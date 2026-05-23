تحول در ساختار مدارس برای تحقق عدالت آموزشی و کاهش تنوع نظام تربیتی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برنامه‌هایی برای کاهش تعدد انواع مدارس، تقویت مدارس دولتی و جایگزینی مشارکت‌های اجباری با مدل‌های داوطلبانه محله‌محور خبر داد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اظهاراتی جامع و تفصیلی به بررسی چالش‌های ساختاری نظام آموزشی کشور پرداخت و تأکید کرد که وجود مدل‌های متنوع و متکثر از مدارس در حال حاضر با اصل عدالت آموزشی در تضاد است.

طبق دیدگاه این مقام مسئول، زمانی که مدارس با امکانات و استانداردهای کاملاً متفاوت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، دانش‌آموزان به طور ناخودآگاه در دسته‌های مختلف اجتماعی و آموزشی تقسیم می‌شوند که این امر منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق در کیفیت یادگیری و دسترسی به امکانات می‌شود. هدف نهایی وزارتخانه این است که تمامی دانش‌آموزان، فارغ از جایگاه اجتماعی یا توان مالی خانواده‌هایشان، در فضاهای آموزشی یکسان و با امکاناتی برابر تحصیل کنند تا هیچ کودکی به دلیل نبود امکانات در مدرسه‌ای عادی، احساس محرومیت نکند.

در ادامه این تحلیل، به راهکارهای عملی برای کاهش این تنوع اشاره شد. علی فرهادی تصریح کرد که ساختار مدارس باید به گونه‌ای بازنگری شود که تنها دسته‌های ضروری مانند مدارس دولتی و مدارس تیزهوشان باقی بمانند. در این میان، مدارس کودکان با نیازهای ویژه و مدارس غیردولتی به دلیل ماهیت خاص و قوانین مصوب مجلس، جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. یکی از محورهای مهم این تغییرات، بازنگری در وضعیت مدارس شاهد است.

در حال حاضر بسیاری از این مدارس تعداد بسیار محدودی از فرزندان ایثارگران را پذیرفته‌اند و اکثر دانش‌آموزان آن‌ها عادی هستند. راهکار پیشنهادی این است که این دانش‌آموزان در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و در عوض، خدمات ویژه‌ای نظیر معلمان خصوصی و برنامه‌های حمایتی تحصیلی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا آسیب‌های احتمالی تحصیلی جبران گردد و عدالت در خدمت‌رسانی به خانواده‌های ایثارگر به شکل مؤثرتری محقق شود.

یکی دیگر از مباحث چالش‌برانگیز، موضوع مدارس هیئت امنایی است که در فضای رسانه‌ای دچار سوءبرداشت شده بود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد که هدف از تبدیل مدارس به مدل هیئت امنایی، دریافت وجوه مالی اجباری از والدین نیست، بلکه هدف اصلی مردمی‌سازی مدارس و افزایش مشارکت واقعی محله، والدین و کنشگران فرهنگی منطقه است. در این مدل جدید، مشارکت والدین به صورت کاملاً اختیاری خواهد بود و لزوماً به معنای کمک‌های مالی نیست.

والدین می‌توانند از طریق ارائه مشاوره‌های تخصصی، کمک به معلمان در مدیریت مسائل تربیتی دانش‌آموزان و مشارکت در برنامه‌های جانبی مدرسه، نقش فعالی ایفا کنند. این رویکرد باعث می‌شود مدرسه به مرکزی برای تعاملات اجتماعی محله تبدیل شود و حس تعلق خانواده‌ها به محیط آموزشی فرزندانشان افزایش یابد. در بخش اقتصادی و بودجه‌ای، اشاره شد که دولت برای حمایت از این تحولات و تقویت مدارس دولتی، سرانه دانش‌آموزی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده، سرانه دانش‌آموزی در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۲۴ درصدی و در سال ۱۴۰۵ رشد ۱۴۴ درصدی را تجربه کرده است، به طوری که این مبلغ از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بودجه نشان‌دهنده عزم دولت برای تأمین نیازهای پایه مدارس دولتی است تا فشار مالی از روی دوش والدین برداشته شود و مشارکت مردمی تنها در قالب کمک‌های داوطلبانه و غیر اجباری صورت گیرد.

با این حال، تأکید شد که این طرح‌های بنیادین برای سال تحصیلی پیش رو اجرا نخواهد شد و ابتدا باید شبیه‌سازی‌های دقیق و بررسی‌های جامع روی شرایط هر منطقه انجام شود تا از هرگونه اختلال در روند تحصیلی دانش‌آموزان جلوگیری گردد. در نهایت، فلسفه اصلی این تغییرات بر محوریت عدالت و حذف دسته‌بندی‌های اجتماعی استوار است.

سخنگوی وزارتخانه معتقد است که دسته‌بندی دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف، باعث می‌شود کسانی که در مدارس خاص پذیرفته نمی‌شوند، با نوعی حس شکست مواجه شوند و به مدارس عادی بروند. هدف این است که به جای ایجاد جزیره‌های آموزشی برای عده‌ای محدود، تلاش شود تا تمامی دانش‌آموزان به افرادی پرخوان و فعال تبدیل شوند.

ایجاد شرایط مطالعه فعال و یادگیری پویا برای همه، به جای تمرکز بر یک درصد کوچک از تیزهوشان، تنها راه دستیابی به یک نظام تربیتی عادلانه است. با توزیع مناسب تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و نزدیک کردن امکانات مدارس به یکدیگر، می‌توان محیطی را فراهم کرد که در آن هر دانش‌آموزی بر اساس توانمندی‌های خود رشد کند و نه بر اساس نوع مدرسه‌ای که در آن ثبت‌نام کرده است





