بررسی جامع پیامدهای جنگ سال ۱۴۰۴ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، جزئیات توافق آتشبس، مذاکرات آتی در ژنو، فشار سناتورهای آمریکایی برای شفافیت در مورد حمله به مدرسه میناب و نقش فرانسه در بازنگری توافقات هستهای و منطقهای.
در تاریخ ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، جهان شاهد آغاز یک رویارویی نظامی گسترده و بیسابقه میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر بود.
این درگیری شدید که با حملات گسترده آغاز شد، منجر به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت داخلی ایران گشت و بر اساس گزارشهای منتشر شده، شماری از اصلیترین مقامات حکومت، از جمله علی خامنهای، در جریان این عملیاتها کشته شدند. پس از چهل روز نبردهای شدید و ویرانگر، تهران و واشنگتن در نهایت بر سر یک آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند که در مراحل بعدی تمدید شد.
در ادامه این روند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۲۴ خرداد با انتشار پیامی رسمی، نهایی شدن توافقی برای پایان دادن به این وضعیت جنگی را اعلام کرد. همزمان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در بیانیهای رسمی، دستیابی به این توافق را تایید کرد که گامی در جهت توقف خشونتها و بازگشت به میز مذاکرات تلقی میشود.
در راستای عملیاتی کردن این توافقات، قرار است هیئتی آمریکایی متشکل از جرد کوشنر، استیو ویتکاف و جِیدی ونس در روز جمعه ۲۹ خرداد در شهر ژنو با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کنند. هدف از این نشست بررسی مراحل بعدی اجرای تفاهمنامههای امضا شده و تدوین نقشه راه برای ثبات بلندمدت است.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات از سوی طرف ایرانی، دریافت تضمینهای مکتوب و اجرایی مبنی بر پایان کامل درگیریها در لبنان است، تا اطمینان حاصل شود که توافقات حاصل شده در تهران، منجر به توقف عملیاتهای نظامی در جبهههای دیگر منطقه نخواهد شد. با این حال، هنوز زمان دقیق ازسرگیری کامل مذاکرات جامع مشخص نیست و ابهامات زیادی پیرامون جزئیات فنی این توافقات وجود دارد. در داخل ایالات متحده، تنشهای سیاسی پیرامون نحوه مدیریت این جنگ بالا گرفته است.
تعدادی از سناتورهای آمریکایی در اقدامی تلافیجویانه، قصد دارند بودجه سفرهای پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا را مسدود کنند. دلیل این تصمیم، فشار برای انتشار گزارش کامل و بدون سانسور درباره حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ است. بر اساس لایحه مجوز دفاعی جدید، بودجه سفر وزیر دفاع تنها در صورتی آزاد خواهد شد که پنتاگون تحقیقات شفافی درباره آسیبهای وارده به غیرنظامیان در این حمله ارائه دهد.
برخی مقامات آمریکایی به طور غیررسمی پذیرفتهاند که این حمله به دلیل استفاده از دادههای اطلاعاتی قدیمی و بهروزنشده رخ داده است که منجر به کشتار کودکان و غیرنظامیان در یک محیط آموزشی شده است. از سوی دیگر، قدرتهای اروپایی به ویژه فرانسه، بریتانیا و آلمان که در ماههای اخیر از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته شده بودند، اکنون به دنبال بازگشت به میدان هستند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، تاکید کرده است که پاریس به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، باید در مذاکرات برنامه هستهای ایران حضور فعال داشته باشد. بارو معتقد است که ثبات واقعی در خاورمیانه تنها زمانی محقق میشود که مذاکرات علاوه بر مسئله هستهای، شامل برنامه موشکهای بالستیک ایران و حمایت تهران از گروههای نیابتی در منطقه باشد.
او خاطرنشان کرد که لغو تحریمهای سازمان ملل نیازمند موافقت فرانسه است و در مقابل، ایران باید امتیازات بزرگی در تغییر رویکرد استراتژیک خود ارائه دهد. اروپاییها نگراناند که تیم مذاکرهکننده فعلی آمریکا به دلیل کمتجربگی، نتواند به یک توافق محکم و جامع دست یابد و این موضوع خطر بنبست دوباره را افزایش دهد. در حالی که تلاشهای دیپلماتیک در ژنو جریان دارد، وضعیت میدانی در جنوب لبنان همچنان متزلزل است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض مکرر آتشبس توسط حزبالله، حملات گستردهای را علیه زیرساختهای این گروه انجام داده است. گزارشها حاکی از آن است که در این حملات دستکم ۱۶ نفر کشته شدهاند که تفکیکی میان نیروهای رزمی و غیرنظامیان صورت نگرفته است.
در همین حال، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی افراطی اسرائیل، پس از کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی در اثر انفجار بمب حزبالله، با ادبیاتی تند اعلام کرد که تمام لبنان باید به قیمت این تخلفات بسوزد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ژان نوئل بارو، مردم ایران را بزرگترین قربانی این جنگ توصیف کرده که میان سرکوبهای داخلی و بمبارانهای خارجی گرفتار شدهاند و یادآوری کرد که قتلعامهای ماه ژانویه در اعتراضات مسالمتآمیز هرگز فراموش نخواهند شد
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