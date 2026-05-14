بررسی جامع اثرات قطع اینترنت بر معیشت میلیون‌ها ایرانی، گزارش‌های مربوط به انتقال سلاح‌های چینی از طریق آفریقا و تحلیل پرونده اعدام محمد عباسی و زندانیان سیاسی.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با ترکیبی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و حقوق‌بشری روبه‌رو شده است که ابعاد آن را می‌توان در سه محور اصلی بررسی کرد.

نخستین و ملموس‌ترین این بحران‌ها، ضربه سخت به اقتصاد دیجیتال است که از ۱۸ دی‌ماه و همزمان با موج گسترده اعتراضات مردمی و ناآرامی‌های اجتماعی آغاز شد. دولت با استناد به شرایط امنیتی، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را به شدت محدود کرد که این اقدام منجر به فلج شدن فعالیت‌های صدها هزار کسب‌وکار آنلاین شد.

طبق گزارش‌های موجود، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی، به‌ویژه بین ۲.۵ تا ۳.۷ میلیون فعال اینستاگرامی، برای تامین معیشت خود به این پلتفرم وابسته هستند. همچنین بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه اینترنتی که از طریق وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند، در این بازه زمانی با توقف کامل فروش و قطع ارتباط با مشتریان مواجه شدند.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، در برآوردی تکان‌دهنده اعلام کرد که خسارات مستقیم این قطع اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و اگر پیامدهای غیرمستقیم و بلندمدت را نیز در نظر بگیریم، این رقم به حدود ۸۰ میلیون دلار در هر روز می‌رسد. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که در حالی که زیرساخت‌های فعالیت این افراد توسط دولت تخریب یا محدود شده است، سازمان امور مالیاتی همچنان با جدیت به دنبال دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرهاست.

این تناقض شدید باعث شده تا بسیاری از فعالان فضای مجازی که فاقد حمایت صنفی یا بیمه هستند، با فشار مالی خردکننده مواجه شده و برخی به مهاجرت یا تغییر شغل روی آورند. در لایه‌های دیگر این بحران، تنش‌های بین‌المللی و نظامی نیز نقش پررنگی ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های آمریکایی، تلاش‌هایی برای انتقال محموله‌های تسلیحاتی از طریق کشورهای ثالث، به‌ویژه در منطقه آفریقا، در جریان است.

اگرچه هنوز به طور قطعی مشخص نشده است که آیا این محموله‌ها به مقصد رسیده‌اند یا خیر، اما نگرانی‌ها درباره نقش چین در تامین تسلیحات برای طرف‌های درگیر افزایش یافته است. با این حال، تحلیلگران نظامی اشاره می‌کنند که از زمان آغاز درگیری‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی، هیچ اثر یا شواهدی از به‌کارگیری سلاح‌های چینی در میدان نبرد علیه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی مشاهده نشده است.

این وضعیت نشان‌دهنده یک بازی پیچیده دیپلماتیک و نظامی است که در آن کشورهای ثالث به عنوان واسطه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شوند، هرچند که اثرگذاری عملی این اقدامات در میدان جنگ هنوز به اثبات نرسیده است. در نهایت، تاریک‌ترین بخش این گزارش به وضعیت حقوق بشر و موج اعدام‌های سیاسی در ایران بازمی‌گردد. پرونده محمد عباسی نمونه‌ای دردناک از بی‌عدالتی قضایی در این کشور است.

خانواده عباسی ابتدا با دروغی سازمان‌یافته از سوی مسئولان زندان به ملاقات فراخوانده شدند، اما پس از حضور آن‌ها، اجازه ملاقات داده نشد و ساعاتی بعد خبر اعدام او توسط خبرگزاری میزان تایید شد. عباسی با اتهام محاربه و مشارکت در قتل یک افسر نیروی انتظامی محکوم شده بود، در حالی که گزارش‌های حقوق‌بشری حاکی از آن است که او و دخترش، فاطمه عباسی، در دوران بازجویی تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند.

فاطمه عباسی نیز به حبس ۲۵ ساله محکوم شده است. نکته تکان‌دهنده در این پرونده، محرومیت کامل متهم از حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل دادرسی، از بازجویی تا دیوان عالی کشور بود. وکلای دادگستری اعلام کردند که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حتی از پذیرش وکلا خودداری کرده است.

با اجرای حکم اعدام محمد عباسی، آمار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در بازه زمانی کوتاه ۵۷ روزه، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دست‌کم ۳۲ نفر رسیده است که نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه و خشونت‌آمیز قوه قضاییه برای سرکوب هرگونه صدای مخالف در جامعه است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد دیجیتال فیلترینگ حقوق بشر اعدام‌های سیاسی تنش‌های بین‌المللی

United States Latest News, United States Headlines