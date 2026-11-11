گادی آیزنکوت حمله قانونی به نتانیاهو را آغاز کرد و احزاب عرب از تشکیل دولت اقلیت حمایت کردند. همزمان بازارهای طلا و ارز در ایران شاهد نوسانات قابل توجهی هستند.

در حالی که بازارهای مالی داخلی با نوسانات قیمتی خودرو و طلا دست و پنجه نرم می‌کنند، تحولات سیاسی در اسرائیل به یکی از محورهای اصلی اخبار بین‌المللی تبدیل شده است.

گادی آیزنکوت و парламент جدید اسرائیل

گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش این کشور، همزمان با تشکیل اولین جلسه داغ پارلمان جدید، حمله‌ای قانونی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت را آغاز کرده است. فرانس۲۴ گزارش داده است که بلوک گسترده چپ و راست متشکل از متحدان آیزنکوت، بدون اتلاف وقت، دستور کار کنست را با حمایت قانونگذاران عرب-اسرائیلی تعیین کرد. این اقدام نقش مهمی در مخالفت شدید پایگاه نتانیاهو و حتی برخی حامیان راست‌گرای آیزنکوت برانگیخته است.

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حزب یاشار به رهبری آیزنکوت اعلام کرده که مجموعه‌ای از پیشنهادها را به پارلمان جدید ارائه داده است. از جمله مهم‌ترین این پیشنهادات، تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی کوتاهی‌های امنیتی است که زمینه را برای حمله حماس در هفتم اکتبر دو هزار و بیست و سه فراهم کرد. این اقدامی است که نتانیاهو مدت‌هاست با آن مخالف بوده است. همچنین این حزب خواستار لغو کامل اصلاحات قضایی شده است که توسط دولت نتانیاهو به اجرا درآمده بود.

تاثیر اصلاحات قضایی و camping ایزینکوٹ

این اصلاحات پیش از آنکه تحت‌الشعاع سه سال جنگ قرار گیرد، موجب بروز برخی از بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ اسرائیل شده بودند. پیشنهاد فراکسیون احزاب عرب برای تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت نیز مطرح شده است. احمد الطیبی صراحتاً اعلام کرده که هدف نهایی سرنگونی دولت نتانیاهو است. در مقابل، وزیر بازرگانی آمریکا درباره ارتباط مدیرعامل انویدیا با مظنون جاسوسی چین هشدار محرمانه‌ای دریافت کرده بود.

برزیل و اسپانیا نیز برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی مالیات‌ستانی از ابرثروتمندان توافق کردند. همچنین اتهاماتی به سه فرد مرتبط با ایران درباره طراحی حمله به پایگاه فرفورد انگلیس وارد شده است. جان کری نیز معتقد است جنگ علیه ایران کشورها را به سمت کاهش وابستگی به سوخت وارداتی سوق داده و چین پیشتاز بی‌چون‌وچرای بازار انرژی‌های پاک شده است.