتواند صلح را برای کل منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان بیاورد. رئیسجمهور آمریکا گفت دیگر نباید هیچ حملهای از سوی اسرائیل در لبنان و هیچ حملهای از سوی دیگر طرفها شامل حزبالله علیه اسرائیل صورت گیرد.
پس از حملات اسرائیل در نزدیکی بیروت، ایران امکان دستیابی به توافق چارچوبی با آمریکا را زیر سؤال برد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسرائیل را به حملات تلافیجویانه تهدید کرد. ترامپ امیدوار بود توافق چارچوبی در یکشنبه، هشتادمین سالروز تولد او، امضا شود که در مرحله اول depths مذاکرات برای پایان جنگ فراهم میکرد. دولت لبنان شکایتی به دلیل ادعای پاشیدن علفکش گلیفوسات توسط اسرائیل در جنوب لبنان به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
گزارش میکند که اسرائیل در ماه فوریه مقادیر زیادی ماده شیمیایی گلیفوسات را در سه روستای لبنانی نزد مرز پخش کرده است. وزارت خارجه لبنان به نتایج تحقیق مؤسسه CNRS استناد کرده است که غلظت بالایی از گلیفوسات گزارش داده بیشتر از مقدار معمول در مزارع لبنان. گلیفوسات میتواند به محیط زیست آسیب برساند و سرطانزا شناخته میشود.
در فوریه، مأموریت سازمان ملل در لبنان اعلام کرده بود که اسرائیل اعلام کرده یک ماده شیمیایی غیرسمی در منطقه پخش خواهد شد و نیروهای کلاهآبی باید از خود محافظت کنند. رئیسجمهور لبنان این اقدام را نقض حاکمیت و جنایت علیه محیط زیست و سلامت عمومی خواند. هدف اسرائیل جلوگیری از نفوذ و پنهان شدن نیروهای نظامی در علفزارهای مرزی اعلام شده است.
در اوایل ژوئن، اسرائیل و لبنان در مذاکراتی با ابتکار آمریکا بر سر آتشبس توافق کردند، اما گروه مورد حمایت ایران، این توافق را رد کرد. لبنان در اوایل مارس به درگیری جنگ ایران و اسرائیل کشیده شده بود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) اعلام کرد که دستکم ۱۳۱ نفر در استانهای تهران، ایلام و سیستان و بلوچستان به دلیل مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فعالیتهای جاسوسی و همکاری با گروههای مسلح مخالف نظام بازداشت شدهاند. همچنین این وزارتخانه خبر داد که شهروندی در استان ایلام به تلاش برای نفوذ به مراکز داده و انتقال اطلاعات به دشمن متهم شده است
اسرائیل حزبالله نتانیاهو ترامپ ایران آتشبس بیروت گلیفوسات
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