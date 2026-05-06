بررسی جامع اعتراضات جهانی، حملات نظامی در اقلیم کردستان، وضعیت وخیم زندانهای ایران و تأثیرات متقابل تحولات سیاسی تهران بر بازار بورس جهانی و امنیت تنگه هرمز.
در حالی که جامعه جهانی با چالشهای متعددی در حوزه حقوق بشر و امنیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، وضعیت داخلی ایران و تعاملات آن با قدرتهای جهانی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
ماریا کورینا ماچادو، فعال سیاسی برجسته و برنده جایزه صلح نوبل از ونزوئلا، در پیامی صریح در فضای مجازی نسبت به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی ایران، هشدار داد. او با اشاره به گزارشهای تکاندهنده برادر نرگس محمدی، تاکید کرد که عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی ضروری و فشارات سیستماتیک رژیم ایران، جان این فعال برجسته را در معرض خطر جدی قرار داده است.
ماچادو با انتقاد از سکوت برخی قدرتهای جهانی، بیان داشت که بیتفاوتی در برابر شکنجه و آزار مدافعان آزادی، در واقع تقویتکننده سیاستهای سرکوبگرانه است و خواستار اقدام فوری و فشار واقعی جامعه بینالمللی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد. همزمان با این فشارها، دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی از سازماندهی تجمعات گستردهای در شهرهای مختلف جهان از جمله کلن، ژنو، لسآنجلس، برلین و بروکسل خبر داد.
این اعتراضات که قرار است به طور همزمان برگزار شوند، در پاسخ به موج جدید بازداشتها، قطع اینترنت و افزایش نرخ اعدامها در ایران است و هدف آن جلب حمایت جهانی برای متوقف کردن خشونتهای دولتی علیه شهروندان ایرانی است. در جبهه نظامی و امنیتی، تنشها در منطقه اقلیم کردستان عراق به شدت افزایش یافته است.
گزارشهای دریافتی از سازمانهای حقوق بشری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با استفاده از تسلیحات موشکی و پهپادی، کمپهای بالیسان وابسته به حزب کومله و کمپ زهویه سپی محل سکونت خانوادههای حزب دموکرات کردستان را هدف قرار داده است. این حملات که در خاک یک کشور ثالث صورت گرفته، نشاندهنده گسترش دامنه عملیاتهای نظامی ایران در خارج از مرزهای خود است.
در همین راستا، گزارشهای خبری از سرنگونی دو پهپاد در منطقه شقلاوه در استان اربیل توسط جنگندههای آمریکایی خبر دادند که نشاندهنده سطح بالای نظارت و مداخله نظامی ایالات متحده در این منطقه برای جلوگیری از بیثباتی بیشتر است. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا با رویکردی سختگیرانه، سازمان ملل متحد را به چالش کشید و اعلام کرد که اگر این سازمان نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کند، اعتبار خود را به عنوان مکانی برای حل مسالمتآمیز مناقشات از دست خواهد داد.
طبق دستورات دونالد ترامپ، ایالات متحده به همراه متحدانی چون عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر و بحرین در حال تدوین قطعنامهای در شورای امنیت است تا آزادی دریانوردی در یکی از حساسترین نقاط تجاری جهان را تضمین کند. در بخش اقتصادی و زیرساختی، گزارشهای متناقضی درباره وضعیت صنایع بزرگ ایران منتشر شده است.
در مورد کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، در حالی که مقامات رسمی ادعا میکنند تمامی کارکنان حقوق خود را دریافت کردهاند و هیچکس اخراج نشده است، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که از میان بیست و هفت هزار نیروی کار، تنها حدود دو هزار نفر به محل کار خود بازگشتهاند که اکثریت آنها را کارکنان اداری و بخش فروش تشکیل میدهند. تخمین زده میشود که این مجموعه صنعتی برای بازگشت به شرایط پیش از حملات و جنگ، دستکم به چهار سال زمان نیاز دارد.
در همین حال، در بازارهای مالی جهانی، بازار بورس وال استریت با جهشی قابل توجه به رکوردهای جدیدی دست یافت و شاخصهای نزدک و داوجونز صعود کردند. این رشد اقتصادی در بازار آمریکا همزمان با کاهش قیمت نفت جهانی رخ داد که دلیل آن امیدهای نوظهور به دستیابی به یک توافق صلحآمیز میان واشنگتن و تهران است. در نهایت، وضعیت تکاندهنده زندان قزلحصار کرج بازتابدهنده بحران انسانی در سیستم زندانهای ایران است.
گزارشها از ضربوجرح شدید زندانیان با لولههای پلیاتیلن، کمبود شدید دارو و مواد غذایی و تورم افسارگسیخته در داخل بندها حکایت دارد. زندانیانی که به دلیل شرایط بد اقتصادی و بیکاری به خرید و فروش مواد مخدر روی آوردهاند، اکنون با سایه اعدام و فشارات معیشتی شدید روبرو هستند و از نبود حمایتهای اجتماعی و دوری از خانوادهها گلایه میکنند.
این زنجیره از وقایع، تصویری از یک کشور درگیر با بحرانهای متعدد در تمامی سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارائه میدهد
حقوق بشر تنگه هرمز زندانیان سیاسی امنیت منطقه بحران اقتصادی