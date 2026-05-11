بررسی گسترده تهدیدات اسرائیل علیه برنامه هستهای ایران، حملات در جنوب لبنان، بحران نفتکش کره جنوبی، اعتراضات جهانی ایرانیان و وضعیت وخیم معیشتی و حقوق بشری در داخل ایران.
در فضای متلاطم سیاسی اخیر، تنشهای میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای جدیدی از تقابل رسیده است. همهمیکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، در اظهاراتی صریح بیان داشت که این کشور باید تمامی ماموریتهای استراتژیک خود را چه در مواجهه با حکومت ایران و چه در جنگ علیه گروه حماس به طور کامل به پایان برساند.
او با تاکید بر لزوم تغییر ساختار سیاسی در ایران، تصریح کرد که اسرائیل هرگونه توافقی را که منجر به رفع کامل تهدیدات هستهای تهران نشود، نپذیرفته و رد خواهد کرد. همزمان با این مواضع، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد که اگرچه اسرائیل توانسته است بخش قابل توجهی از قابلیتهای هستهای ایران را تضعیف کند، اما همچنان رگههایی از این تهدید باقی مانده است که نیازمند اقدامات قاطعتر و عملیاتیتر است.
این فشار سیاسی با تحرکات نظامی در مرزهای جنوب لبنان نیز همراه شده است، جایی که ارتش اسرائیل برای ۹ روستا و شهرک هشدار تخلیه صادر کرده و حملات خود را به مناطقی همچون یحمر الشقیف و کفرتبنیت گسترش داده است تا اهداف تاکتیکی خود را در منطقه به کرسی بنشاند. در سطح بینالمللی، بحرانهای دریایی و اتهامات متقابل، فشارها بر جمهوری اسلامی را دوچندان کرده است.
کره جنوبی در حال بررسی نقش احتمالی ایران در حمله به نفتکش اچامام نامو است و مقامات سئول اعلام کردهاند که در صورت اثبات نقش تهران، پاسخ مناسبی را متقابل خواهند داد. این موضوع در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، پیشتر با معرفی جمهوری اسلامی به عنوان عامل این حمله، پیشنهاد داده بود که کره جنوبی به پروژه آزادی در تنگه هرمز بپیوندد تا امنیت کشتیرانی در این منطقه حیاتی تامین شود.
این زنجیره از تنشهای خارجی با موجی از اعتراضات ایرانیان در سراسر جهان همراه شده است. در شهرهایی نظیر تورنتو و ونکوور در کانادا و همچنین فرانکفورت در آلمان، هزاران ایرانی در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، علیه قطع سراسری اینترنت، موج بازداشتهای گسترده و اعدامهای بیوقفه معترضان تجمع کردند. این تجمعات نشاندهنده همبستگی جامعه جهانی ایرانی در برابر سیاستهای سرکوبگرانه داخلی است. در داخل مرزهای ایران، وضعیت حقوق بشری و معیشتی به شدت وخیم شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، پس از دستور توقف موقت اجرای حکم برای درمان، در بیمارستان پارس تهران بستری شده است که نشاندهنده وضعیت نامناسب بهداشتی زندانیان سیاسی است. از سوی دیگر، قوه قضاییه از طریق خبرگزاری میزان اعلام کرد که بخشی از املاک علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، شامل دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی را به دلیل فعالیتهای مخالفتی توقیف کرده است.
این فشارها تنها محدود به چهرههای سیاسی و ورزشی نیست، بلکه به عمق جامعه هنری نیز نفوذ کرده است. رضا دادویی، سخنگوی خانه تئاتر، از وضعیتی مرگبار در صنعت تئاتر خبر داد؛ جایی که تورم افسارگسیخته، افزایش سرسامآور هزینههای تولید و قطعیهای مکرر اینترنت، منجر به کاهش شدید مخاطبان و سقوط درآمد هنرمندان شده است.
او هشدار داد که وقتی درآمد هنرمندان حتی از خط فقر پایینتر بیاید و دسترسی به خدمات اجتماعی و بیمه به دلیل فشار اقتصادی قطع شود، بسیاری از آنها چارهای جز ترک صحنه و مهاجرت یا کنارهگیری نخواهند داشت. این وضعیت نشاندهنده یک بحران ساختاری است که در آن هنر و فرهنگ در سایه امنیت و فقر در حال نابودی است
