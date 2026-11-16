تحول بازار نفت چین و بحران سیاسی چک و توقف نظارت اتمی

عراق جایگزین ایران در چین شد و تظاهرات عظیم چک بر ضد سیاست بابیش رخ داد. همزمان با توقف نظارت آژانس اتمی در اصفهان، معادلات انرژی و دموکراسی تغییر کرد.

بازار انرژی جهانی و معادلات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اروپا با تحولات بنیادین مواجه شده است که سه محور اصلی را در بر می‌گیرد. نخست، تغییر شدید الگوی صادرات نفت به چین به نفع عراق پس از کاهش مازوت‌های ایران؛ دوم، موج عظیم اعتراضات مردمی در پراگ علیه طرح‌های کنترل رسانه‌ای دولت جمهوری چک؛ و سوم، توقف دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران. این رویدادها نشان‌دهنده دگردیسی سریع در زنجیره‌های تأمین انرژی و تعادلات سیاسی داخلی کشورهاست.

جایگزینی عراق در بازار نفت چین

شرکت سوئیسی مرکوریا در هفته‌های اخیر تا بیست میلیون بشکه نفت عراق را به دست‌کم هشت پالایشگاه مستقل چینی فروخته است. این پالایشگاه‌ها که پیش از درگیری‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از نیاز نفتی خود را از ایران تأمین می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه خرید نفت جایگزین مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه منتشر شده در بلومبرگ، این تغییر قیمت‌ها برای پالایشگاه‌های مستقل چین، که بسیاری از آن‌ها با حاشیه سود بسیار اندک فعالیت می‌کنند، تحولی مهم و پرهزینه به شمار می‌رود. این اتفاق در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین بر اثر محاصره دریایی آمریکا، عراق و عربستان سعودی رخ داده است.

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سقوط صادرات ایران و رقابت ونزوئلا

بر پایه داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، ورتکسا، که روز یکشنبه در رسانه‌های اقتصادی منتشر شد، صادرات نفت ایران به چین از حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز پیش از جنگ، به کمتر از صد هزار بشکه در روز در ماه اکتبر سقوط کرده است. به گفته این شرکت، ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها نیز رو به پایان است و خرید نفت از روسیه و ونزوئلا نتوانسته کمبود نفت ایران را به‌طور کامل جبران کند. همزمان، افزایش صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا، رقابت را برای دیگر تأمین‌کنندگان این کشور تشدید کرده است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ششم نوامبر، واردات روزانه نفت از ونزوئلا به ۶۰۳ هزار بشکه رسید، در حالی که واردات از نیجریه تنها ۱۲ هزار بشکه و از عربستان ۲۹۱ هزار بشکه بود.

تظاهرات عظیم دموکراتیک در پراگ چک

صدها هزار نفر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه به خیابان‌ها آمدند تا در حمایت از استقلال رسانه‌های عمومی کشور اعتراض کنند. سازمان مردم‌نهاد "یک میلیون لحظه برای دموکراسی" که برگزارکننده این تجمع بود اعلام کرده است که بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر به دعوت آن‌ها پاسخ داده و در خیابان حاضر شده‌اند. این تظاهرات در ادامه اعتراض ماه‌هاست که به برنامه‌ای است که دولت آندری بابیش، نخست وزیر دست راستی و میلیاردر جمهوری چک، برای رادیو و تلویزیون چک دارد. بابیش قصد دارد تأمین بودجه رسانه‌های عمومی کشور را به دولت جمهوری چک بسپارد، اقدامی که به نظر مردم معترض به وابستگی این رسانه‌ها به حکومت و از دست رفتن استقلال آن‌ها منجر خواهد شد.

واکنش دولت چک و انتقادات بین‌المللی

حضور مردم در تجمع روز یکشنبه گذشته آن‌چنان عظیم بود که به گفته ناظران از سال ۱۹۸۹ و تظاهرات مردم در "انقلاب مخملی" چنین تظاهراتی در جمهوری چک سابقه نداشته است. دولت بابیش در مقابل انتقادات گسترده از این سیاست گفته است که اجرای آن به استقلال رسانه‌ها و محتوا و شکل پوشش اخبار لطمه نخواهد زد، اظهاراتی که معترضان در چک آشکارا آن‌ها را باور نکرده‌اند. آندری بابیش خود هفته گذشته در یک مصاحبه گفت که دولت قرار نیست رسانه‌ها را "ملی کند" و "هیچ یک از حرف‌هایی که مردم می‌زنند درست نیست". او می‌گوید رسانه‌ها تنها باید از هزینه‌های خود بکاهند. دو هفته پیش نیز در روز سوم نوامبر تمام کارکنان رادیو و تلویزیون چک دست به اعتصابی یک‌روزه زدند که با استقبال هزاران دانشجو و دانش‌آموز چک در سراسر کشور همراه شد.

توقف نظارت آژانس اتمی در تأسیسات اصفهان

تأسیسات هسته‌ای اصفهان حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، شاهد تصمیمی راهبردی در سیاست هسته‌ای ایران بوده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد تا زمان پایان جنگ و انجام "تعهدات آمریکا" دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران برقرار نخواهد شد. این موضع دو روز بعد از انتشار محتوای گزارش محرمانه آژانس است که در آن هشدار داده شد به‌دلیل همکاری نکردن ایران، آژانس نمی‌تواند تأیید کند مواد هسته‌ای اعلام‌شدهٔ از سوی ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده باشد. آژانس انرژی اتمی از زمان جنگ دوازده روزه خرداد ۱۴۰۴ و حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران، به تأسیسات اصلی غنی‌سازی این کشور دسترسی نداشته است.

پیامدهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی

این تغییرات استراتژیک پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی و ثبات منطقه‌ای دارد. بلومبرگ می‌گوید نفت بصره عراق برای تحویل در دسامبر با قیمتی ۱۱ تا ۱۳ دلار بالاتر از شاخص برنت معامله می‌شود، در حالی که قیمت نفت روسیه از نوع "اسپو" تا ۲۴ دلار بالاتر از این شاخص رسیده است. اصلاحات پیشنهادی دولت چک برای رسانه‌ها توجه بین‌المللی، به‌ویژه در اروپا، را به خود جلب کرده است. تاکنون چند سازمان از جمله اتحادیه سخن‌پراکنی اروپا، فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا و گزارشگران بدون مرز از این طرح انتقاد کرده‌اند. این رویدادها نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی و سیاسی چگونه به سرعت در ساختارهای داخلی و روابط بین‌الملل بازتاب پیدا می‌کنند.