نماینده دورود و ازنا در مجلس اعلام کرد: آمریکا با برنامه جنگ ترکیبی و اقتصادی ایران را محاصره می‌کند؛ اما نیروهای مسلح آمادگی کامل دارند.

حزب‌الله لک‌علی‌آبادی ، نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بررسی دقیق تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال ایران را بی‌تغییر و تهاجمی ارزیابی کرد. وی با استناد به تجربیات دهه‌های گذشته، از جمله پیمان‌های تجاری و فشارهای نظامی، معتقد است که اظهارات دیپلماتیک آمریکا صرفاً ابزاری برای منافع داخلی واشنگتن است.

بی‌اعتمادی مطلق به سیاست‌های دوگانه آمریکا

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد که آمریکا در هیچ‌کدام از مراحل قبلی، از جمله مذاکرات برجام و گفت‌وگوهای تمدنی، هیچ عقب‌نشینی استراتژیک نداشته است. وی اشاره نمود که هدف اصلی واشنگتن تنگ‌تر کردن محاصره اقتصادی و ایجاد فضای ناامیدی در میان جامعه ایران است تا تاب‌آوری مردم کاهش یابد.

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این نماینده مجلس افزود که آمریکا به‌طور هم‌زمان از ابزارهای رسانه‌ای برای تزریق ناامیدی و از تحریم‌ها برای فشار بر اقتصاد استفاده می‌کند. وی خاطرنشان ساخت که این رویکرد، ادامه‌دهنده خطی است که از دوران قرارگیری ایران در محور شرارت آغاز شده و تا حملات نظامی در جریان مذاکرات ادامه یافته است.

هوشیاری نظامی و پاسخ‌دهی سریع به تهدیدات

نماینده دورود و ازنا با اشاره به جنگ‌های اخیر، تفاوت واکنش‌های نظامی ایران را برجسته ساخت. وی یادآور شد که در جنگ ۱۲روزه پاسخ‌دهی حدود ۲۴ ساعت طول کشید، اما در جنگ رمضان، ایران در همان لحظات اولیه به تهدیدات پاسخ داد. این سرعت عمل نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح است.

لک‌علی‌آبادی اظهار داشت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه به اظهارات دونالد ترامپ یا بازی‌های پلیس خوب و بد آمریکا اعتماد نمی‌کنند. او تأکید کرد که دستور مقام معظم رهبری نیز بر این است که در صورت وقوع درگیری، جنگ به‌صورت فرامنطقه‌ای و با استفاده از توان موشکی گسترده پاسخ داده خواهد شد.

تغییر نگاه همسایگان به اقتدار نظامی ایران

وی با تحلیل وضعیت سیاسی آمریکا، پیش‌بینی کرد که ریاست‌جمهوری آمریکا در دو سال آینده به پایان می‌رسد. لک‌علی‌آبادی معتقد است که آمریکا به دلیل سردرگمی در پیش‌بینی واکنش‌های ایران، با احتیاط عمل می‌کند و می‌داند که ایران کوتاه نخواهد آمد.

این نماینده مجلس افزود که کشورهای عربی و حتی امارات که پیش‌تر مواضع خصمانه داشتند، اکنون به نتیجه رسیده‌اند که ایران به‌راحتی عقب‌نشینی نمی‌کند. او اشاره نمود که همسایگان ناچارند نقش میانجی‌گر را ایفا کنند، زیرا می‌دانند ایران بازیگر اصلی میدان در هرگونه تنش منطقه‌ای خواهد بود.

مدیریت هوشمندانه مذاکرات و جنگ ترکیبی دشمن

لک‌علی‌آبادی بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مذاکرات تأکید کرد و ابراز داشت که نباید از میز مذاکره طفره رفت تا افکار عمومی داخلی و بین‌المللی علیه ایران شکل نگیرد. او معتقد است ایران باید مانند بازیگر فعالی، مذاکرات را مدیریت کرده و مواضع خود را دنبال کند.

در پایان، وی هشدار داد که دشمن از یک برنامه جنگ ترکیبی شامل رسانه، فشار اقتصادی و ایجاد اغتشاش به‌طور هم‌زمان استفاده می‌کند. لک‌علی‌آبادی خاطرنشان ساخت که تنها راه مقابله با این نقشه، هوشیاری مردم و آمادگی صددرصدی نیروهای مسلح است که در حال حاضر مشهود بوده و از اقتدار دفاعی کشور می‌کاهد.