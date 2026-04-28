بررسی آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی از جمله اظهارات ترامپ درباره ایران، مشکلات کمبود دارو و نهاده‌های دامی در داخل، تصمیم امارات برای خروج از اوپک و تحولات مربوط به پروازهای تهران-مسکو.

در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر، اظهارات دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در مورد وضعیت اقتصاد ی ایران بازتاب گسترده‌ای داشته است. ترامپ مدعی شده که ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و خواستار بازگشایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده است. سناتور تد کروز نیز در همین راستا، با اشاره به سیاست‌های ترامپ، اعلام کرده که مسدود کردن تنگه هرمز توسط ترامپ، روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند و این فشار اقتصادی می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خطوط قرمز آمریکا کند.

کروز خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی‌شده و توقف حمایت از تروریسم شده است. در عرصه داخلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان چالش‌های جدی پیش روی مردم و دولت است. کمبود دارو و ارز مورد نیاز برای واردات آن، بیماران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، تأمین انسولین برای بیماران دیابتی را از جمله مصادیق این مشکلات عنوان کرده و تأخیر در تخصیص ارز را عامل اصلی این کمبودها دانسته است.

همچنین، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و خروج آن‌ها از فهرست ارز ترجیحی، هزینه تمام‌شده تولید را به شدت افزایش داده و سفره‌های مردم را تحت فشار قرار داده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، کاهش میزان جوجه‌ریزی و افزایش قیمت هر قطعه جوجه را از جمله پیامدهای این وضعیت برشمرد. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تأمین دارو و نهاده‌های دامی، با چالش‌های نقدینگی و تسهیلات بانکی با بهره‌های بالا نیز تشدید شده است.

در حوزه بین‌المللی، تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک، یک انتخاب مستقل و راهبردی اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه امارات تأکید کرده که این کشور به همکاری با شرکای خود ادامه خواهد داد. همچنین، پروازهای تهران به مسکو پس از وقفه‌ای دوماهه، از سر گرفته شده است. در حوزه بشردوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از ۱۷۰ تن اقلام امدادی ضروری برای کمک به آسیب‌دیدگان درگیری‌ها ارسال کرده است.

در تماس تلفنی بین دبیرکل سازمان ملل و وزیر خارجه پاکستان، گوترش از نقش پاکستان در ترویج صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی قدردانی کرده است. در نهایت، توقف ارسال محموله‌های گاز مایع از پایانه جعیمه عربستان سعودی به دلیل آسیب‌دیدگی در یکی از تاسیسات، باعث اختلال در صادرات و افزایش فشار بر بازار جهانی شده است.

این وقایع نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و جهان است و نیازمند دیپلماسی فعال و همکاری‌های بین‌المللی برای حل مشکلات و کاهش تنش‌ها می‌باشد





